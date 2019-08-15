Kocaelispor ve kaptanları…

33 yıllık meslek yaşantımda, ilk kez 1986’da ilk işe başladığımda bir bayram tatili yaşadım. 1987’de Dinç Bilgin, Sabah Gazetesi’nde bayram tatili geleneğini kaldırıp, Türk basınında da bu yolu açarken, yerel basın olarak biz de nasibimizi aldık. Bayram tatillerini ikinci kez yaşıyoruz. Tatil günlerinde bir yere gitmem. Evde otururum. Zaman zaman dalar giderim. Kocaelispor ve mesleğimin geçmişini hatırlarım. Yaşadıklarım. Başımdan geçenler. Kupa kazanmalarımız, Süper Lig’de zirveyi ele geçirişimiz, küme düşmelerimizi, 7-8 yediğimiz maçlardaki utancımızı hatırlarım. Bir tebessüm dağılır yüzüme… ‘Bu da geçer yahu’ derim…

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Kadir Öge… Murat Soner Başak… Hamza Mutlu… Her biriyle ayrı ayrı anılarım var… Amatörken, Hamza’nın Samandıra Fenerbahçe Tesisleri’nde ilk kez forma giyip, yine ilk kez Fener forması giyen Roberto Carlos gibi bir devi durduruşuna tanık olduktan sonra, en sıkıntılı gününde, biraz sohbet edip, onun kafanın rahatlamasını sağladığıma inanıyorum. Murat Soner Başak, Gölcükspor alt yapısında oynarken bir maçına gözlemci çıktım, onunla da saha içinde sohbet edip, haberini yaptım. Gencecikti. Kadir Öge ile de minibüste sohbet ettim. Eskileri konuştuk. Oğlumun da arkadaşı oldu. Bunlar kısa, ama çok öz konuşmalardı… Yürektendi… Bir asır gibi geldi hepimize…

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Bu üç adamın, Erdem Övüç’e anlattıklarını satır satır okudum… Sizler de okuyun ve sindire sindire, sözcüklerin altını tek tek çize çize okuyun… Kocaelispor’un yakın tarihinde ilk kez bir futbolcu her şeyi açık açık söylüyor… Bu çok önemli bir gelişme… Devamı gelmeli… Gelmeli ki, bugün böyle davranan yöneticiler yarın bir gün aynı cesareti bulamasın…

Kocaelispor’dan nice kaptanlar geçti, benim meslek yaşantım boyunca… 80’lerde Orhan Görsen… 90’larda Saffet, Osman, Melih, Murat Doğansoy, 2000’lerde Cihat, Serdar ve birçoğu… Sonra da Hamza Mutlu, Kadir ve Murat Soner Başak… Yıllardır kahır çeken ve kahraman ilan edilen bu üç adamın kulüpten ayrılış biçimini içime sindiremiyorum… Anlattıklarını okuyunca da daha bir tuhaf oldum… Tabii ki unutulmayacaklar… Yukarıdaki kaptanlarım gibi, onları da unutmayacağım… Kocaelisporluluk duruşuna uymayan bazı yöneticileri de kenara yazdım… Ve yeni kaptan Burak Süleyman… Çık,eski kaptanlarını öv!.. Teşekkür et!.. Maçlara özel davet et!.. Sana yakışan bu olur…

Vali bey ve kampanya

Vali Hüseyin Aksoy, geçtiğimiz yıl bir kampanya düzenledi. 200 bin liraya bile ulaşamadı. Kendisini onu yerine koydum. Bir kenti yönetiyorum ve bu dev sanayi kentinden toplayabildiğimiz para 200 bin lira… Çünkü sanayi kuruluşlarının birçoğu, bakanları, başbakanları bile takmıyor. Kendisinden destek bekleyen Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular olan, ona keza, birçok profesyonel takım var… Hangi birine yetişsin… Bir de Kocaelispor durumu malum. O da sorunu kampanyalarla çözmeye çalışıyor... Yaraya merhem bile olamayacak cinsten. İnşallah bu kez yanılırız…

Kocaelispor futsal takımı kurulmalı

Birçok profesyonel takımın da artık bir futsal takımı var. Gerek futbol takımından, gerekse çevreden toplanan futbolcularda futsal ligine katılan ekipler arasında Kocaelispor yok. Haydi basketbolu geçtik, voleybolu geçtik, diğer sporları da geçtik. Hiç olmazsa futsal da bir Kocaelispor daha olsun. Çok mu şey istiyoruz?..