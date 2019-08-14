Eee, Kurban Bayramı da geçti, ne olacak şimdi?

Ramazan ayı…

Ramazan Bayramı…

Kurban Bayramı…

Şark zihniyetli toplumlarda, dini günler ve dini bayramlar, çoğunlukla “sığınma-bahane” amacıyla da kullanılır.

Hele şu Ramazan bir bitsin…

Hele şu Ramazan Bayramı bir geçsin…

Hele şu Kurban Bayramı’nı bir atlatalım…

Eeee, bitti…

Ne olacak şimdi?

Bu yıl “sığınılacak başka bayramımız” kalmadı.

İşte bugün, bayramdan sonra ilk çalışma günü!

Perşembe…

Yok yok, bayramdan sonraki ilk günler de aslında “bahane günleri”…

Yahu, bayram biteli daha24 saat bile olmadı…

Hele şu haftayı bir atlatalım…

Bizim “bahane üretmelerimiz” bitmez.

Yıllarımız hep “bu kafayla” gelip geçti.

Çalışmayı erteleriz…

İşe başlamayı erteleriz…

Sorunu çözmeyi erteleriz…

Dediğim gibi, bizde “bahane” çok!

İş yapmamak için, Ramazan bahane…

Sorunu çözmemek için, dini bayramlar, bahane…

Hatta, çok sıcak günler yaşıyoruz ya, çalışmamak için “sıcak günler” bile bahane!

Her neyse…

Son dini bayram da geldi geçti, gerçeklerimizle yüz yüzeyiz.

Bahanemiz kalmadı, çalışmaya, üretmeye ve sorunlarımızı çözmeye mecburuz.

Haydi bakalım, hepimize kolay gelsin!

Bahçeli, “Yok” dediyse…

Kurban Bayramı’nın birinci günü…

Hiç gündemde yokken…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yok” dediyse…

Bilin ki, güzel ülkemizde yakında “erken seçim” var demektir.

Bahçeli, “erken seçim”i pişirmeye başladı.

Yakında kıvamına getirip sofraya koyar.

Biliyorsunuz, Türkiye’de seçim işlerine hep Bahçeli bakar.

Neden anlamak istemiyoruz?

Bayramdan önce…

Dört parti; AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti, ABD’ye “ Ortak FETÖ çıkışı” yaptı.

“Terörist başı Fethullah Gülen’i Türkiye’ye ver!”

Bugüne kadar hep iktidar “Ver, ver, ver” diyordu, olmadı, bu defa hep birlikle çağrı yaptılar.

Sonuç değişir mi?

ABD, FETÖ’yü Türkiye’ye teslim eder mi?

Sonuç değişmez.

ABD,FETÖ’yübize teslim etmez.

Hiç ABD, yıllardır kullandığı ve kullanmaya devam ettiği bir “istihbarat elemanını”, bir “ajanını” darbe girişimi yaptırdığı bir ülkeye teslim eder mi?

Sizin aklınız yatıyor mu?

Yıllardır Türkiye’yi yöneten ve yönetme iddiasında olan partiler, Fethullah Gülen’in Türkiye ve ABD’de,CİA’nın emir ve direktifleri doğrultusunda çalıştığını bilmiyorlar mıydı sanki!

Zaman zaman topa hep birlikte girmediler mi?

O “kirli güçten” yararlanmaya kalkmadılar mı?

Olup biteni, Türkiye üzerine oynanan oyunu görmediler mi?

Kimisi, FETÖ ile el ele kol kola yürüdü…

Kimisi, FETÖ ile el ele kol kola yürüyenleri gördü, sesini çıkarmadı.

Bence, bu 4 partinin bugün yaptığı “günah çıkartma”, başka bir şey değil.

Sol elle yemek…

Dikkat ederim, ya cumaları ya da dini bayram günleri, o konu mutlaka ucundan köşesinden yazılır.

“Sol elle yemek, günah!”

Klasik bir “gerici zihniyetin” dışa vurumudur bu!

Türkiye’nin başka bir sorunu yok, “sol elle yemek yemenin ne fena bir iş olduğunu” anlatmaya çalışırlar.

Bellemişler bunu, halkın dini yönden hassas olduğu günlerde hep dile getirirler.

Kişi, “solak” ise ne olacak?

Veya…

Bırakın bu safsataları, sağ elle haram yiyenlere neden tek kelime söylemiyorsunuz?

Dindar görünüp de tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlere, devlet malına el uzatanlara neden ses çıkarmıyorsunuz?

Sağ eli sol eli bırakın da, siz asıl işin özüne bakın, özüne!