Otoyollar, köprüler kimin için?

Yazının başlığına bakarak; “Böyle soru mu olur. Elbette vatandaş için, ülke ekonomisinin gelişmesi için” diyebilirsiniz.

İnsan, “AKLI ve VİCDANI ile insandır.”

Aklı egemen kılan insan “NE, KİM İÇİN, NASIL?” sorularını sormalıdır!

Sayın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunun açılış töreninde;

“Kasamızdan para çıkmadan Yap İşlet Devret sistemi ile yaptırıyoruz” dedi.

Sonra;

“Bu otoyol, 11 milyar dolara mal oldu.

Yakıt ve zaman katkısı yıllık 3.5 milyon TL.

Ayrıca, turizm ve ticari faaliyetlere de katkısı olacak” diye ekledi.

Acaba böyle mi?

İstanbul’dan yola çıkan bir otomobil sürücüsü, trafik hız sınırlarını aşmadan, 426 km’lik yolu 3 saat 30 dakikada aşarak İzmir’e ulaşmak istiyorsa, kesintisiz 125 km. hız yapmak zorunda! Otoyollarda azami hız sınırı 120 km/saat değil mi?

Bu araç, önce Osmangazi köprüsünden geçecek. Sonra otoyol üzerinden İzmir’e varıncaya kadar köprü ve otoyol geçiş ücreti olarak 256 TL. ödeyecek.

Bu otomobil “Ticari sınıf” ise; 486.9 TL ödeyecek!

Otobüs ise; 645.8 TL ödeyecek!

TIR ise; 815 TL. ödeyecek!

Şimdi, AKIL ve İNSAF ile bir düşünelim;

Haydi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; “Parası olan geçsin” diyebilirsiniz!

Peki; insan ve yük taşımacılığı yapan otobüsler, kamyonlar ve TIR araçları ödeyecekleri yüksek maliyeti nakliye ücretlerine bindirmeyecekler mi?

Şu anda, otoyol dışı yol güzergahından Milas-İzmit arası otobüs ücreti 145 TL. Bu otobüs otoyolu tercih ederse maliyet yolcuya yüklemeyecek mi?

Ege ve Akdeniz’den meyve ve sebze taşıyan kamyon ve TIR’lar, bu otoyol ve köprüyü kullandıklarında ödeyecekleri ağır faturayı nakliye ücretine eklemeyecek mi? Üstelik, bir de “Yavuz Sultan Köprüsü’nden geçmenin ek maliyeti var! Bu durumlarda bedeli ödeyecek “VATANDAŞ” değil mi?

Üstelik; bu otoyollar ve köprüleri yapan “yerli-yabancı ortaklığı” DOLAR bazında, geçiş ücretlerini belirliyor ve 22 yıl 4 ay boyunca bu köprü ve otoyolları işletme hakkını almışlar!

Bu da yetmezmiş gibi, bu otoyol ve köprülerden “araç geçiş garantisi” verilmiş! Bu otoyoldan yıllık 75 bin araç geçişi garanti edilmiş! Garanti verildiği kadar araç geçmezse, farkı HAZİNE yani vatandaş ödeyecek!

Bu geçiş bedellerini halen, Yavuz Sultan ve Osmangazi köprülerinde, Marmaray geçişleri için ödüyoruz!

Yani, BİZ; bu köprü ve otoyollardan geçmesek de biz vatandaşlar ödeyeceğiz. Deli Dumrul hikayesi gibi; “Geçenden bir akçe, geçmeyenden 5 akçe” misali!

Hani, rahmetli Kayahan’ın bir şarksının sözleri gibi; “Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar!”

YAP-İŞLET-DEVRET modeli uygulamalar, emperyalist bir sömürü sistemidir!

Bu sistemin ne olduğunu anlamak isteyenler, John Perkins adlı eski bir ekonomik tetikçinin; “Bir ekonomik tetikçinin itirafları” adlı BELGESEL kitabını okumalıdırlar.

Son söz;

Yap-İşlet-Devret modeli ile yabancı sermayeye ve yerli ortaklarına yaptırılan projeler “YERLİ ve MİLLİ” değildir!

Ülkenin ve halkın çıkarlarına aykırıdır!

Ülkeyi uzun yıllar sömüren bir tuzaktır!

Bu sisteme “onay” veren ve “metheden” siyasetçileri de SİZ değerlendirin!