CHP’li Akar, Gebze ve Körfez Belediyesi’nden hesap sordu!

31 Mart seçimleri sonrasında sık sık belediyelerin borçlarından söz ediliyor…

31 Mart öncesindeki belediye başkanları, 31 Mart sonrası belediyelere büyük borçlar bırakmış…

Durum böyle olunca, belediyeler şu sıralar sadece personel maaşlarını verebiliyor…

AKP’li belediye başkanları, GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ adıl altında, durumu kotarmaya çalışıyorlar…

CHP’li İzmit Belediyesi de AKP’li belediye başkanından devraldığı belediyeden, çıkış yolu arıyor…

***

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 31 Mart seçimleri sonrasında belediyelerin borçlarıyla ilgili zaman zaman açıklamalar yapıyor…

Onların borçlarını açıklıyor…

Borçlarla ilgili belediye başkanlarına yükleniyor…

***

Akar önceki gün de Gebze Belediyesi ve Körfez Belediyesi ile ilgili açıklama yaptı…

Akar, her iki belediyenin 2014-2019 dönemine dikkat çekerek, bu dönemde her iki belediyenin temsil ağırlama giderlerinde büyük sıkıntıların olduğunu ifade etti…

“Vatandaşı temsil etmedikleri ortada, kimleri temsil ettiniz” diyerek, her iki belediyeyi eleştirdi…

GEBZE BELEDİYESİ İLK KEZ GEÇİLDİ

Akar, kendisine verilen cevaplarda en fazla borçlu olan İlçe Belediyesinin Gebze olduğunu, yine binek kiralık araçlarda da Gebze Belediyesi’nin uzak ara birinci sırada olduğunu, ilk kez 23 Milyon TL’lik Temsil ve ağırlama giderleri ile Gebze Belediyesi’nin ikinci sırada olduğunu ifade etti…

ÇİFTLİĞE ÇEVİRMİŞLER

Akar açıklamasında Gebze Belediyesi’ne yüklenmeye devam etti…

2014-2019 yılları arasında Gebze Belediyesi’nin adeta çiftlik gibi kullanıldığının ifade etti…

426 Milyon TL borç yap, 76 Milyon TL gayri menkul sat, 81 binek araç kirala Milyonları harca, 23 Milyon TL temsil ve ağırlama gideri kullan, adeta Belediyeyi çiftliğe çevrildiğini belirtti…

Faaliyet raporlarında ağırlama giderleri ile kendisine verilen cevaplarda çelişki olduğunu söyledi…

Belediyelerin resmini çekmeye ve vatandaşa anlatmaya devam edeceklerini açıkladı…

KÖRFEZ BELEDİYESİ 28 MİLYON HARCAMIŞ

Yukarıda Gebze Belediyesi ile ilgili bazı verileri paylaşan Akar, Körfez Belediyesi’ni de masaya yatırdı…

Körfez Belediyesi’nin 2014-2019 yılları arasında 117 Milyon TL borç ve 215 Milyon TL gayrimenkul satışı gerçekleştirdiğini söyledi…

“Şimdi bakıyoruz 28 Milyon TL temsil ve ağırla gideri harcamışlar. Bu belediyeler Milleti temsil etmediklerine göre soruyorum kimleri temsil ettiniz kimleri ağırladınız” diyerek belediyeden cevap istedi…

“BU TESADÜF DEĞİL, RESMEN İSRAF”

Akar son olarak şunları ifade etti..

Diğer belediyelerden de bu bilgileri talep ettim.

Ş u ana kadar Büyükşehir dahil 5 belediyeyi toplasak Körfez ve Gebze Belediyesi’nin temsil ve ağırlama giderlerine yetişemiyor.

Borç, gayrimenkul araç kiralama bu iki belediye de ortaya çıkıyor, bu tesadüf değil resmen israf, beceriksizlik ve saltanat anlayışıdır…

Diğer ilçe belediyelerinden gelecek yanıtlarını da kamuoyu ile paylaşacağım…

Umarım borçlarda olduğu gibi, bu giderlerde de aynı tablo ile karşılaşmayız”.

HEDEFTE KÖŞKER VE BARAN VAR!

Akar’ın açıklamaları böyle…

Akar, Gebze Belediyesi ve Körfez Belediyesi’nin 2014-2019 yılları arasında temsil ve ağırlama giderlerinin fazlalığından bahsetti…

2014-2019 döneminde Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker idi…

2014-2019 döneminde Körfez Belediye Başkanı İbrahim Baran idi…

Yani eleştirinin odak noktasında Köşker ve Baran var…

Bakalım Köşker ve Baran, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’a cevap verecek mi?

***

Karamürsel’deki bu dereden kan akıyor!

Vatandaşların iddialarına göre Karamürsel’in tam ortasından geçen denize kadar akan Kasaba deresinden zaman zaman kan aktığını iddia ettiler.

Karamürsel mezbahasının önünden de geçen ve denize kadar akan dereden zaman zaman kan aktığını ve çok pis kokuda oluştuğunu iddia eden vatandaşların mezbahada kesilen hayvanların artıklarının dereye döküldüğünü söylüyorlar… Vatandaşlar, yetkililerin, bir tesisin atık planının bulunmasının önemli olduğunu söyleyerek, derhal önlem alınması çağrısında bulundular…

***

Bölge halkı, tam anlamıyla mikrop yuvası haline gelen ve Karamürsel’in tam ortasından kilometrelerce açık alandan denize kadar pis koku ile akan, insanları tehdit eden aynı zamanda denize de büyük zarar veren olayın çözümü için il ve ilçe sağlık gruplarının akan bu pis suyu inceleme altına almalarını istiyorlar… Vatandaşlar “sağlımızla” oynuyorlar diyerek yetkililerin vakit geçirmeden önlem alınması konusunda hemen harekete geçilmesini talep ediyorlar.

***

İşsizlik rakamları

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre işsizlik oranları belli oldu. Böylelikle 15 yaş üstü işsizlik oranı yüzde 13,9 olarak kaydedilirken, işsiz sayısının 4 milyon 596 bin kişiye ulaştığı saptandı. Bu yıl içinde işsizlik oranının en yüksek olduğu ay ise Şubat olarak gözlenirken 4 milyon 730 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 2019 yılından önceki son 5 yıl içerisinde ise en yüksek işsizlik rakamı 2017 Ocak ayında görüldü. Burada ulaşılan sayı ise 3 milyon 985 bin olarak belirlendi. Resmi rakamlara göre, Türkiye’de 4 milyon işsiz var… Resmi olmayanlarla birlikte bu rakam daha da fazla…