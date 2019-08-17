Bir de transfer açılmazsa yandı gülüm keten helva…

İzmit’in en eski helvacılarından Helvacı Hüseyin’in torunlarıyız…

Tabii ki örneğimiz de oradan olacak…

Yandı gülüm keten helva…

HHH

Transferden söz ediyorum…

Hani şu her gün konuştuğumuz ve sonucunu merakla beklediğimiz, transfer yasağının kalkması olayı…

Bayram öncesinde yönetim bize müjde verecekti…

Bayramdan önce bu müjdeyi alamadık…

Şimdi 20 Ağustos tarihini söyleniyor…

Sakaryaspor ile maç yapacağımız salı günü, bu müjde verilecekmiş…

Bekliyoruz…

Herkes tam bir inanç içerisinde yaşıyor…

Sıfır kilometre bir takım olacak…

İyi transferler yapıldı bile…

Onlar forma giyecek ve artık şampiyonluk gelecek…

Ancak bu hayaller bir yıkılırsa…

İşte o zaman, yandı gülüm keten helva…

HHH

Şimdi herkesin merak ettiği konuya geliyor sıra…

Resmi sözleşme yapamadığımız, halen idmanlara katılan 10 futbolcu ne olacak?..

Eğer transfer yasağı kalkmazsa, bu adaların nasıl hakları var?..

Bununla ilgili haberimizi yakında okuyacaksınız…

Buradan sadece şunu söyleyeyim, aldıkları peşinat yanlarına kar kalacak?..

Çünkü hakları…

Adamlar size inanmışlar ve transfer görüşmelerine kapıları kapayıp, kampınıza katılmışlar…

Zaten resim olarak da bu peşinatlar onların hakları…

Pekala Kocaelispor ne olacak?..

Eeee..

Yandı gülüm keten helva dedik ya…

HHH

Kadir Öge…

Murat Soner Başak…

Hamza Mutlu…

Bir Kocaelisporluya yakışmayacak şekilde gönderildiler…

Sanki, takımın bir üst lige çıkamayışının sorumlusu haline getirildiler…

Henüz yönetimin, Kocaelisporluluk duruşu konunsa eksikleri varmış gibi geldi bana…

İnşallah öyle devam etmez…

Ama şu anki durum böyle…

Burada da iş, yöneticilerden çok daha tecrübeli bir Kocaelisporlu olan Engin Korukır’a düşüyor…

Para ayrı şey…

Tecrübe ayrı şey…

Kocaelisporluluk duruşu apayrı şeylerdir…

Burada kaptanlığa getirilen Burak Süleyman’ın da, eski kaptanlarına bir vefa borcu vardır…

Yakışanı yapmalı ve eski kaptanlarına teşekkür işini bizzat kendisi üstlenmelidir…

Hem de kamuoyu önündeki bir toplantıyla…

Şampiyonluğa oynayacak tamımın, daha sezon başında bir birlik ve beraberlik, kenetlenme görüntüsü vermesi ehven-i şerdir…

Aksi halde, lig sırasındaki küçücük bir sorunda, gözler Burak Süleyman’a çevrilecektir…

‘Kaptan olmak kaydıyla takımda kaldığı’ iddiaları yüksel(ti)ecektir…

Yani…

Yandı gülüm keten helva…

HHH

Ve Hüseyin Üzülmez başkan…

Herkes beklentide…

Siz ise sessizliğinizi koruyorsunuz…

Kolay değil elbet, gündeminiz yoğun…

Ancak güven ortamını sağlamlaştırmak istiyorsanız, bayram öncesinde transfer yasağının eden açılmadığını, dolaylı da olsa kamuoyuna anlatmalısınız…

Çünkü nasıl başlarsa, bu iş öyle gider…

Güveni bir kaybettiniz mi, gerisi çorap söküğü gibi gelir…

Bu kulübün en büyük sorunu, güvensizlik problemidir…

Aksi halde…

Sayın başkan, için de maalesef…

Yandı gülüm keten helva!..

Burak Süleyman’ın yapması gerekenler…

Kocaelispor kaptanı Burak Süleyman, kendisi için de bir ilki yaşıyor… Takımın direkt kaptanı oldu…

Transfer yasağı kalkıyor…

Bir anda takımın en tecrübelisi haline geldi…

Ona yardımcı olmak her Kocaelisporlunun görevidir…

Güneşspor’da oynarken, onu yılın futbolcusu seçmiştik ve bunu kendisi unutmuş…

Önemli değil…

Biz görevimizi yaptık ya…

Yeter…

Alkış beklemiyoruz elbette…

Dedim ya…

Görev…

Çok kritik günler yaşayan kulüpte bir kaptanlık yapmak, her babayiğidin harcı değildir elbette…

Kaptanın yükü ağır…

Çünkü…

Yükü ağırdır devin…

Burak Süleyman da benim son yıllarda izlediğim en yetenekli futbolculardan birisi…

Dev olma yolunda…

Artık aile sorumluluğu da var…

Bunun için arkadaşlarına bir ağabey gibi, bir baba gibi yaklaşmak zorunda…

Tabii ki bir üst lig tecrübisi yok ama, yaşadığı olaylar ve bulunduğu kulüp, onu erken pişirdi…

İyi bir Kocaelisporlunun görevi, antrenörüne, yönetimine, futbolcusuna, kaptanına sahip çıkmak ve destek vermektir…

Kendi futbolcusuna 4-5 metreden küfür eden bir taraftarın olduğu bu camia, bu taraftarı arasında temizleyememişken, bunun tekrarı halinde neler olacağını Burak Süleyman gösterecek…

Haydi bakalım…

Başarın daim olsun…

Çünkü senin başarın, bizim başarımız olacaktır…