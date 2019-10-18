Kadın cinayetlerinin sebebini bu iki şeyde arayın!

Arkadaşlar dün çarpıcı bir haber yapmışlar.

Bu yılın ilk 9 ayında “en fazla kadın cinayeti işlenen kentleri” sıralamışlar.

Bir de ülkemizin son 5 yıllık “kadın cinayetleri karnesini” vermişler.

Rakamlar ürkütücü!

Bu yılın ilk 9 ayında; İstanbul’da 66, Adana’da 26, İzmir’de 24, Bursa’da 19, Ankara’da 17, Antalya’da 17, Konya’da 14, Diyarbakır’da 13, Samsun’da 12, Kocaeli’nde 10 “kadın cinayeti” işlenmiş.

*2015’te 414 kadın…

*2016’da 367 kadın…

*2017’de 387 kadın…

*2018’de 391 kadın…

*2019’da (9 ayda) 428 kadın

Eşleri veya erkek arkadaşları tarafından öldürülmüş.

Şimdi bakıyorum da, her kadın cinayetinden sonra olduğu gibi, yine “Silahlanmanın önüne geçilsin”, “Cezalar artırılsın” naraları (bağırma-haykırma) yükseliyor.

Klasik tepkiler...

Sanki cinayeti işleyen, en ağır cezayı alacağını bilmiyor!

Sonra, “silahlanmanın önüne geçme” olayı…

İstediğin kadar silahlanmanın önüne geç, silah temin edilmesini zorlaştır, evlerde bıçak kullanmayı da yasaklayamazsın ya!

Bu işin temelinde “silahlanma” ve “cezaların azlığı” yatmıyor.

Bu işin temelinde “cahillik” ve “yoksulluk” yatıyor.

Yani “eğitim” ve “ekonomi”…

Okullarımızda, kadın-erkek ilişkileri konusunun ele alındığı bir ders var mı?

Varsa da, öğreti doğru mu?

Çağdaş mı, medeni mi?

Bizde erkek, evlendiği kadını “kendi malı” gibi görüyor, kadın ayrılmaya kalktığında da, o cahil kafası doğrultusunda cezalandırıyor.

Dan dan!

Bir kadının boşanmak istemesini, “namus meselesi” olarak görüyor.

Öldürüyor, “Namusumu temizledim” diyor.

“Yoksulluk” boyutuna gelince…

Ailede huzursuzluğun en büyük nedeni, parasızlık!

Bir eve belirli bir tutar düzenli para girmiyorsa, o evde huzur olmaz.

Son yıllarda ülkemizin durumu ortada!

Derin bir “ekonomik kriz” yaşıyoruz.

İşyerleri kapanıyor…

İşsiz sayısı her geçen gün artıyor…

Yüksek enflasyon karşısında ailelerin satın alma gücü azalıyor…

Boşanma ve aile içi şiddetin artmasının temelinde bu ekonomik sıkıntılar yatıyor.

İşte rakamlar ortada!

Geçen yılın tamamında kadın cinayeti sayısı, 391.

Bu yılın ilk 9 ayında, 428.

İşin özeti…

Bataklığı kurutmadan, sinekleri tek tek avlamaya kalkmanın anlamı yok!

“Bilimsel eğitim” ve “üretim ekonomisi”ne geçmeden, ülkemizin temel sorunlarının düzelmesi mümkün değil.

***

“Ateşkes” mi, “ara verme” mi?

Önceki akşam, ABD heyeti ile varılan anlaşmadan sonra yapılan açıklamada “ince bir diplomatik dil” kullanıldı.

“Ateşkes değil, harekâta ara verme” denildi.

Daha doğrusu ABD tarafı “ateşkes”, bizimkiler “ara verme” ifadesini kullandı.

Hangisi doğru?

“Ateşkes” mi, “ara verme” mi?

Tamam, “ateşkes” iki devlet arasında yapılır.

Ama bu anlaşma da, iki devlet arasında.

Türkiye ile ABD…

PKK ve PYD var mı ortada?

Yok…

Kim var?

ABD…

Yani patron…

Yani PKK’nın sahibi…

ABD Başkan Yardımcısı Pence, işte bu nedenle, doğal bir ifade akışı içinde “ateşkes” sözcüğünü kullandı, 120 saatte terör güçlerini bölgeden çekeceğini taahhüt etti.

Dün de yazdım, bugün de yazıyorum…

PKK, PYD, IŞİD…

Bunların hepsi hikâye!

Hepsinin patronu ABD!

ABD istesin…

Emperyalist ülkeler elini çeksin…

Ortadoğu’da terör 24 saatte biter.

***

Bir taşla kaç kuş?

Barış Pınarı Harekâtı…

*Teröre gözdağı verdi.

*AKP’deki çözülmeleri önledi.

*31 Mart seçimlerinde AKP’nin büyük kentlerde seçim kaybetmesini unutturdu.

*Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun parti kurma çalışmasını gündemden düşürdü.

*Ekonomik krizi daha az konuşur hale getirdi.

Daha ne olsun?

***

3 görüş

*”Türkiye’de karnı aç olanları değil, karnı tok olanları doyuramıyoruz.”

*”Savaş, şiddetin tercih edildiği bir diplomasi yöntemidir.”

*”Yeryüzünün en büyük imparatoru, menfaattir.” MONTESQUİEU