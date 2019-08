Bayram gelmiş neyime!..

Bu yazıyı bilerek bayram sonrasına bıraktım…

Çünkü durum hiç iç açıcı değil…

Futbolda yeni sezona hazırlanıyoruz…

3.Lig 2.Grup temsilcimiz Kocaelispor, bayram öncesinde transferi açma sözünü henüz yerine getirmedi. Çalışmalar olağanüstü şartlarda sürüyor. Her an haber bekleniyor ve kentin sokaklarında yürürken bizi tanıyan her Kocaelisporlunun tek ve ortak sorusu şu:

Transfer açılacak mı?..

Hiç kimse, yönetimin, Kadir Öge, Murat Başak ve Hamza’yı gönderiş biçimini (biçimsizliğini) konuşmuyor…

Varsa yoksa transfer…

Varsa yoksa takıma katkı yapılsın…

Acilen 3 yılda Süper Lig’e yükselelim…

Bu şartlarda da yapacak bir şey kalmıyor…

Sokaktaki adam ne istiyorsa o oluyor…

Çünkü takımın sahibi, sokaktaki adamdır…

***

Başkan Hüseyin Üzülmez, yönetim kurulundan apayrı olarak, tek başına dosyalar üzerinde çalışma yapıyor. Toplam 8 milyon gerekiyormuş…

Serhat Akın ve Kemal Aslan’a olan borçlar bunlar…

Bunun için de 20 Ağustos tarihi bekleniyor…

Adeta bir servet…

Ama yapacak bir şey yok, o para ödenecek bir şekilde…

Çünkü sokaktaki adam böyle istiyor…

Nereden bulunacak, nasıl yapılacak, kimse kafa bile yormuyor?..

‘Yönetimin işi bu, bulacaklar’ deyip kestirip atıyor…

***

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram öncesinde Hüseyin Üzülmez’in eline bir deste kartvizit verdi…

‘Git bu iş adamlarından destek al’ dedi…

Yani balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretme kararlığını sürdürüyor…

Üzülmez ne yaptı? Bunu zamanla göreceğiz...

***

Pekala diğer takımlar ne yapıyor?..

1 yıllık siyasi macera sonrasında, paraşütsüz 3.Lig’e düşen Darıca sessiz ve derinden bir çalışma yürütüyor…

Gölcükspor’un borç yükü hayli fazla…

Kulağıma gelenler hiç de iç açıcı şeyler değil…

Enkaz ağır…

Yakında hissedeceğiz bunu…

Taner Gülleri ne kadar dayanabilecek bakalım?..

Belediye Derince ise yepyeni bir heyecana hazırlanırken, biraz gürültü-patırtı çıktı…

Yönetim ve teknik heyet bazında derin bir kriz var…

Bunu zamanla göreceğiz…

Kadro dışılar bunun en basit göstergesi…

Sanırım Bolu’da sıkı bir kavga çıktı…

***

3.Lig’de bulunan bu dört takımımız, geçen seneki iflasın bir benzerini sergileyecek mi?

Göreceğiz…

Tabii ki beklentimiz bu yönde değil…

Ama endişelerimiz kuvvetli…

Geçen yıl Gebze ve Körfez’in 3.Lig’den, Darıca’nın 2.Lig’den küme düşmesiyle büyük utanç yaşayan Kocaeli futbolu, yöneticilikten bîhaber siyasilerin elinde oyuncak olmuş ve bugünlere gelmişti…

Aynı siyasi zihniyet, 33 bin kişilik stat denen ucubeyi de gitti Alikahya’nın kalbine yerleştirdi…

Millet futbolu kentin ayağına getirmeye çabalarken, bizimkiler ne kadar uzağa götürürsek o kadar kârdır mantığını güttü…

200 milyon lira çöpe gitti…

Eğer iddialı bir Kocaelispor kurulmazsa, kehanet yerini bulacak…

Statta inekler otlayacak…

***

İşte kentin profesyonel futbolunun böylesine ağır sorunları var…

Ya sadece adı ‘amatör’ olan Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de durumlar nasıl?..

Lige yeni yükselen Karamürselspor, İlimtepe Kullarspor, ligin deneyimlilerinden Başiskele Doğantepe, Çayırova ve Gebzespor, sıkıntılı süreç yaşıyor…

Karamürsespor’un eli biraz daha rahat gibi…

Yıllar önce 3.Lig’de rezil rüsva olup, kapanma sürecine bile giden Karamürselspor efsanesi, yeniden doğacak mı?

Göreceğiz…

İlimtepe Kullar işi sıkı tutuyor…

Başiskele Doğantepe ve Çayırova ise gençleştirilmiş kadrosuyla, gelecek yıllara hazırlık yapıyor…

Tablo bu…

***

Yeni sezona hatırlanırken, şunun şurasında 15 gün kalmış 3.Lig ile 1.5 ay kalmış BAL öncesinde, tabii ki herkesin gözü ilçe belediyelerinde…

Ama, ilçe belediyelerinin de gözü büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın’da…

Onun ise tavrı net…

Balık tutmayı öğreneceksiniz…

Yani Sefa Sirmen başkanın bol bol balık yemeği öğrettiği devirler bitti…