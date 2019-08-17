Cazgır Pele’ye ceza verenler, Şükrü Kayabaş’a ödül verecek mi?

Kavanoz dipli dünyada neler oluyor neler… Meraklısı olanlara sorarsanız;

“Yağlı Güreş” için, “Peygamber sporu” derler! Bence değil; Bunun adı bal gibi: Yağlı “PARA” güreşi !

Peygamber efendimizin PARA, için güreştiği nerede görülmüş ki bu güreşin adı peygamber sporu olsun? Öteden beri “siyasetçilerin” uyguladığı din sömürüsü, şimdilerde pehlivanlara sözüm ona onları yönetenlere “VEBA” mikrobu gibi bulaşmış, önüne gelen “DUALI” çayır diyor, dualı dedikleri çayırda; yemedikleri halt kalmıyor! Siz hiç rastladınız mı? Tribünde güreş seyreden seyirciden “DOPİNG” kontrolü için çağırılanını? Yooooook…

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Amma; Dualı çayırda güreş tutan pehlivanlardan DOPİNG kontrolü için çağırılanları çok gördünüz! Dualı çayırda “ ANLAŞMALI” güreşlerin yapıldığı, arş-ı ala’ya ulaşmış… Hangi dualı çayırdan bahsediyorsunuz? DUALI değil, BEDDUALI çayır olmuş buranın adı. Sözüm ona, bilmem hangi ecdat pehlivan adına “anısına” güreş düzenliyorlar. Yahu adına güreş düzenledikleri pehlivan’ın bırakın mezarını ziyareti, adamın ruhuna bir Fatiha bile okumuyor, dua okuyacak bir imam-hoca-müezzin bile bulundurmayı düşünmüyorlar… Bilmem kaç bin liralara yağlı “PARALI” güreş organizasyonları düzenliyorlar!

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Örneğin “Hergeleci İbrahim” adına, güreşlerin başlamasından önce Hergeleci’nin ne mezarı ziyaret ediliyor ne de ruhuna Fatiha okuyacak bir din adamı güreş alanında yok!

-Yahu şimdi n’olcak? Diye birbirinin yüzüne bakan sorumlular çözümü yılların baş cazgırı Şükrü Kayabaş’a gitmekte buluyor. -Baba,hoca yok duayı sen yapacaksın (!)

Şükrü Kayabaş başlıyor Hergeleci için duaya tam 23 dakika okuyor, okuyor, okuyor. Benim diyen hocalara taş çıkartırcasına okuduğu dualarla seyircilerin gözlerini yaşartıyor. Ama, bu güreşi yapan belediye ve organizatörler, buraya Hergeleci için dua yapacak bir hoca efendiyi beş-on lira verip getirmeyi düşünemiyorlar! Söğütlü de öyle değil mi? Efsane Cazgır Osman için güreş düzenliyorsun ama adamın ruhuna Fatiha okuyacak bir din adamını orada bulundurmuyorsun!

-Hadi Şükrü Kayabaş abi , yap duayı!

Adam cazgır mı, imam m? Şu kadara bu kadar paraya köy muhtarlığı olarak “büyük” güreş yaptık diye övünenler ( Fevziye için)… -Sizin köyünüz de (Fevziye’de) hiç mi din adamı yoktu da, güreşlerinizde 113 yıllık geçmişiniz için Baş Cazgır Şükrü Kayabaş güreş öncesi “Duayı” yaptı? Utanın be, Kırkpınar’ın Baş Cazgırlarını Hamam Tellaklarına çevirdiniz (!) Ellerini kollarını bağladınız, dillerini “onu söyleme, bunu söyleme” diye LAL yaptınız ! Adamlar’a cazgırlıklarını unutturdunuz. Yok,falancayı anons etme,yok şunu fazla uzatma,yok filan ağaları anons etme,yok… yoook… yooook.

Bunları dokuz kocalı HÜRMÜZ’den beter ettiniz… Belediye ayrı, ağalar ayrı, organizatör ayrı, pehlivan ayrı hava çalmaya başladı. Yağlı güreşin ne kadar manevi değeri varsa içine ettiniz !

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Gelelim Pele’ye ceza olayına:

Olay yeri Kurtdere:

Bakan, Milletvekili,Belediye Başkanı,Federasyon Başkanı, Kırkpınar Ağası, güreş alanına geldiğinde DAVULLA karşılanır DAVULLa tribününe uğurlanr.Seyirciye Cazgırlar tarafından tanıtılır. Camiye,okula,spor’a siyaset girmez denilen memleketimizde ne Yazık ki bunun tam aksi olur.İktidar mensuplarının tanıtımında haklarında övgüler yağdırılması istenir.

Amma; gelen muhalefet mensubu Milletvekili veya il başkanı ise onun ismi haricinde “sıfatlarını” söylemek “YASAKTIR” Kim bu yasağı koyan? Güreş Federasyonu.. Kim uygulayan,Merkez Hakem Komitesi!

Yahu, sahi siz kimsiniz ? Vurduğu vurduk,astığı astık kişiler misiniz ? Hani Kırkpınarda Recep Kara ile Ali Gürbüz güreşinde MHK ve 2 hakemi suçlu bulup görevden aldıktan 2 ay sonra aynı kişilere yine görev vererek “gülünç” durum yarattınız ya, şimdi de, siz belki bilmiyorsunuz ama ben söyleyeyim:

O,Kurtdere de muhalefet Milletvekili ve Balıkesir il başkanını partisi adıyla anons ettiği için 2 hafta CEZA verdiğiniz CAZGIR PELE’nin sadece okuduğu “300 Minare” manisini dinlemek için taaa Manisadan, Akhisar’dan Antalya’dan gelen özel kimseler güreş alanındaki Kurtdere’li tribünlerindeydi.

Yağlı güreşlerimizde star pehlivanlar nasıl olmazlarsa olmaz, bu gün bir Cazgır Şükrü Kayabaş ve bir Cazgır Pele YAĞLI GÜREŞİN OLMAZSA OLMAZIDIRLAR.

Pele’ye “Siyasi” zihniyetle ceza verenler,spor tarihimizde bu yanlış kararları ile yer alırken,

ACABA, cazgırlık dışında güreşlerde DUALARI okuyan Şükrü Kayabaş’ı ÖDÜLLENDİRMEYİ düşünür mü?