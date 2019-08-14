Kurban Bayramında yediklerinizi doğru beslenerek telafi edebilirsiniz!

Dört günlük bayram tatili bitti…

Kimisi tatilde bir yerlere gitti, kimisi bayramı evinde geçirdi…

Bayramda etler, tatlılar afiyetle yendi…

Bayramda yenilen etler ve tatlıları, bir şekilde eritmek lazım…

Diyetisyen Ceyda Nur Çakın, bayram sonrasında beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Neyin fazla, neyin az tüketildiğinin tespit edilmesiyle beslenme şeklinin düzene gireceğini vurgulayan Ceyda Nur Çakın, şunları söyledi: “Örneğin, bayramda kırmızı et ve kızartma türevi yiyeceklere ağırlık verilmişse, bayramdan sonra en azından kırmızı et bir porsiyonla sınırlandırabilir, geri kalan öğünlerde de daha çok sebzelere yer verilebilir ya da bayramda şeker ilaveli meşrubatlar ile şerbetli tatlı tüketimi artmış olabilir. Bayramdan sonra mümkün olduğunca tatlı tüketmemeye veya tatlı ihtiyacımızı meyvelerle karşılamaya çalışabiliriz.

EKMEK YEMEYİ KESMEK

Kilo aldığını fark eden insanlar genellikle ekmek yemeyi kestiğine ancak bu tatlı ihtiyacının artmasına sebep oluyor. En azından her öğünde tam buğday, çavdar ekmeği gibi sağlıklı bir karbonhidrat kaynağına yer verebilir veya ekmek tüketmekten hoşlanmıyorsak bulgur, tam tahıllı makarna ya da salataların üzerine eklediğimiz haşlanmış kara buğday gibi yine konfleks karbonhidratlarla günlük enerji alımımızı daha dengede tutabiliriz. Böylece hem tatlı isteğimiz azalır hem bayram sonrası lif alımının azalmasıyla kabızlık şikayeti yaşanmasının önüne geçilir. Bunlarla, bağırsaklarımızın aktive olmasını sağlayacak lifli bir beslenme sağlamış oluyoruz. Bir de bayram sonrası ana öğünlerimizin pişmiş sebzelerden oluşması, özellikle öğlen ve akşam yemeklerinde mutlaka yemeklerimizin yanında yeşil yapraklı sebzelerden yapılmış salataların yer alması bayram boyunca eksik kalan lif alımını, vitamin mineral alımını tamamlamak için etkili olacaktır.

PROTEİN TÜKETİMİ

Fazla protein tüketimine bağlı olarak bağırsaktaki yararlı bakterileri azalıyor… Bu bakterileri artırmak için yoğurt, kefir gibi probiyotik gıdalara mutlaka günlük beslenmemizde yer vermek gerekiyor. Eğer yapamıyorsak probiyotik takviyelerine başvurulabilir. Fakat probiyotik takviyesi kullanılacaksa mutlaka bir uzman görüşü alınmalı. Çünkü şu an piyasada çok fazla sayıda probiyotik var. Doğru seçim yapmak bu noktada önemli."

SIVI TÜKETİMİ

Bayram sonrası sıvı tüketimine de özen gösterilmeli… Günde en az iki buçuk litre su içmek, meyveleri kabuklu şekilde tüketerek posa alımını artırmak, öğünlerimizde mutlaka çiğ sebzelere yer vermek, özellikle kayısı, erik gibi posalı yiyeceklere ağırlık vermek gerekiyor.

TARTIYA YANSIMASI

Bayram yaz aylarına denk gelmesiyle ödem ve şişkinlik şikayetleri de artabiliyor… Kilo alımının dört günde tartıya yansıması fizyolojik olarak mümkün değil… Kişi bayramdan sonra tartıdaki kilo artışını görünce 'Dört günde üç kilo almışım' diye düşünebiliyor ama bu çok mümkün olmuyor. Genellikle kırmızı et tüketimi, yemeklerin içinde tuz olması ve sıcak havalardan kaynaklanan su kaybı gibi sebepler ödem oluşmasına yol açıyor. Yani orada hemen bir kilo ve yağ artışı olmuyor.

ANANAS KULLANILABİLİR

Ödemi çözmek için günde iki fincan yeşil çay içilebilir, su tüketimi iki buçuk litrelere kadar artırılabilir. Maydanoza, yeşil yapraklı sebzelere yer verilebilir. Ananas kullanılabilir. Ananas, ödem attırıcı etkisiyle bilinen güzel bir meyvedir. Tuz tüketimi bayram sonrası sınırlandırılırsa bu da ödem şikayetinin çözülmesinde yardımcı olacaktır.

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Diyetisyen Ceyda Nur Çakın, bayram sonrası beslenmeyle ilgili bu bilgi verdi… Siz eti, tatlıyı fazla kaçırmışsanız, bu önerileri dikkate alırsanız, sağlığınız için iyi olur…

Kovanağzı'nda çöp sorunu

Kandıra sahillerinden sık sık şikayet haberleri alıyoruz… Kimisi oradaki hayvanlardan şikayetçi, kimisi de temizliğinden… Önceki gün bir okurumuz Kefken Kovanağzı plajından iki fotoğraf paylaştı… Biri köpekler sahilde dolaşıyor, diğeri de sahildeki çöpler… Kovanağzı’nda denize girmek isteyen vatandaşlar, sabahları özellikle çöplerle karşılaşınca tepki gösteriyorlar… Bir de bira içenlerin, bira şişelerini orada bırakmaları, tepkileri ikiye katlatıyor… Vatandaşlar, yetkililerin sahilde köpeklerin dolaşmasına için vermemelerini isterken, sık sık da çöplerin temizlenmesini istiyorlar… Bira içenlerin de bira şişelerini, sahile bırakmamalarını temenni ediyorlar…

Ergün bilmecesi!

AKP İl Başkanlığı’nın geleneksel bayramlaşması parti binasında yapıldı. AKP’liler tam kadro bayramlaşmaya katıldı… Bayramlaşmaya AKP eski Milletvekili ve eski Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Nihat Ergün katılmadı… Bilindiği gibi Ergün’ün ismi, Ali Babacan’ın kuracağı parti ile anılıyor… Acaba ismi Babacan’ın partisi ile anıldığı için mi programa katılmadı, bu sorunun cevabını ancak kendisi verebilir.