İşe gitmediği için işten çıkartılan biri kahraman ilan edilir mi?

Yazıma başlamadan önce belirtmem gerekir ki ben İbrahim Efe’yi tanımam. Bir defa telefonda konuşmuş olabiliriz.

Kocaeli’nin iki haftadır gündeminde olan İbrahim Efe olayını bilmeyenler için önce bir hatırlatayım.

İzmit Belediyesi, aynı zamanda Tavşantepe Mahalle Muhtarı olan çalışanı İbrahim Efe ile ilgili bir süreç başlatmıştı.

Efe’nin işyerine uğramadan maaş aldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

İzmit Belediyesi, “ Bu kişi belediyemizde çalışıyor olmasına rağmen 1453 günde sadece 145 defa iş yerine gelmiş. 1308 gün ise mazeretsiz olarak işe gelmemiş” diyerek, İbrahim Efe’den savunma istedi. Disiplin Kurulunun çağrısına da cevap vermeyen İbrahim Efe, savunmada bulunmamıştı. Sonuç itibariyle İbrahim Efe, işe gelmediği ve vatandaşın işlerinin aksamasına neden olduğu için işten çıkartıldı.

Dedim ki uzaktan izleyeyim, kim ne diyorsa hepsine söz hakkı verelim… Ama vicdanda bir yere kadar dayanıyor. Bankamatik çalışanı için şehir ayağa kaldırılmak isteniyor. Her insanın belli bir sınırı var.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

İşe gitmeden maaş aldığı için belediyedeki işinden çıkartılan Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, birden halk kahramanı ilan edilmek istendi. Basın açıklamaları, yürüyüşler düzenlendi. Belediyenin önünde eylemler yapıldı.

Ve insanlar şaşkınlık içerisinde olup biteni anlamaya çalışıyor.

Kendi kendine şunu düşünüyor, “İşe gitmiyorsa işten çıkartılması kadar doğal bir şey olamaz. Peki, bu insanlar neden, bu muhtarı koruyor”

Bu durumda bir tuhaflık var. İşe gitmiyor diye işten çıkartılan İbrahim Efe, sendikacısı, meclis üyesi, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar seferber oldu. Bir kişi için şehri ayaklandıranlar. Bu zamana kadar haksız yere işten atılan yüzlerce işçi için kılını kıpırdatmayanlar, işe gelmiyor gerekçesiyle işten çıkartılan İbrahim Efe için neden bu kadar enerji harcıyor.

İBRAHİM EFE NE DEDİ?

İbrahim Efe, önceki gün İzmit Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklamasında 20 yıllık belediye çalışanı olduğunu söyleyerek, verilen her görevi yerine getirdiğini belirtti. Düzmece belgelerle işten atıldığını ifade etti. Ancak İzmit Belediyesine dava açıp açmayacağı konusunda bir ayrıntı paylaşmadı.

İbrahim Efe, “Ben onurumu bakkaldan almadım” diyerek, yapılan davranışın onur kırıcı olduğunu anlatmak istedi.

İbrahim Efe, mahallesinde iyi bir muhtar, başarılı bir amir olabilir. Muhtemelen de seveni çoktur. Son iki haftada yaşananlar kendi inisiyatifi dışında da gerçekleşiyor olabilir.

Bu olay bir koltukta iki karpuz tanışamadığına en açık örnektir. Aktif çalışma hayatı içerisinde muhtarlık görevinin yapılamayacağıdır.

Muhtar mahallesinin her şeyidir, bir muhtar mesai saatlerine tabi özelliklede devlet sektöründe çalışamaz. Kanunlara göre yasal bir engel olmasa bile etik anlamda bu son derece yanlış bir uygulama. Belediye çalışanı muhtarlar ilimizde bir hayli fazla. Göze batan bu durum çoğu zaman eleştirilere neden oluyor.

PEKİ, BÖYLE Mİ OLMALIYDI?

İddia edilen işe gelmeme olayı gerçekten anlatıldığı boyutta ise şunları söylemekten çekinmemek yazım;

Çok abartmaya gerek yok. 2 ile 2’nin toplandığı kadar basit bir işlemi var bu konunun. Çok ötelere gitmeden yüzlerce örneğin içinde birkaç tanesini hatırlatmak istiyorum;

Şubat 2019, Tekirdağ’da 34 yaşındaki Saffet G. işsizlik yüzünden intihar etti.

Haziran 2019 Kevser Öğretmen atanamadığı için 21 yaşında yaşamına son verdi.

Nisan 2019 Sultangazi’de Yücel isimli bir vatandaş işsizlik ve parasızlık yüzünden çocuğuna bakamadığı için böbreğini satılığa çıkarttı.

Türkiye’de işsizlik oranı resmi rakamlara göre yüzde 13’leri geçti.

İnsanlar evlerine bir somun ekmek götürmek için her işi yapmaya hazır. Kimse kusura bakmasın, iş bulamadıkları için canlarından vazgeçenler varken, İbrahim Efendi, var olan işine gitmediği için işten çıkartılınca ortalık ayağa kalkacak. Yok böyle bir şey…

Neymiş vatandaşa muhtar olarak hizmet edecekmiş. Belediyedeki konumunda gayet iyi seviyede insanlara hizmet edebilirdin. Bırak muhtarlıkla ilgilide başkası hizmet etseydi.

İbrahim Efe, yanında çalıştırdığın sekreter 1308 gün işe gelmese onu çalıştırmaya devam eder misin? Veya İbrahim Efe’ye destek verenler sizler, işe gelmeyen personelinize maaş öder misiniz? Dışarıda binlerce işsiz insan var. Para kazanmak için böbreğini satılığa çıkartanlar var. Yapmayın günahtır.

Bugün İbrahim Efe’ye gaz verip eylem yapanlar, yarın herhangi bir işletmede benzer bir olay yaşandığında kılınız kıpırdamazsa, bu insanlar sizden hesap sorar. Ve bu işi sakın ha siyasallaştırmayın. Kaş yapayım derken göz çıkartırsınız.

İşe gitmediği için işten çıkartılan bir personeli savunmak istiyorsanız savunun ama bu işe AK Parti’yi karıştırmayın. Partinizi seviyorsanız, partinizi bu olayın uzağında tutun. Aksi takdirde bu durum parti adına bir kazanım sağlamaz…