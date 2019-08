Bayram trafiğine “önleyici tedbir” önerileri

Her bayram tatili öncesi bildik görüntülere şahit oluyoruz. İki kıtayı birbirine bağlayan karayolu ilimizden geçince, özellikle uzun tatiller öncesi trafik adeta felç oluyor. Yolun bir tarafı neredeyse bomboşken, diğer kısım kilitleniyor. İstanbul’dan ilimize gelmek işkenceye dönüşüyor. Normal zamanda bir buçuk saatte geleceğiniz yolu altı-yedi saatte ancak gelebiliyorsunuz. Düşünün bir de ilimizi transit geçip Anadolu’ya memleketine giden diğer yolcuları… Sanırım onlar için bu sıkıntı çok daha fazladır. Her ne kadar alternatif yol çalışmaları yapılsa da, tatillerde oluşan yoğunluğa çare bulmak çok zor. Araç sayısının her geçen gün arttığını düşünürsek yapılan yolların da çok fazla faydasının olmadığını görüyoruz. O halde başka şeyler düşünmek gerekiyor.

Mesela, neden herkes aynı gün tatile çıkıyor? Üstelik çıkış saatleri bile neredeyse aynı olan sürücüler bir anda trafiği de kilitliyor. Önce Avrupa, sonra Asya yakası tatile çıksa bu yoğunluk azaltılamaz mı? Ya da tek rakamlı ve çift rakamlı plakalar farklı zaman dilimlerinde yola çıksa? Ona göre ayarlama yapılsa ve bu konuda kesin kurallar uygulansa daha iyi olmaz mı? Trafik yoğunluğu böylelikle yarı yarıya azalabilir. Aynı anda bu kadar aracı trafiğe salmak yerine bu ve benzeri uygulamalar düşünülse hem sürücüler hem de yolcular için trafik çilesi bu kadar can sıkıcı olmaz. Bu arada deniz taşımacılığını da bu anlamda tam kullanabildiğimiz söylenemez. En azından İstanbul-İzmit arası arabalı vapurlar aktif kullanılabilse yoğunluk biraz daha azalabilir. Aynı şekilde demiryolları da daha verimli işletilse inanıyorum ki birçok vatandaş tren ile ulaşımı tercih edecek. Özetle, plaka uygulaması, bölgesel zamanlama ayarı, alternatif ulaşım ağlarının genişletilmesi gibi yöntemlerle sorunun önemli bir kısmı çözülebilir diye düşünüyorum.

Ormanlar neden yanıyor?

Türkiye’nin her bölgesinden gelen orman yangını haberleri hepimizin içini yaktı. Binlerce hektar alan birçoğu cahillik ve ihmal nedeniyle yandı, kül oldu! Hava sıcaklığının tavan yaptığı şu günlerde başta piknikçiler olmak üzere vatandaşların da dikkatsizliği sonucu ormanlar yanmaya devam ediyor. Yangın haberleri sonrası insanın aklına farklı senaryolar da gelmiyor değil! Bakalım bu yanan kısımlar tekrar ağaçlandırılacak mı, yoksa nasılsa yanmış diyerek villalar mı kondurulacak? Öyle ya, yanan yerlere baktığınızda genellikle müthiş manzaraya sahip yerler oluyor… Bakan Pakdemirli, bir açıklama yaparak kasım ayı gibi ağaçlandırma seferberliği başlatacaklarını belirtti. Ancak bu konuda vatandaşların da takipçi olması gerekiyor. Aksi durumda ciğerlerimiz yanmaya devam edecek…

Ak Parti’de kongre heyecanı başladı!

AK Parti’de olağan kongre kararının bir yıl öne alınmasının ardından il ve ilçelerde de heyecan başladı. Erdoğan’ın partide köklü değişikliklere gitmesi beklenen kongrelerde Kocaeli’nin akıbeti de şimdiden merak konusu olmaya başladı. Bilindiği gibi İzmit’i kaybeden Ak Parti’de fatura İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’a kesilmiş ve yerine partinin tecrübeli isimlerinden Mehmet Ellibeş getirilmişti. O yüzden il başkanlığı konusunda herhangi bir değişim beklenmezken, ilçelerdeki durum şimdiden merak konusu. 31 Mart yerel seçimlerinde en yüksek oyu alan ilçe olmasına rağmen, Kartepe’de bile durumlar oldukça karışık. Düşünün diğer ilçeleri…

Kartepe’de bilindiği gibi ilçe başkanı Mustafa Kocaman’ın görevinden istifa etmesinin ardından Sadık Yılmaz, genel merkezin atamasıyla ilçe başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Yılmaz’ın ilçe başkanlığı koltuğuna oturmasına bir süre kimseden ses çıkmamış ancak son günlerde parti içinden homurdanmalar da başlamıştı. Genç bir isim olan Yılmaz’a karşı parti içinden yöneltilen eleştirilerin dozu şu sıralar iyice artmış durumda. Yaşının küçük olması ile ilgili bir takım yorumlar yapılsa da Başkan Erdoğan’ın değişim söylemleri üzerine Genel Merkez tarafından kasıtlı olarak atandığı şeklinde de yorumlanabilir. Bakalım Ak Parti’de yakın zamanda gerçekleştirilmesi düşünülen kongrelerde nasıl bir tablo ortaya çıkacak…