Yenicuma'dan Halkevi'ne tarihe saygısızlık...

Bir toplumun, bir ülkenin “kültürel düzeyini” önceki kuşaklardan kalan tarihi mirasa gösterdiği saygı ile ölçebilirsiniz.

Geçmişine saygılı bir toplum ve o toplumun belirlediği siyasi irade, önceki kuşakların bıraktığı eserleri koruyup, gelecek kuşaklara bırakabiliyor mu?

Yoksa, hoyratça yok mu ediyor?

Cumhuriyet döneminin bu kentteki en önemli mirası HALKEVİ binası olmalı. Bu kentte uzun yıllardır yaşayan her insanın anılarında HALKEVİ binası vardır.

Halkevi Sineması, çocukluk ve gençlik yıllarımın en güzel mekanlarından biriydi. Gençlik yıllarımda üst katlardaki odalarda tiyatro çalışmaları yaptık. O sahnede tiyatro oyunları sergiledik. Nice konferans ve kongreler yaşadık.

Halkevi, tiyatro ve halk oyunları çalışmaları başta olmak üzere her türlü kültürel etkinliklerin merkeziydi.

1947’de kurulan İzmit Musiki Derneği’nin ilk konseri 1948 yılında Halkevi’nde gerçekleşmiş. Bu konsere ait ve rahmetli amcam Özdemir Küpçü’nün de yer aldığı bir fotoğraf, aile anılarım içinde en değerli örneklerden biridir. Çocukluk yıllarımdan anımsarım; Halkevi’nde verilen Musiki Derneği konserleri, Halkevi önündeki gezi parkında ve kent içinde ses düzenleri ile yayınlanırdı.

Bir de “ŞEHİR LOKANTASI” ile anımsanır Halkevi binası. Kentin saygın isimlerinin buluşma yeri olan lokanta, ailece de huzur içinde yemek yenilebilecek bir mekandı. Sonra, kütüphane oldu.

Ya sonra?

Halkevi binası yaşlandı, bakımsız bırakıldı! Ölüme terk edilmiş bir aile büyüğüne gösterilen hoyratlık gibi yıkılmaya, yok edilmeye terk edildi.

Soruyorum;

Bu kentin Milletvekilleri, Valisi, Belediye Başkanı Halkevi’nin yıkılmasını mı bekliyorlar? Hiç mi sorumlulukları yok? Tarihe saygıları yok mu?

Kentimizde, Osmanlı döneminin en önemli tarihi miraslarından biri de YENİ CUMA ya da diğer adıyla Pertev Paşa Camii 11 Ocak 2017 tarihinden bu yana restore ediliyor. Çalışmanın 14 Eylül 2019’da tamamlanması öngörülmüş ve yüklenici firma ile yazılı anlaşma yapılmış. Ne yazık ki, onarım çalışması henüz tamamlanamamış. En az bir yıllık çalışma olduğu belirtiliyor. NEDEN? Edindiğimiz bilgiye göre; yüklenici firma alt yüklenicilere (taşeronlara) ödeme yapamıyormuş!

Bu çalışma İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyormuş.

Şimdi, akıl-mantık ve insafla düşünelim;

· Bu kurum İzmit halkına karşı saygı ve sorumluluk duyuyor mu? Duysa, bu güne kadar bir açıklama yapmaz mıydı?

· Bu kentin Valisi, bu kentin Milletvekilleri, Belediye başkanları yok mu? Bu makamlarda olanlar bu konuda neden duyarsız kalıyorlar?

· Siyasi iktidarın tepe noktasından her kademede “LÜKS ve İSRAF” yaşandığı bir dönemde, her fırsatta “Osmanlı Torunu” olduklarını söyleyenler Yeni Cuma’nın restorasyonuna neden duyarsız kalıyorlar?

Bu ülkeyi ve bu kenti yönetme görevini üstlenenler, bu yetkiyi bizden yani VATANDAŞTAN aldılar. Bizim vergilerimizle yaşıyorlar. Bu kentin ve ülkenin tarihi mirasına da sahip çıkmaya, görevlerini savsaklamadan yapmaya mecburdurlar!

Patron, vatandaştır!

Halkevi’ne, Yeni Cuma Camii’ne ve bu kentteki tüm tarihi mirasa sahip çıkmak, korumak herkesin ama en çok da görev üstlenenlerin işidir!