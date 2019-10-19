Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle sarı yasemin ile ilgili bilgileri paylaşacağım. Sarı yasemin İlkbahar’da bolca sarı renkli çiçekler açmaktadır. Çiçekleri Yaz ortasına doğru azalmakta, daha sonraları çiçeksiz kalmaktadır. Ayrıca Kış Aylarında yaprağını dökmektedir. İki, üç metreye kadar boylanabilen sarı yasemin, kendi kendine sarma yapmadığından sarılacak yerlere sarmak suretiyle yardımcı olmak gerekir.

Yasemin çeşitlerinin çiçekleri genelde kokulu olmaktadır. Ancak sarı yaseminin çiçekleri koksuzudur. Çiçekleri en fazla kokan yasemin çeşitlerinin başında hakiki, beyaz çiçekli Jasminum Officinalis gelmektedir. Bazıları bu yasemine “ada yasemini”, bazıları da “İzmir yasemini” demektedirler. Sarı yaseminin dallarının uç kısımlarında ve taze dallarında kış donlarından ve soğuklardan kurumalar meydana gelmektedir. Kuruyan bu dalları, İlkbahar’da don tehlikesi geçtikten sonra budayarak temizlemeliyiz. Ayrıca yasemini, İlkbahar’da budama yaparken, iç kısımlarında bulunan zayıf, cılız ve çok sık dalları keserek temizlememiz gerekir. Böylece bitki üzerinde kalacak kuvvetli dallar üzerindeki açacak yasemin çiçekleri de hem iri şekilde olacak; hem de çiçeklerin dayanıklılığı artacaktır. Ayrıca lüzumsuz dallar, bitki üzerinden temizlendiğinden dolayı iç kısımlar daha güzel Güneş görecek; hava alacak ve sağlıklı olacaktır.

Sarı yasemin üretilmesinin en kolay yolu, çelikle yapılanıdır. Çelikleri Mart Ayında alarak köklendirebiliriz. Sarı yasemin dikilecek yer, fazla gölge olmamalı; mümkün olduğu kadar güneşli yerlere dikilmelidir. Yaz Aylarında dibi susuz bırakılmamalı, toprağı nemli tutulmalıdır. Ayrıca İlkbahar’da ve Sonbahar’da dibine yanmış çiftlik gübresi koyarak karıştırılması, bitkimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe