Sevgili okurlarım…

Gazetemize ve bana günde onlarca mail geliyor…

Önemli bulduklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum…

Son günlerde Karamürsel ile ilgili bana çok sayıda mail geliyor, sorunlar iletiliyor…

Son zamanlarda Karamürsel’de yaşanan el bombası bulunma olayı, 16 yaşındaki kıza tecavüz olayı, alkol içtikten sonra arkadaşlarını öldüren şahıslar, ilçe halkının huzurunu kaçırmış durumda…

KARAMÜRSEL’DE HUZURSUZLUK!

Önceki gün de bir okurum, Karamürsel’den bir mail gönderdi…

Okurum, “Karamürsel nasıl huzurun Başkenti” başlıklı bir yazı kaleme aldı… Evet…

Başlıktan da anlaşılacağı gibi Karamürsel’de konuşulan tek konu, ilçedeki huzursuzluk… Neden böyle denildi, niçin böyle konuşuldu bakın maillime gelen bu yazıdan sizde anlayacaksınız.

“Geçtiğimiz yerel seçimlerde şu anda Ak Parti’den belediye başkan adayı ve belediye başkanı olan İsmail Yıldırım’ın seçim propagandası bir kelime, hatta seçim kitapçığında kendi imzasıyla yazdığı yazıda da bahsediyor nasıl mı?

‘Bundan 15 yıl önce ‘SEVGİ KAZANACAK’ sloganıyla çıktığımız yolda sizlerden aldığımız destek ve güç ile ‘HUZURUN BAŞKENTİ KARAMÜRSEL’i inşa etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Bu yola çıkarken tek düşüncemiz vardı; ‘Karamürsel’in huzurun ve mutluluğun başkenti olmasıydı. İnsanların yaşarken keyif aldığı, birbirlerini sevgiyle muhabbetle, hürmetle kucakladığı, iyi günde kötü günde yan yana, omuz omuza olabildiği, her düşüncenin kendini özgürce ifade edebildiği bir Karamürsel’di hayalimiz.

Allah’a hamdolsun, sizlerin de desteğiyle hayallerimizin birçoğunu gerçeğe dönüştürdük. Karamürsel’imizi daha çağdaş ve daha modern bir şehir haline getirdik. Elimizdeki tüm imkanları daha yaşanabilir bir Karamürsel için seferber ettik.

Öncelikle ‘HUZURUN BAŞKENTİ’ Karamürsel’i herkesin birbirine gülümseyerek baktığı, mutlu insanların yaşadığı ‘MUTLU KARAMÜRSEL’E dönüştürmek için çalışacağız. Aynı aşkla, aynı şevkle, aynı heyecanla.

Özellikle gençlerimizin Türk örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışan, eğitimli, donanımlı, ahlaklı, vicdan sahibi bireyler olması için elimizden geleni yapacağız. Çünkü biliyoruz ki geleceğin Karamürsel’ini, geleceğin Türkiye’sini onlar inşa edecek.

Türk aile yapısını korumak, ahlaki değerlerimize yönelik saldırıların önüne geçmek amacıyla kadınlarımıza yönelik projelerimizi de arttıracağız. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı nesiller sağlıklı ortamlarda büyür” demiş Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım…

Seçimden ne kadar süre geçti, yaklaşık iki buçuk ay, yani 198 gün diyebilir.

Bakın bu süre içinde Huzurun Başkenti olacak Karamürsel’de neler olmuş? Dünyaya rezil olmuşuz… Önce, belediyenin hemen yakınında 5 adet el bombası ve 1 adet lav silahı bulundu… Çok büyük panik yaşandı… Bu yetmedi… 56 bin kişilik Karamürsel’de şu anda hala süre gelen 16 yaşındaki bir kıza tecavüz olayı geliyor. Bu konuyla ilgili olarak 16 kişi tutuklanmış durumda, daha alınacak var mı vatandaş tedirgin…

Öte yandan önceki gün bir cinayet olayı ile yine Karamürsel tüm dünyanın gündeminde yer almış, huzurun başkentinde.

Karamürsel halkı tedirgin mutsuz, huzursuz.

Şu anda Başkanın Huzurun Başkenti dediği ve her yerde konuştuğu hatta Karamürsel’in belli noktalarına ‘Huzurun Başkenti’ pankartları ile yazılarının da asılmasına, ‘Huzurun Başkenti” kelimesine hiç uymuyor…

Uymadığı gibi ‘Huzursuzluğun Başkenti Olma Yolunda Hızla İlerliyor’ deniliyor.

Karamürsel’de tek konuşulan konu bu, başkanın huzuruna ne oldu, eğer huzur dediği buysa huzursuzluk nasıl bir şey merak ediyoruz deniliyor.”

İLÇEYE YAKIŞMAYAN OLAYLAR!

Karamürsel’de oturan vatandaşın bana gönderdiği maili yukarıda yayınladım…

Karamürsel’de 5 adet el bombası ve 1 adet lav silahının bulunması, ilçeye hiç yakışmadı…

Karamürsel’deki tecavüz olayı, gerçekten de ilçeye hiç yakışmadı…

Karamürsel’de birlikte alkol aldıkları arkadaşlarını döverek öldürülmesi olayı ilçeye hiç yakışmadı…

Ayrıca bunların, yanı sıra ilçedeki battı-çıktı rezaleti de cabası…

Karamürsel Belediyesi, “Huzurun Başkenti” sloganının hakkını vermeli…

Veremiyorsa da bu sloganı kaldırmalı…

Böyle giderse, “HUZURUN BAŞKENTİ KARAMÜRSEL” için “HUZURSUZLUĞUN BAŞKENTİ KARAMÜRSEL” denilecek…

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Derince’de tören var!

Derince Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla hizmet araçları aldı. Yeni araçlar için bugün saat 15.30’da Yenikent Mahallesi, Fen İşleri Müdürlüğü Garajı’nda bir tören düzenleyecek… Derince için hayırlı, uğurlu olsun.

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Ormanya’da yürüyüş!

Hunza Camp, 19 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Uzuntarla’daki Ormanya'da Kanserle Mücadele Derneği ile birlikte Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü düzenliyor… Organizatörler, meme kanseri hastalarına yönelik düzenlenen etkinliğe herkesi davet etti.

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Kocaeli’de kaç kişi HIV/AIDS’ten öldü!

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre HIV/AIDS virüsü bulaşmış kişilerin sayısı ve ölüm oranları belirlendi. Yapılan araştırmaya göre 2018 yılında HIV/AIDS virüsünün bulaştığı kişi sayısı 21 bin 520 olarak açıklandı. HIV virüsü taşıyanların 17 bin 191’i erkek, 4 bin 329’u ise kadın. Türkiye’de geçen yıl HIV/AİDS virüsünden 97 kişi hayatını kaybetti. Kocaeli’de ise 6 kişi öldü… Bu virüse yakalanmamak için dikkatli olmak lazım…

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Şoförün astığı afişe bakın!

İzmit'te çalışan bir otobüste yer alan afiş görenleri hem şaşırttı, hem de tepkisine neden oldu. Umuttepe'ye çalışan halk otobüsünde kaydedilen görüntülerde, otobüs şoförünün yolcuların çöp atmalarını engellemek için, "Çöp atmayın, koltuk aralarına selpak sıkıştırmayın, temizlerken kulaklarınızı..." yazdığı görüldü. Yolcuların afişi okuduğu, ancak herhangi bir şey söylemediği öğrenilirken, otobüs şoförünün yere çöp atılmasını engellemek için geliştirdiği bu yöntem şaşırttı.