Basılı gazetelerin sonu mu geliyor?

Son yıllarda bizim sektörde en çok tartışılan konu bu.

Basılı gazetelerin, kâğıttan gazetelerin sonu geliyor mu gelmiyor mu?

Eskiden…

Akşam saat kaç olursa olsun, ulusal ve yerel gazeteler ana bayiye geldiği anda, okurlar satın almak için kuyruk olurdu.

Yine eskiden…

Satış standlarında gazeteler tomar tomar bulunurdu.

Satıcılar, çoğu kez raflara sığdıramazlar, gelen gazetelerin bir kısmını “tezgâh altında” tutarlardı.

Geride kaldı bu görüntüler.

Şimdi ne kuyruk var, ne de standlar gazete dolu.

Gazete tirajları çok düştü.

En azından Türkiye’de bu böyle!

Nedenine gelince.

En önemli nedeni, iletişimin çeşitlenmesi…

Toplum, uzun yıllar sadece gazeteler aracılığıyla habere ulaşabiliyordu.

Çocukluğum ve gençliğimden hatırlarım, Anadolu’nun çoğu kentine gazeteler “bir gün sonra” gelirdi.

Örneğin pazartesi gazetelerini salı günü okurduk.

Ülkemizde ve dünyada ne olup bittiğinden hep gecikmeli haberimiz olurdu.

Ya şimdi?

Televizyondan, radyodan, sosyal medyadan anında haber akışı başlıyor.

Okur, olup bitenlerden anında haber alabiliyor.

Dünyada inanılmaz bir “iletişim devrimi” yaşandı.

Gazete tirajlarının azalmasındaki en büyük etken bu!

Basit bir örnek daha vereyim.

Eskiden okur, maç sonuçlarını ertesi gün gazete okuyarak öğrenebilirdi.

Tuttuğu futbol takımının attığı golü ancak gazetede görebilirdi.

O da, gazetenin acar fotoğrafçısı o gol anını yakalayabilmişse…

Golü yakalayan fotoğrafçı ve gazete, günlerce konuşulurdu.

Bugün ise…

Her isteyen, her ortamda, televizyondan veya elindeki akıllı telefondan maçın tamamını bütün ayrıntılarıyla izleyebiliyor.

Gazetelere ilginin azalmasının diğer nedenleri?

Sıralamaya çalışayım…

*Türk toplumunun “okuma özürlü” olması ve bu özrün giderek derinleşmesi… Bu özür, eğitim sistemimiz tarafından sürekli beslenen bir özür. Eğitimsiz kişinin, kitap ve gazeteyle zaten ilgisi yoktur. Eğitimli kişilere de dikkat edin, büyük çoğunluğu, diplomayı aldıktan sonra “düzenli gazete ve kitap okuru” değildir. Toplumda en okumuş kesim olarak kabul edilen mühendisler, doktorlar ve avukatlar arasında bir araştırma yapın bakın bakalım, yüzde kaçının evine günlük bir gazete veya yeni çıkan bir kitap giriyor? İddia ederim, kendi mesleki yayınlarını bile izlemiyorlardır. Üzülerek söyleyeyim, durum bu.

*Bir de internet bahanesi var. Yaa biz gazeteleri internetten okuyoruz… İyi de, bu “emek hırsızlığı” olmuyor mu? İnternetten okuyunca bir ödeme yapıyor musun? Yapmıyorsun… Peki o gazete nasıl ayakta duracak, nasıl yaşamını sürdürecek? Nasıl sizin haber almanızı sağlayacak? Nasıl kentimizin ve ülkemizin çıkarları için mücadele edecek?

*Bir kesim; Türkiye’de gazete tirajlarının düşük olmasını, gelir dağılımındaki bozukluğa, işsizliğe ve yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların çokluğuna bağlıyor. Ben buna katılmıyorum. Tamam, yukarıda saydıklarım ülkemizin gerçekleri. Ama o kesimin zaten düzenli gazete okuru olmasını bekleyemeyiz ki! Esas sorun, eğitimi ve ekonomisi “gazete okuru” olmaya uygun kesimin “gazete okuru” olmaması.

*Yine bazılarının ileri sürdüğü gibi, gazete fiyatları, tirajların azalmasında etken mi? Hiç ilgisi yok. Gazete fiyatları 1 lira ile 2.5 lira arasında değişiyor. Çoğunun fiyatı 1.5 lira. Bir simit kaç lira? 1 lira 75 kuruş… Bir ekmek? İzmit’te ekmek de 1 lira 75 kuruş? Bir bardak çay? 1.5 lira… 2 lira… Böyle bir ortamda gazete, “bedava” denecek kadar ucuz.

Peki o halde gazete okuru neden azaldı?

İletişimin çeşitlenmesi, tamam…

Türk toplumunun “okuma özürlü” olması, tamam…

Ama yine de ulusal ve yerel gazetelerin tirajları çok düştü.

Diğer ülkelerde de yazılı basın tiraj kaybetti, ama hiç birinde bizim kadar değil.

Hatta bazı gelenekçi ülkelerde yazılı gazeteler hâlâ krallığını sürdürüyor.

Bizde gazeteler neden bu hale geldi?

Nedeni basit…

AKP, 17 yıllık iktidarında ortada ne “gazete” bıraktı, ne de “gazeteci”!

Gazeteler tek tipleşti.

Aynı haberler…

Aynı başlıklar…

Aynı fotoğraflar…

Aynı yağlamalar…

Farklı haber yok!

Farklı yorum yok!

Eleştiri yok!

Muhalefetin sesi yok!

Hepsi tek tip…

Hepsi vıcık vıcık…

Elinizde tuttuğunuz KOCAELİ’nin de dahil olduğu bir grup yerel- ulusal gazete gerçek anlamda gazetecilik görevini yerine getirebiliyor, hepsi bu kadar.

Bizim sayımız da toplasan toplasan 8-10’u geçmez.

Bizler; gazetecilik etiğine bağlı kalarak, okurun haber alma hakkına saygı göstererek, kentimizin ve ülkemizin çıkarlarını hep ön planda tutarak dik durmaya, yeri geldiğince diklenmeye devam ediyoruz.

“Halktan kopmadan, kimseden korkmadan” onurla görevimizi sürdürüyoruz.

Türk yazılı basınının eski gücüne kavuşacağı günleri özlemle bekliyoruz.

Talimatla yasaklanan köşe yazarlarının, bir gün gazete sayfalarına geri döneceğini umut ediyoruz.

Özetlersem…

Türk basını, AKP iktidarı döneminde “büyük yara” aldı.

Gazeteler, tek tipleşti, yavanlaştı.

Bu nedenle de okurlar, gazetelerine küstü.

Tiraj düşüklüğünün en büyük nedeni bu!

82 milyon nüfuslu ülkemizde, yerel ve ulusal gazetelerin günlük tirajlarını toplayın, 3 milyonu bulmaz.

Ne kadar acı bir durum değil mi?

Dünyada yazılı basın ne durumda?

Türkiye’de böyle de, diğer ülkelerde yazılı basının durumu ne?

Dünya Gazeteler Birliği (WAN) verilerine göre, 1000 kişi başına 600’den fazla net satışla, dünyada kişi başına en çok gazete satılan ülke Norveç.

Bu ülkeyi Japonya, Finlandiya, İsveç, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Singapur, Kanada, Almanya, Hollanda, İngiltere, ABD izliyor.

123 milyon nüfuslu Japonya’da toplam gazete tirajı 70.4 milyon.

Nüfusu 82.5 milyon olan (bizim kadar) Almanya’da ise 22.1 milyon.

Nüfusu 300 milyona ulaşan ABD’de gazetelerin toplam tirajı 48.3 milyon civarında.

Dünyada en fazla satan gazeteler, ülkeleri ve tirajları

Dünyada en fazla satan ilk 10 gazetenin 7’si Japonya’da.

1 milyon ve üzeri satan gazetelerin isimleri, yayınlandığı ülke ve tirajı ise şöyle:

1- Yomiuri Shimbun -JAPONYA-14 milyon 67 bin…



2 -The Asahi Shimbun- JAPONYA- 12 milyon 121bin…



3- Mainichi Shimbun –JAPONYA- 5 milyon 587 bin…



4- Nihon Keizai Shimbun –JAPONYA- 4 milyon 635 bin…



5- Chunichi Shimbun- JAPONYA- 4 milyon 512 bin…



6 –Bild- ALMANYA- 3 milyon 867 bin…



7 -Sankei Shimbun –JAPONYA- 2 milyon 757 bin…



8 -Canako Xiaoxi (Beijing)- ÇİN- 2 milyon 627 bin…



9- People’s Daily- ÇİN- 2 milyon 509 bin…



10 -Tokyo Sports- JAPONYA- 2 milyon 425 bin…



11- The Sun- İNGİLTERE- 2 milyon 419 bin…



12- The Chosun Ilbo- GÜNEY KORE- 2 milyon 378 bin…



13- USA Today- ABD- 2 milyon 310 bin…



14- The Wall Street Journal- ABD- 2 milyon 107 bin…



15- Daily Mail- İNGİLTERE- 2 milyon 93 bin…



16- The Joongang Ilbo –GÜNEY KORE- 2 milyon 84 bin…



17- The Dong-A Ilbo- GÜNEY KORE- 2 milyon 52 bin…



18- Nikkan Sports- JAPONYA- 1 milyon 965 bin…



19- Hokkaido Shimbun- JAPONYA- 1 milyon 922 bin…



20- Dainik Jagran- HİNDİSTAN- 1 milyon 911 bin…



21- Yangtse Evening Post- ÇİN- 1 milyon 715 bin…



22- Sports Nippo- JAPONYA- 1 milyon 711 bin…



23- The Nikkan Gendai- JAPONYA- 1 milyon 686 bin…



24 -Times of India- HİNDİSTAN- 1 milyon 680 bin…



25- Guangzhou Daily- ÇİN- 1 milyon 650 bin…



26- The Mirror- İNGİLTERE- 1 milyon 597 bin…



27- Yukan Fuji- JAPONYA- 1 milyon 559 bin…



28- Shizuoka Shimbun- JAPONYA- 1 milyon 479 bin…



29- Nanfang City News- ÇİN- 1 milyon 410 bin…



30- Dainik Bhaskar- HİNDİSTAN-1 milyon 405 bin…



31- Sankei Sports- JAPONYA- 1 milyon 368 bin…



32- Hochi Shimbun- JAPONYA- 1 milyon 354 bin…



33- Yangcheng Evening News- ÇİN- 1 milyon 320 bin…



34- Malayala Manorama- HİNDİSTAN- 1 milyon 309 bin…



35- Liberty Times- TAYVAN- 1 milyon 300 bin…



36- Thai Rath- TAYLAND- 1 milyon 200 bin…



37- New York Times- ABD- 1 milyon 121 bin…



38- Hindustan Times- HİNDİSTAN- 1 milyon 108 bin…



39- Chutian Metro Daily- ÇİN- 1 milyon 84 bin…



40- Gujarat Samachar- HİNDİSTAN- 1 milyon 51 bin…



41- Ananda Bazar Patrika- HİNDİSTAN-1 milyon 46 bin…



42- Xinmin Evening News- ÇİN- 1 milyon 45 bin…



43- Eenadu- HİNDİSTAN- 1 milyon 39 bin…



44- Nishi-Nippon Shimbun- JAPONYA- 1 milyon 25 bin…



45- Kronen Zeitung- AVUSTURYA- 1 milyon 9 bin…



46- WAZ Mediengruppe- ALMANYA- 1 milyon 2 bin…



47- United Daily News –TAYVAN- 1 milyon…



48- China Times- TAYVAN- 1 milyon…

Bizimkiler yerlerde sürünüyor

Gördüğünüz gibi…

Bizim ulusal gazetelerin tirajları yerlerde süründüğü için, “dünyada 1 milyon ve üzeri satan gazeteler” listesinde hiç biri yok.

Bırakın 1 milyonu, adı o çok büyük gazetelerimizden “500 bin çizgisini” yakalayan bile yok.

“250 bin çizgisinde” ise sadece SÖZCÜ var.

Diğerlerinin halini siz düşünün!

Yazımı bitirmeden bir kez daha özetlemek istiyorum:

*Ulusal basını yerlerde sürünen bir ülkede, ciddi bir sıkıntı var demektir.

*Ulusal basını güçlü olmayan bir ülke, hiçbir yere gidemez.

*82 milyonluk bir ülkede toplam satılan yerel-ulusal gazete sayısı 3 milyon ise, bu ülkeyi yönetenlerin kafalarını ellerinin arasına alıp kara kara düşünmeleri gerekir.

*Türkiye’de “basılı gazeteler” bitmedi, bitirildi…

*Türkiye, “özgür medyasız” kalkınamaz.

*Türkiye’de yazılı basın, eninde sonunda eski gücüne kavuşacaktır.