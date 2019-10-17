Kartepe’ye ne zaman hastane yapılacak?

Devlet hastanesi yapılmayan ilçe neredeyse kalmadı. Son olarak Çayırova’ya da devlet hastanesi yapılacak. Böylelikle Kartepe İlçesi, devlet hastanesi olmayan birkaç ilçeden biri olma unvanını sürdürecek! Çayırova İstanbul’a yakın, Gebze’ye sınır, İzmit’e 25 dakika mesafede olan bir ilçe. Özel hastanesi de var, sağlık kuruluşları da. Üstelik isteyen istediği hastaneye gidebilecek lokasyona da sahip. Yani Kartepe gibi dağınık ve ulaşım konusunda sıkıntılı bir yer de değil. Nüfusu desen Kartepe ile aynı. Bunları alt alta koyduğunuzda Çayırova’ya bile hastane yapılması gerekiyorken, Kartepe’ye niçin yapılamıyor sorusu akıllardan çıkmıyor. Bu konuda kimsede en küçük bir kaygı da ne yazık ki yok!

Bu arada şartlı refleksleri körelmiş bir toplum olmamızı isteyenlerin gözü aydın! Nasılsa bir müddet sonra herkes inancını yitirir, bu iş soğur, kimse hastaneden bahsetmez diye düşünenleri de özellikle tebrik etmek lazım. Hele “şu kriz dönemi kimse bunu aklına dahi getirmez”cilere ise ayrıca saygı duyuyorum! Köseköy’deki adamın özel hastaneye gitme imkanı var ve gidiyor diyelim, Eşme’deki vatandaş ne yapacak? O da Serdivan’a gidecek herhalde! Peki Suadiye, Maşukiye ne yapsın? Ya Sapanca, ya da İzmit…

Bu kadar dağınık bir coğrafyayı, üstelik sanayi kuruluşlarında çalışanlarla birlikte günde 200 bin kişinin yaşadığı Kartepe’yi önemsememeye daha ne kadar devam edecekler, merak ediyorum! Dahası, idarecilerimiz nereyi temsil ettiklerinin farkına ne zaman varacaklar acaba?

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Azdan az, çoktan çok gider!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşmasında öyle bir söz söyledi ki, gündemin ilk sırasına oturdu. Türkiye’nin Suriye'ye girmesi nedeniyle bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit eden ülkelere cevap veren Erdoğan; “Azdan az gider, çoktan çok gider! Biz Çanakkale'de bir tas çorbayı paylaşan milletin çocuklarız. Onunla Çanakkale Destanı'nı yazanların çocuklarıyız. Bizde açtığınız her yaranın daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim kesilen sakalımız çok daha gür çıkar, sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz." dedi. Erdoğan’ın; “Ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler, hepinize sesleniyorum, bu devran elbet dönecek!” diyerek batıya da adeta meydan okudu. “Türkiye’nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır” diyerek dünyaya meydan okuyan sözlerle konuşması bizi özetleyen sözlerdi.

Neresinden bakarsanız bakın büyük bir onur ve gurur duyulacak bu sözler karşısında kendini iyi hissetmeyen varsa kimliğini ve kişiliğini gözden geçirsin. Bu sözler ne seçim yatırımı olabilir, ne taraftar toplama, ne de ortamı düzeltme çabası. Siyasi hırslar, ihtiraslar ve nefis bazı kesimlerin gözünü öylesine köreltmiş ki, Erdoğan’ın başkanlığında ülke savaşa girse karşı tarafta yer alabilecek insanlar var. Kızgınlıklara, eleştirilere iç politikada sonuna kadar evet ama zaman dışarıya karşı birlik olma zamanıdır. Erdoğan yerine bir başka lider de olsa yine bu birliği sağlamamız gerekir.

Ne oldu bizim toplumumuza, bir türlü anlayabilmiş değilim… Neyse ki büyük çoğunluk işin ciddiyetinin farkında. Yoksa çoktan kirli oyunlara teslim olmuştuk…