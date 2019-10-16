Müzik sestir aynı zamanda sessizlik, daha çok sessizliği anlatır bana. Müzik dinlerken hayal edersin, hayal ederken gördüklerin ya da hissettiklerindir. Resmedersin ya da yazıya dökersin. Müzik bir fotoğrafçının deklanşöründen objektifine yansıttığıdır. Kısacası müzik herkesin ilgi alanından bir parçadır aslında.

Fotoğrafçının yansıttığıdır demişken, geçtiğimiz Cumartesi günü Çağın Göz Hastanesinde bir fotoğraf sergisine gittim. Çağın Göz Hastanesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ( TFSF ) ve Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği’nin ( KASK ) işbirliği ile düzenlenen bir fotoğraf yarışmasında dereceye giren, mansiyon alan ve sergilenmeye layık görülen eserlerden oluşan bir sergiydi.

Ulusal alanda yapılan yarışmaya birçok ilden dokuz yüz kırk dokuz fotoğraf sanatçısı, üç bin yüz kırk bir eseri ile katılmıştı. Dereceye giren sanatçılar, Hastanenin giriş salonunda düzenlenen törende ödüllerini aldılar. Kırk eser de sergilenmeye layık görüldü.

Kocaeli’den katılan Emre Bostanoğlu “Mağara” eseriyle birinci olurken, İstanbul’dan katılan Arif Hüdaverdi Yaman ve Ahmet Özcan sırasıyla “Hıdrellez” ve “Trafik” eserleriyle ikinci ve üçüncü oldular. Yarışma kapsamında üç adet de mansiyon ödülü verildi. Tokat’tan Niyazi Gürgen “Müzik Show” adlı eseriyle mansiyon alırken, İstanbul’dan Yücel Çetin ve Oya Akkul sırasıyla “Kızılderili” ve “Kabile” eserleriyle mansiyon aldılar.

2012 yılında ilki düzenlenen ve bugüne kadar gelen yarışmanın başlıkları… “göz alabildiğine yeşil – 2012”, “göz alabildiğine mavi – 2013”, “göz alabildiği kırmızı – 2014”, “göz alabildiğine sarı – 2015”, “ göz alabildiğine beyaz – 2016”, “göz alabildiğine mor – 2017”, “göz alabildiğine sokağın rengi – 2018” ve bu sene ki yarışmanın teması “göz alabildiğine müziğin rengi – 2019”

Yarışmanın Jüri Üyeleri; Merih Akoğul, Haluk Çobanoğlu, Yusuf Darıyerli, Nadir Sarışeker, Ümran Özdemir.

TFSF Temsilcisi ise Cengiz Han Günesen.

Her sene ziyaret ettiğim sergide, bu sene de açılış konuşmasını Çağın Göz Hastanesi’nin kurucusu ve yarışmanın fikir babası Op. Dr. Kürşat Çağın yaptı. “Bu yarışmayı, göz sağlığına adanmış tüm iş süreçlerinin sanatsal bir yansıması olarak görebiliriz. Dünyamızı algılamamızı sağlayan sağlıklı gözlerin önemine dikkat çekmek için yola çıktığımızda, bunu ulusal boyutta bir fotoğraf yarışmasıyla yapabileceğimizi düşündük. Yaratıcı sanatçıları ödüllendirerek, eserlerini sergileyebilecekleri kaliteli bir mecra sunmak ve onları sanatseverlerle buluşturmak istedik. Sekiz yıldır ülke çapında binlerce fotoğraf sanatçısı Yeşil, Mavi, Kırmızı, Sarı, Beyaz, Mor, Sokağın Rengi ve son olarak Müziğin Rengi temalı yarışmalarımızda eserleriyle katkı sağladılar. Bu süreci özel ve anlamlı kılan tüm bu sanatçıların ve jüri üyelerimizin yanı sıra sekiz yıldır desteklerini esirgemeyen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği’ne teşekkür ediyorum.” Diyerek sözlerini tamamladıktan sonra etkinlik Mert Sela’nın gitarıyla ve Şafak Çakar’ın flütüyle devam ederken aynı zamanda müziğin sesini ve sessizliğini dinlettiler bizlere.

1999 yılından beri İzmit’te faaliyet göstermeye devam eden Hastane, sağlık dışında da 2012 yılından beri sanatsal etkinliklerle kendisini kanıtlamış durumda bir Hastane.

Feyza Dalyanoğlu Hastanenin sanatsal etkinlikleriyle ilgili bilgilerde verdi bize.

“Hastanemiz, altı ayda bir “ GÖZDEN” adlı kültür, sanat ve tıbbi makalelerin yer aldığı aktüel bir dergi yayımlamakta ve Temmuz ayında Mert Sela konserleri ile ilkini gerçekleştirdiği ve bu tür konserlerin devamının geleceği sanatsal olayları da içinde barındırmaktadır. Ayrıca giriş katındaki sergi salonunu sanatçılara ücretsiz olarak tahsis ederek ev sahipliği yapmaktadır.”

Dereceye giren ve sergilenme hakkı kazanan eserler Ekim ayı boyunca Çağın Göz Hastanesi’nin giriş salonunda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek ve bir yıl boyunca ilimizin çeşitli mekanlarında sergilenecek.

Müziğin rengi nasıl olur? diye sormayın, hayal edebildiğimiz kadar, gözümüzün alabildiği kadar oluyor. Ben buna şahit oldum diyebilirim size.