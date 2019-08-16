Felaketin yirminci yılı

Asrın felaketi olarak belleklerimizde kalan Marmara Depreminin üzerinden 20 yıl geçti. O karanlık gecede açıklanan kayıplarımız 18.000 kişi civarındadır.

Hepimiz gafil avlanmıştık.

İlk üç gün ortada devlet yoktu.

Çünkü depreme karşı plan, proje ve hazırlık yoktu. Hepimiz ailemizden, Yakınlarımızdan ve dostlarımızdan birçok kayıp verdik.

İnsan olan herkesin unutmadığı o korkutucu geceden acaba yeterince ders çıkarabildik mi? Bana göre ders çıkardığımızı söyleyemeyiz.

O kara günü unutmamak adına bazı hatırlatmaları yapalım.

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Kocaeli: coğrafya bakımından küçük olmasına rağmen bütün sanayi kuruluşlarını bünyesinde toplamıştır.

Bu kuruluşların ekseriyeti ve yerleşim binalarının deprem olasılığına karşı yapılmadığı gerçeği ortaya çıktı.

Denizi doldurarak üzerinde binalar dikilmiş.

Deniz eninde sonunda kendisine ait yeri geri alır Alman atasözü Değirmendere gibi yerlerde felaketi yaşattı.

Korku restorant ve çay bahçeleri denizin dibine gömüldü.

Yüzlerce binalar güçlendirmeler yapılarak hala kullanılmaktadır.

Yine yüzlerce yıkılması gereken binalar boya ve badana yapılarak hala kiraya verilerek kullanılmaktadır.

Gelecekte en ufak sarsıntıda kibrit kutusu gibi devrilecek bu binalar daha büyük felakete sebep olacağı kesindir.

Bu kirli parayı kazanmaya çalışan insanları akıl, mantık ve vijdan ve ahlak sahibi olmadıkları konusunda anlayacakları şekilde uyarılması kaçınılmaz milli bir görevdir.