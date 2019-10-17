Fransa'nın kıçını kaldırmaya ne gerek var? Kompleks yapmayın...

Yıllardır Avrupa Birliği denen ucubenin kapısında 'Dilenci' konumuna yerleştirildik. Bunun bedelini 50 yıldır ödüyoruz ve ödemeye de devam edeceğiz gözüküyor...

Nedir bizim bu aşağılık kompleksimiz...

Bize yakışıyor mu?..

Türk, Osmanlı ve Cumhuriyet ülkesine bu yakışıyor mu?..

Tabii ki yıllardır trafik kazalarında, kadın cinayetlerinde, hastalıklarda, aklınıza gelebilecek bütün olumsuz grafiklerde en başı çekiyoruz...

Olumlu grafiklerde de sonlarda ya da en son sıradayız...

Ancak hiç bir gerekçe, bir ülkenin vatandaşının bu kadar aşağılık olarak görülmesine, daha da kötüsü, o insanların kendini bu kadar aşağılık görmesine sebep olamaz..

Kimsenin bunu kendine yapmaya ve bize yapmaya hakkı yoktur...

Fransa denen Dünya Şampiyonu takımı bir maçta yendik, rövanşında da beraberlik aldık...

Bu ne bu kadar memleket meselesi yapılacak bir olaydır...

ne de küçümsenecek bir olaydır...

Dengeli yaklaşılmalıdır...

Alt tarafı bir milli maçtır...

Sadece böyle yaklaşılmalıdır...

Osmanlı adıyla spor kulübü kurmayın diye defalarca yazmışımdır...

Ama, sanki bize inat, Osmanlı FK kuruldu...

İsmet bak...

Osmanlı Türkçe...

FK Latince...

Pekala ne oldu? Osmanlı FK Avrupa'da fırtınalar estirdiği sırada, Yunan takımı Olympiakos ile eşleşti ve rakibine yenilerek elendi...

Bir Osmanlı'nın, Yunan'a yenilmesi ne anlama gelir bu ülkede, tekrar tekrar yazmama gerek yok...

Fransa'daki asker selamı olayına da böyle bakmak gerekir...

Milli futbolcularımız, Asker Selamı vererek, operasyona destek olduklarını cümle aleme göstermiştir...

Fransız Rejisi, bu görüntüleri sansürlemiş...

Tamam doğru,...

Resmen sansürledi...

Ama devletin koskoca adamları, bu konuyu gündeme taşıyarak, sıradan bir tv kanalının adeta reklamını yapar hale gelmiştir...

Tepki gösterecekse, halk gösterir...

Gurbetçiler gösterir...

Ne bileyim konsolosluk gösterir...

koskoca devlet adamlarının, ülkemizi yöneten siyasilerin böylesi bir tuzağa düşmesinin anlamı yoktur...

Bu Barış Pınarı Harekâtını küçümsemek anlamına gelir...

Allah korusun, ciddiyetini azaltır...

Operasyonda gözünü kırpmadan mermi sıkan ve mermi yiyen Mehmetçik'in mücadelesi, bir milli maç düzeyine indirilebilir mi?..

Biz milli futbolcuları selamlamayla kalmayıp, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmasını bekliyoruz...

Hemde öyle trilyonlar ödeyerek...

hem de bütün dünya kamuoyu önünde...

Bakın o zaman nasıl ses geliyor?..

Elbise giyip, nöbet tutmak gerek...

Mehmetçik'e kışlada moral vermek gerek...

Asker selamı vermelerini kesinlikle küçümsemiyorum...

Son derece duygulandıran bir görüntüdür bu...

Tepkiyi de kesinlikle destekliyorum ve ben de nefretle kınıyorum...

sadece ve sadece devlet adamlarımızın, konuya dahil olarak, kıçı-kırık bir Fransız TV'sinin düzeyine inmesini, Fransızların kıçını kaldırmasını hazmedemiyorum o kadar...

Fransız TV'sinin faşist yaklaşımını lanetliyorum...

Ama bu kıskançlıklarını da gülümsemeyle karşılıyorum...