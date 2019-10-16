Şehir Hastaneleri ve AKP iktidarlarının “hastalık hizmetleri”…

Ben adını bilerek değiştirdim.

“Sağlık hizmetleri” değil, “hastalık hizmetleri” dedim.

Çünkü yapılan bu!

Devletimiz, insanlara “sağlık hizmeti” değil, “hastalık hizmeti” veriyor.

Bu kadar para “sağlıklı yaşam” için harcansa, hastaneler ağzına kadar hasta dolmayacak, tedavi için milyarlarca dolar harcanmayacak.

Ama bizde sistem, insanlarımızı sağlıklı yaşatmak için değil, önce hastalandırıp sonra tedavi etmek için kurulmuş.

Hastane yapımı için…

İlaç için…

Tıbbi cihaz alımı için…

Milyarlar milyarlar harcıyoruz.

Dış bağlantılı tam bir sömürü sistemi!

İnsanları önce hasta yap, sonra iyileştirme ayağıyla iliğini kemiğini em!

Sistem bu!

Yer gök hastane doldu

Eskiler bilir…

Eskiden İzmit’te “hastane” denince, bir Devlet Hastanesi, bir de Sigorta Hastanesi akla gelirdi.

Belli başlı doktorların da “muayenehaneleri” bulunurdu.

Bir de bugünkü halimize bakın!

Yer gök hastane doldu.

Kamu hastaneleri…

Özel hastaneler…

Üniversite hastanesi…

Haber servisine sordum, Kocaeli’nde 17 özel hastane varmış.

İzmit’te 6, Gebze’de 5, Başiskele’de 3, Gölcük, Körfez ve Darıca’da birer özel hastane hizmet veriyormuş.

Kamu hastanelerinin sayısı ise 15.

Üniversite hastanesini de “kamu” kabul edersek, 16…

Kamu özel toplayın, 33 hastane.

Ve bütün hastaneler, ağzına kadar hasta dolu.

Üniversite hastanesinin yanına yaklaşamıyorsun, ancak aylar sonrasına randevu alabiliyorsun.

Herkes hasta…

Hastalık herkesi kırıp geçiriyor!

Türkiye, son yıllarda “dünya ilaç ve tıbbi cihaz egemenlerinin” kıskacında!

Ülkemizi sömürüyorlar da sömürüyorlar.

Şehir hastaneleri çözüm mü?

Türkiye’de “hasta tedavi” sisteminin çarpıklığını sizlere aktarmaya çalıştım.

Şimdi bu sistem içinde bir de başımıza devasa “şehir hastaneleri”ni çıkardılar.

İnanılmaz bir olay!

Akıl dışı, mantık dışı, çağ dışı!

Komünizm döneminden kalma bir hastalık.

Büyüklük hastalığı…

Oteller, büyük.

Hastaneler, büyük.

Komünizm çöktü, biz onların uygulamalarını sürdürüyoruz.

Dünyada artık “büyük hastane” konsepti yok!

Onlar bıraktı, biz yeni başlıyoruz.

Ülkemizde yeteri kadar “devlet hastanesi” varken…

İhtiyaç olan yerlerde planlanıp yenileri yapılırken…

Her şehirde pıtrak gibi “özel hastaneler” çoğalırken…

Bunlara ek olarak “üniversite hastaneleri” en iyi hizmeti verirken…

Şehir hastaneleri furyasının mantığı ne?

Türkiye’de 31 şehir hastanesi planlandı, 8’i açıldı, 21’inin yapımı sürüyor.

En küçüğü 700, en büyüğü 3 bin 800 yataklı.

Yapımı devam eden hastanelerden biri de İzmit’te.

Aslında “hastane” değil, “hastaneler” demek lazım.

*Altı farklı hastaneyi barındırıyor bünyesinde.

*368 bin metrekare arsa üzerine yapılıyor.

*380 bin metrekare kapalı alanı var.

*1250 yataklı, 63 ameliyathane, 257 poliklinik bulunuyor.

*350 milyon Euro’ya mal oluyor.

*2020 yılı ortalarında hizmete açılacak.

*5 bin kişi çalışacak.

Şehir hastanesi hizmete girdiğinde, Kocaeli’ndeki devlet hastanelerinin büyük çoğunluğu kapatılacak.

Kapatılacak, çünkü yeni sağlık sisteminin mantığı böyle.

Nasıl bir mantık, anlatayım

Ülkemizde sağlık sistemi, değişti ve dönüştü.

Eskiden “koruyucu hekimlik” anlayışıyla hizmet veriliyordu, bu anlayış kaldırıldı, yeni sistemde “hastalık” ve “hasta” ön plana çıkarıldı.

Adına “hasta garantili sistem” dendi.

Yeni sistemin temelini “şehir hastaneleri” oluşturuyor.

Şehir hastanelerinin mantığı da şu:

Türkiye’de artık sağlık, “inşaat şirketlerine” devredildi.

Yandaş inşaat şirketlerine…

Bunun adına “özel sektör-devlet ortak yatırımı” dendi, ama bakın bakalım kim yatırıyor, kim götürüyor?

*Arsa devletten…

*Bankalardan alınan kredinin kefili, devlet…

*Sağlık Bakanlığı kiracı, inşaat firması mülk sahibi…

*Hastaneler, AVM konseptine göre yapılıyor…

Hastane içindeki ve çevresindeki tüm ticari alanların geliri, hastaneyi yapan şirketin…

*Hastaneler, yüzde 70 hasta garantili. Eğer bu oran tutturulamazsa aradaki fark devletten…

Gördüğünüz gibi…

Hastaneleri yapan şirketlerin hiçbir riski yok.

Bütün risk devletin…

Şirketler, hasta gelmese dahi parasını devletten alıyor.

Vatandaşın yolu hastaneye düşsün düşmesin, şirketin geliri garanti.

Böyle bir “avanta sistem” olur mu?

Böyle bir sistem, sağlık sorunumuzu çözer mi?

Şehir Hastanelerini aç, devlet hastanelerini kapat, bunun adı kaynak kaybı değil mi?

Şehir Hastanesi nerede hizmete açıldıysa, oradaki devlet hastanelerinin tamamına yakını kapatılıyor.

Neden?

Eee kapatılacak ki, hastalar Şehir Hastanesine gitsin.

Çünkü Şehir Hastanelerine “hasta garantisi” verilmiş.

Yatırımcı şirketle böyle anlaşma yapılmış.

Peki, bu kaynak kaybı değil mi?

Yazık değil mi bunca hastaneye?

Şimdi herkes şunu merak ediyor.

Gelecek yılın ortalarında İzmit’teki Şehir Hastanesi hizmete girince, bizdeki devlet hastaneleri de kapatılacak mı?

Veya şöyle sorayım…

Hepsi kapatılmayacaksa, hangi devlet hastaneleri kapatılacak, hangileri hizmet vermeye devam edecek?

Hastanelerin çevresinde yüzlerce eczane var, bunlar ne yapacak?

Özel hastanelerin sonu mu geliyor?

Devlet hastanelerinin yanı sıra, bir de özel hastanelerin durumu var.

Özel hastanelerin durumu daha da önemli!

Sen yıllardır sağlık yatırımını teşvik ediyorsun, millete özel hastane yaptırtıyorsun, şimdi de başlarına Şehir Hastanelerini getirip oturtuyorsun.

Şehir Hastanesi açılınca, bunlar nasıl ayakta kalacak?

Hepsi, borç harç içinde!

Çarkını zor döndürüyor.

Bıçak sırtında, düştüler düşecekler…

Kocaeli’nde toplam 17 özel hastane var, ikisi konkordato ilan etti, kayyum tarafından yönetiliyor, diğerlerinin durumu da iç açıcı değil.

Böyle bir planlama olur mu?

Sen Şehir Hastanelerini yaşatabilmek için, devlet hastanelerini ve özel hastaneleri öldürüyorsun.

Şehir Hastaneleri, “sağlıkta yıkımın” yeni adı olacak.

Görünen bu!

Acıyorum da, özel hastane yatırımcılarına acıyorum…

Yıllarca emek verdiler, sıkıntı çektiler, eğer bir araya gelip güçlerini birleştirmezlerse, birer birer yok olup gidecekler.

Yazık!