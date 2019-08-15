Derince’de Acil Servis’in önüne KASİS istiyorlar!

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi’nin ön tarafından bulunan kasis ve yolda hız kesici olmaması nedeniyle vatandaşlar, zor anlar yaşıyor…

Hastanenin acil servisine hasta getiren araçlar ile yoldan geçen araçlar arasında sık sık kaza riski oluştuğu belirtiliyor…

Vatandaşlar, kasis veya rampa olmamasının yayalar açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirtiyorlar…

Yetkililerin konuya çözüm bulması isteyen vatandaşlar, trafiğin hız kesici olmadan verilmesinin, geri dönülemez sonuçlara yol açacağını ifade ediyorlar…

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi’nin yanından geçen yol, gerçekten de tehlikeli…

Belediye yetkilileri, birçok ilgisiz yere, kasis koymuş…

Bence vatandaşların, acil servisin hizasındaki yola mutlaka kasis koymalı…

Zira o yoldan acil servise giden yayalar da, sürücüler de zaman zaman zor onlar yaşıyorlar…

Yetkililer bölgeye gitsin, inceleme yapsın…

Kasis konulacak yerlere kasis koysun, sorunu kökten çözsün…

Vatandaşlar da, acil servise hasta taşıyan sürücüler de rahat bir nefes alsın…

Kumcağız’dan da şikayet var

Kandıra sahillerinden şikayetler gelmeye devam ediyor…

Dün Kovanağzı’nda sahildeki çöplerle ilgili şikayeti dile getirmiştim…

Bu kez de Kefken Kumcağız’dan şikayet geldi…

Burası mavi bayraklı bir plaj…

Ama gelin görün ki burada da sorunlar devam ediyor…

Gazetemize dün Kumcağız sahilinden çekilen bazı fotoğraflar atıldı…

Büyükşehir Belediyesi, sahilin belli yerlerine “YASAK” tabelaları asmış…

Ama yasak yazısına rağmen, birçok yerde çadırlar kurulmuş…

Yasak olan yerde çadırlar kurulduğu için de çeşitli sorunlar çıkıyor…

Ayrıca vatandaşların 10 liraya kiraladığı şezlonglar, yatak olarak kullanıyormuş…

Bölgedeki vatandaşlar, sahillerin sahipsizliğinden şikayet ediyor…

Yetkililerin bu duruma bir el atmalarını istiyor…