Ben beceremedim demeyin, ben bunu çözebilirim deyin!

Psikolojik Danışman Dilek Söylemez, benzer sorunları yaşayıp bunları nasıl çözeceğinize dair bir fikriniz yoksa size dört adımlı bir yöntemle nasıl çözeceğinizi aktardı.

ADIM: SORUNU BELİRLEMEK:

Sorunu belirlemek basit bir adım gibi görünebilir bununla birlikte en önemli adımdır da.

Çünkü sorunu belirleme ve dürüst bir şekilde ifade edebilme aslında sorunun kaynağına ulaşmanıza ve bu kaynağa ilişkin duygularınızın farkında olmanızda belirleyici rol oynar.

Örneğin eşinizle anlaşamıyorsunuz, kilo veremiyorsunuz, işyerinde patronunuzla ya da meslektaşınızla problem yaşıyorsunuz. Bu sorunların altındaki kaynak düşündüğünüzden farklı olabilir.

Kilo veremiyorsunuz çünkü yemek yediğinizde kendinizi mutlu hissediyorsunuz ve mutsuz hissettiğiniz anlarda bilinçdışı duygusal açlıkla daha çok yiyorsunuz.

Eşinizle anlaşamıyorsunuz çünkü duygularınız hakkında ona karşı dürüst değilsiniz, kendinizi tam olarak ifade etmekten kaçınıyorsunuz, kaybetmekten korkuyor ve hayır diyemiyorsunuz.

Bu da zamanla size yük oluşturmaya başlıyor. İşyerinde arkadaşınızla problem yaşıyor ve onu suçluyorsunuz.

Belki de kendinizi ortaya koyma konusunda çekingen davranıyorsunuzdur.

2. ADIM: HİSLERİ FARK ETMEK

Sorunun tam olarak ne olduğunu belirlemek duygular ile ilgili bir akış başlatır ve daha cesaretle hislerimizin fakında olmaya başlarız. Hislerin farkında olmak onları tanımamıza hatta kendimizi de tanımamıza yardımcı olur. Duyguları fark ettikçe onları kabul etmeye ve gelip geçici olduklarını anlamaya başlarız. Bu da bir sonraki adımda değişim için bizi hazırlar.

3. ADIM: PROBLEMİ ÇÖZÜMLEMEK

Sorunlar üzerinde çalışmak ve hisleri fark etmek; olanları anlamlandırmaya, oldukları gibi kabul ederek egonun ötesinde, kendimizle ilişkilendirmeden oldukları gibi algılamaya başlamamızı sağlar. Çözümleme dışarıdan bakma yetisini de geliştirir. Sorunlara dışarıdan bakabilme becerisi değişimin nasıl olacağını, değişimlere uygun yeni düzenlemeleri bulmamızı kolaylaştırır.

4. ADIM: BÜTÜNLEŞTİRMEK

Diğer üç adımdan sonra farkındalık arttıkça değişim de kaçınılmazdır ve bu değişimle gelen yeni düzene uygun davranışlar sergilemek bütünleşme adımıdır.

Evinize yeni televizyon aldınız bunu eski kumanda ile idare edemezsiniz, yeni kumanda da farklı tuşların yerini öğrenip ona göre kullanmaya başlarsınız.

Bütünleşme budur.

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Bir sorun olduğunu kabullenmek ve bunu çözemeye çalışmak her zaman kolay olmayabilir.

Çünkü alıştığımız beceriler bizi sorunu çabuk yoldan çözmeye karşı eski tanıdık bildik kalıpları kullanmamıza zorlayabilir.

Bunun adı dirençtir.

Dirençleri bulup onları kenara ayırmadan bu adımları tam anlamıyla başarmak zordur.

Her adımda duraklayarak dirençleri fark ederek ilerlemek mutlaka başarıya götürecektir.

Fark etmek ve yüzleşme cesareti göstermek kendinize olan güveninizin artmasında ve ‘Ben beceremedim’ cümlelerinden ‘Ben bunu çözebilirim’ özgüvenine doğru sizi sürükleyecektir.

Kansere karşı en dirençli

kan grubu açıklandı!

İsveç Karolinska Enstitüsü, kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasında bağlantı olduğunu belirledi. Araştırma kapsamında 35 yıl boyunca muayene edilen 1 milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi. Kansere yakalanma riski ile kan grupları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmaya göre kan grubu '0' olan kişilerin kansere karşı daha dirençli oldukları gözlemlendi.

Bilim insanlarının çalışmaları kansere yakalanma oranı kadar, geliştirilen kanserin çeşitlerinin de kan grupları arasında farklı olduğunu ortaya koydu. Araştırmada "A" grubundakilerin mide kanseri, "B" ve "AB" kan grubu olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu öne sürüldü.

Alkol ve sigara kullananlar dikkat!

Bilim insanları ayrıca, kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle yoğun alkol ve sigara kullanımının neden olduğunu da ifade etti. Daha önce Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi de benzer bir araştırmayı 55 bin kişiye ait sağlık verilerini inceleyerek yürütmüştü.

Yüzde 55 daha fazla

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelenmişti. Sonuçlar "A", "B" ve "AB" grubu kan taşıyanların "0" grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını göstermişti.

Problem ile ilgili

söylenmiş sözler

---Işık karanlığı dağıtır. Yapıcı düşünceler yıkıcı düşünceleri yok eder. Çözüm problemde saklıdır. Her sorunun cevabı kendi içindedir. (Joseph Murphy)

---Eğer bir problem görüyorsanız, bu sizin probleminizdir. Eğer birisinin bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorsanız, unutmayın ki siz de herkes kadar birisiniz… (Sam Horn)

---Hayatta en acıklı şey, bir insanın problemin kendinden kaynaklandığını görememesidir. (Carl Gustav Jung)

Dünyanın en büyük problemi, akılsız ve fanatik kişilerin kendilerinden son derece emin olması, buna karşılık zeki insanların sürekli şüpheler içinde olmasıdır. (Bertrand Russell)

---İnsan; dünyanın problemlerini çözmek için değil ama problemin nerede olduğunu aramak ve sonunda da kavranabilir alanın sınırında durabilmek için doğmuştur. (Goethe)