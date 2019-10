Teşekkürler kardeş Azerbeycan

Suriye’deki terör örgütlerini sınırlarından temizlemek için Barış Pınarı Hareketi yapma mecburiyetinde olan Türkiye bütün şer güçlerine ve destekçilerine rağmen tek başına temizleme hareketini başarı ile yürütmektedir.

Türkiye'nin bu haklı ve beka sorunu olan hareketinde Avrupa Birliği ülkeleri, NATO ve yalancı birlik olan Arap Birliği acı ama gerçektir ki terör örgütünün hamiliğine soyunarak Türkiye'yi kınıyor ve uygulayacakları yaptırımlarını konuşmaya başladılar.

Suriye kuvvetli olduğu zaman Arap Birliğinden çıkaranlar en zayıf olduğu dönemde Birliğe almaya çalışıyorlar. Bu ne yaman çelişki ve samimiyetsizliktir. Birbirinin gözünü çıkaranlardan ne birlik nede beraberlik olamaz.

Bu iki yüzlülükler içinde Emperyalizmin oyuncakları olan bazı devletler paramparça olmaya devam edeceğinize tarih şahit olacaktır.

Türkiye'nin bu haklı ve onurlu Barış Pınarı Hareketine açık ve net ilk destek tarihin her döneminde kardeşimiz ve dostumuz Can Azerbaycan’dan geldi.

Cenap Prezident İlham Aliyev her zaman olduğu gibi her koşulda Türkiye ile beraberiz. Bu haklı davayı sonuna kadar destekliyoruz dediler

Ayrıca siyasi ve İçtimai Yardımcısı Ali Hasanov Batı Devletleri Türkiye'yi haklı davasında yalnız bırakıp şer güçleri desteklediklerini belirterek Biz bütün gücümüzle Türkiye ile beraberiz diye açıklama yaptılar.

Yıllardır yakinen ilişki içinde olduğumuz Sivil Toplum Örgütlerinin tamamı, sözlü ve yazılı medya resmi ve sivil kişiler kısacası bütün Azerbaycan Türkiye ile tek yürek oldular.

Gurur verici olayları ve destekleri görmekteyiz. Yüzlerce Azerbaycan’ dan tanıdık ve tanımadığımız gençler arıyor Türkiye de asker olmak istiyoruz diyorlar.

Kocaeli Üniversitesinde okuyan birçok öğrenci kardeşimiz de biz asker olmaya hazırız dediler.

Bir Millet İki Devlet ruhu budur.

Türk Dünyası artık bir ve beraber olmaya azimli ve de kararlıdır.

Artık BİZ BİR MİLLET ALTI DEVLETİZ diyoruz.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Haydar Aliyev Kültür Evimiz olarak bütün gücümüz ve kalbimiz ile Barış Pınarı Hareketini destekliyor ayrıca destek veren herkese teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz.

Bu terör örgütlerini temizleme haraketine açık destek veren ve tarihin her döneminde Türkiye'ye samimi destek vermiş kardeş Pakistan'a da teşekkür ediyorum.

Kökenleri Kıpçak Türkü olan Macaristan'ın desteği de önemli bulup takdir ve teşekkür ediyoruz.

Türk Cumhuriyetleri bir araya gelerek destek mesajı yayınladılar. Bu birliğin kuvvetlenmesi tarihin akışında önemli değişiklikler yapacağı duygu ve düşüncelerini taşıyoruz.

Kim ne derse desin ve kim ne düşünürse düşünsün bu Barış Pınarı Hareketi Türkiye de canlı bir destek ve birleşme ortamı yarattı.

Hiçbir siyasi parti bu birleşme ve destek ortamını kendi hanesine kazanç yazma adına zedelememeli ve bozmamalıdır.

Amerika'dan gelen üst düzey yöneticilerle bir anlaşma yapıldığı az önce haberlerde yer aldı.

Geçmişteki uygulamalar ve örneklerde Amerika'nın

sözlerine pek inanmak ve güvenmek olmuyor.

Terör örgütlerine verdiği silahları geri alacakları kararı hiç inandırıcı olamaz. Göstermelik örnekler bizim sorunlarımıza çözüm olamaz.

Gelişmeleri bekleyip göreceğiz. Ama dostumuzu ve koro halinde Türkiye alehtarlığı yapanları bir kez daha unutmamak üzere gördük. Yaşananlardan ders çıkarmak zorundayız.