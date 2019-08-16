Eee, futbolseverlerin haydi gözü aydın!

Yeni futbol sezonu başladı.

Geçen sezondan bu sezona değişen bir şey var mı?

Veya şöyle sorayım:

Geçen sezondan bu sezona, futbolumuzda,“yerlilik ve millilik” yönünden değişen bir şey var mı?

Öyle ya, her şeyi “yerlilik ve millilik terazisi”nekoyup tartıyoruz, futbolumuzda durum ne?

Futbolumuz, geçen yıldan “daha yerli” ve “daha milli” mi?

Maalesef, değişen bir şey yok!

Futbolumuz da “aynı tas, aynı hamam”!

Takımlarımız, futbolcu ithal etmeyi yine sürdürdü.

Takımlarımızda yine yabancı teknik çalıştırıcılar var.

Ve en acısı, takımlarımız sezon öncesi hazırlık kamplarını yine çoğunlukla “yurt dışında” yaptılar.

Belli başlı takımlarımız; kamp için Avusturya, Hollanda, İsviçre ve Almanya’yı tercih ettiler.

Sanki bizim dağlara ve yaylalara kıran girdi, el âlemin yayla ve dağlarına döviz akıttılar.

Diyeceksiniz ki, “Yeteri kadar tesis yok!”

Yapın kardeşim, yetmiyorsa genişletin!

Türkiye’deki dağ ve yayla, nerede var?

İşte bizim bölge!

Kartepe’si, geriye doğru Sapanca’nın üstündeki yaylalar…

Giresun’daki Bektaş Yaylası…

Antalya’nın Elmalı Yaylası…

Ordu’da Aybastı…

Rize’de Ovit…

Artvin’de Karagöl…

Trabzon’da Uzungöl…

Çamlıhemşin’de Ayder…

Şu anda aklıma gelmeyen daha niceleri…

Buralar, futbol takımları için dünyanın en iyi kamp yerleri olabilir.

Ama birilerinin buraları düşünüp planlaması lazım!

Öyle sadece “yerli ve milli nutukları” atmakla, bu işler yürümüyor.

İçi dolu olacak.

Yerli ve milli futbol…

Nasıl yani?

Futbolcun, yabancı…

Teknik kişiler, yabancı…

Takımların hazırlık kampı yaptığı yerler, yurt dışında…

Nasıl olacak bu iş?

Bırakalım böyle boş laflarla nutuk atmayı da, işin özüne bakalım!

Dün yeni futbol sezonu başladı.

Futbol izlemeyi seviyorum, ama “yerli ve milli” olmayan futbol takımlarımızı izlemek içimden gelmiyor.

Hay maşallah!

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi…

“Hamo Ağa” olarak bilinen İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan’ın konağında bayramlaşma töreni var.

4 eş…

56 çocuk…

300’den fazla torun…

“300’den fazla” diye yazdım, fotoğrafı çeken muhabir ağaya “Kaç torunun var?” diye sormuş, “Aha say, ben ne bileyim” cevabını almış.

Ağanın imdadına oğullarından biri yetişmiş, “300’den fazladır” demiş.

Anlayacağınız torun sayısı tam bilinmiyor.

300’den fazla…

Haberi okuyunca “Hay maşallah” dedim kendi kendime.

Skandal vaaz

Ben duymadım.

Duyanınız varsa, söylesin.

Hemen hemen her bayram namazında…

Cumhuriyet düşmanı bir imam, “skandal vaaz” verirdi.

Ertesi gün “Cumhuriyete ve Atatürkçülüğe duyarlı” gazeteler bunu haber yapardı.

Örneğin Ramazan Bayramı’nda böyle bir “skandal” yaşanmıştı.

Hem de Kurtuluş Savaşı’nın simge kenti Gaziantep’te…

İyinacar Camii İmamı, bayram vaazında şöyle demişti:

“Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. 1.İnönü’de şöyle zafer kazandılar… 2.İnönü’de şöyle zafer kazandılar… Sakarya’da şöyle zafer kazandılar… Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler… Nerede döktüler? Hepsi yalan! Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki daha sonra Osmanlıyı yeniden kurabilirdik.”

Kurban Bayramı’nda hiçbir camimizde böyle bir “skandal vaaz” yaşanmadı.

Bilmem, imamlar mı akıllandı, yoksa kendilerine böyle bir görev veren çıkmadı mı?

3 görüş

*”Gerçek sanatçı bugünün tarihini yapanların emrine girmez.” Albert CAMUS

*”Sevebileceğin bir iş seçersen, yaşamda bir an bile çalışmış ve yorulmuş olmazsın.”

*”Çevrene ve tanıdıklarına önerilerde bulun, ama asla hükmetmeye kalkma!”