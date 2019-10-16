AKP’liler muhtar Efe üzerinden İzmit Belediyesi’ne yükleniyor!

Kocaeli’de şu sıralar gündem İzmit Belediyesi’nin kart basmadığı gerekçesiyle işten çıkardığı Tavşantepe Muhtarı İbrahim Efe…

İbrahim Efe, 2009 yılında İzmit Belediyesi’nde işe başlamış… 2014 ve 2019’da yapılan seçimde Tavşantepe Mahalle Muhtarı seçildi… Sonrasında da Vedat Yoldaş’ın AKP’den meclis üyesi olmasıyla, Yoldaş’ın yerine Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı oldu…

31 Mart seçimleri sonrasında CHP, AKP’nin saltanatını yıktı ve İzmit Belediye Başkanlığını kazandı… CHP seçimi kazandıktan sonra doğal olarak belediyelerde denetimlere başladı…

Yapılan denetimlerde 2009 yılında AKP’li İzmit eski Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde işe giren İbrahim Efe’nin, tam 10 yıl kart basmadığını tespit etti…

Yani İbrahim Efe, belediyeye girdiğinden beri işe gitmemiş…

İşe gitmediği halde parasını tıkır tıkır almış… Yani başka bir hesapla, ayda 4325 lira çalışmadan hesabına yatırılmış…

Bunlar İzmit Belediyesi’nin iddiası…

İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALMAK

İzmit Belediyesi, kadrosu Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nde bulunan, işe gitmeden maaş aldığı ifade edilen İbrahim Efe’nin iş akdini feshetti… Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, “İşe gelmeden maaş alma dönemi artık geride kalmıştır” dedi…

Sonrasında Hizmet-İş Sendikası, İZKANDER ve Tavşantepe’de bazı AKP’li vatandaşlar, İzmit Belediyesi’ne tepki gösteriyor…

HİZMET-İŞ’TEN AÇIKLAMA

İbrahim Efe’ye destek veren Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, “31 Mart yerel seçimlerinden sonra İzmit Belediye Başkanı ve yönetimi rövanşist duygularla hareket ederek, 15 yıllık AK Parti döneminde işe alınan ve geçmişte siyaseten karşılarında duran herkese düşmanca tavırlar sergilemiş. İbrahim Efe çalıştığı müdürlüğünün bilgisi ve programı ile iş tanımı yapılmış ve ruhsat denetim müdürlüğünde bugüne kadar kendisine verilen görevleri yapmaya devam etmiştir, bunun en önemli delili basında yer alan İzmit belediyesi ruhsat denetleme haberlerinde kendisinin de bulunduğu onlarca fotoğrafta çok net görülmektedir” diyor…

İZKANDER’DEN AÇIKLAMA

İzmit Kandıra Dayanışma Derneği’nden (İZKANDER) de İbrahim Efe ile ilgili açıklama geldi… Açıklamada, “Kendisi gibi seçilmiş olan Muhtar İbrahim Efe bir baba, bir eş, bölge insanımıza öndeş olan bir isimdir. Bölgemizde kendini yetiştirebilen ender değerlerimizdendir. "Siyasetiniz yere batsın" denilecek bir şekilde karalamak suretiyle iş aktine son verilmiştir. Anladığımız kadarıyla bu ne ilk ve son olacaktır. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre bu işten atmalar devam edecek. Başkan Hanım AK Parti'den intikam almak için işçi kıyımına son vermeyecek. İzmit bu sebepten gülmeyi gerçek anlamda unutmuştur. Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan İbrahim Efe hakkında ortaya atılan yalanlar bölge insanımızı inandırmayacak aksine daha da birbirine kenetleyecektir. İzmit'in üzerine çöken bu karabulutlar elbet dağılacak. Bölge insanımız kendi evladına yapılan bu haksızlığın hesabını da soracaktır. İbrahim Efe'ye karşı yürütülen bu siyasi tezgahı bozacaktır. İZKANDER olarak İzmit Belediyesi' nin ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in bu zulmüne sessiz kalmayarak şiddetle kınıyoruz” denildi…

TAVŞANTEP MAHALLE SAKİNLERİ

İbrahim Efe için Tavşantepe Mahallesi’nden bir grup AKP’li de İzmit Belediyesi’ne tepki gösterdi. Mahallede toplanan kalabalık, Efe’ye destek olmak için yürüyerek muhtarlık binasına gitti.

YA MUHTARLIK, YA İŞ!

Aslında tartışılması gereken şu…

Muhtar seçilen bir kişi, başka bir işte çalışabilir mi?

İşte bu soruya cevap bulmak lazım…

Madem muhtarlığa aday oldun, o zaman herhangi bir işte çalışmayacaksın…

İşe ihtiyacı olan bir kişinin hakkını gasp etmeyeceksin…

Madem çalışmaya devam edeceksin, o zaman muhtarlığa aday olmayacaksın…

Muhtar dediğin 7/24 mahallenin sorunlarıyla ilgilenir…

Muhtar bir kişi başka bir yerde çalıştığı zaman, mahallenin sorunlarıyla ne kadar ilgilenebilir ki?

EFE, AKP’NİN İZMİT ADAYI OLUR MU?

İbrahim Efe, gerçekten de işe gitmeden maaş alıyorsa, işten çıkarılması normal…

İzmit Belediyesi, işe gitmedi diyor, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hizmet-İş Sendikası’nın başkanı İdris Ersoy, işe gidiyor diyor…

Yani anlayacağınız AKP kanadı, İbrahim Efe’ye destek veriyor…

İbrahim Efe üzerinden İzmit Belediyesi’ni yerden yere vuruyor…

Anlaşılan İbrahim Efe, uzun süre gündemden düşmeyecek…

İbrahim Efe, çok popüler oldu…

Bakarsınız 2024’te yapılacak yerel seçimlerde AKP’den İzmit Belediye Başkan aday adayı olur…

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Büyükşehir Engelli Taksi’nin yaptığına bakın

Büyükşehir Engelsiz Taksi hizmeti veren aracın park edildiği yer şaşırttı. Vatandaşın bile zor geçtiği kaldırıma park eden araç nedeni ile vatandaşlar yola girip Büyükşehir aracını geçmek zorunda kalıyor. Duyarlı bir vatandaş konu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Büyükşehir Engelsiz Taksi hizmeti çok önemli buna eyvallah. Ama araç kaldırıma park edilmiş. İnsanların bile geçmesine imkan yokken engelli vatandaşlar aracın üzerinden ciritle mi atlasın. Olacak iş değil..!” ifadelerini kullandı.