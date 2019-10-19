İçimdeki Çocuk Sergisi ve Sergi Kültürü

Geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul’da Ömer Koç’un kişisel koleksiyonundan eserlerin sergilendiği “İçimdeki Çocuk” sergisini Abdülmecit Efendi Köşkünde ziyarete gittim. Köşkün mülkiyetine de sahip olan Koç Ailesinin şu anda bir numaralı yönetici koltuğunda oturan Ömer Koç’un kişisel olarak sanat eserlerine, antika kitaplara ve el yazmalarına meraklı olduğunu bir röportajında okumuştum. Bu sebeple, ülkemizin belki de bir elin parmağını geçmeyecek sayıdaki gerçek burjuvasından birisinin koleksiyonunu görmek benim için önemliydi.

10 Kasım tarihine kadar, İstanbul Bienaliyle paralel olarak ziyaret edilebilecek olan sergide gerçekten insanı çok etkileyen eserler var. Dünyanın en meşhur ve kanımca en anlamlı edebi eserlerinden olan Küçük Prens’in yazarı Exupery’nin bu kitapta yer alan iki çiziminin orijinal sulu boya tabloları ve bir de Picasso’nun yağlı boya eseri de dahil olmak üzere çok güzel resimler, heykeller, enstalasyonlar yer alıyor. Kişisel koleksiyonunda kendisini gösteren rafine zevkini bir sanat etkinliğiyle halkla buluşturan Ömer Koç’u tebrik etmek gerekiyor.

Dünyada çoğu zengin ve özellikle yeni dönemde peyda olan görgüsüz Arap milyarderleri genellikle sahip oldukları eserleri sergiye açmaktan uzak duruyorlar. Varyemez amca gibi, adeta çizgi filmlerdeki altınların üzerine masallarda yatan ejderhalar gibi dünya insanlık tarihinin ortak miraslarına parayla sahip olduktan sonra; insanların bunlara erişimini engelliyorlar. Bu bencilce tutum yerine, burjuvazi kültürünü inşa eden Medici ailesi gibi bir tavır takınmasından dolayı Ömer Koç ve Koç Ailesine teşekkür etmemiz gerekiyor.

Bencil Seyirciler

Serginin içeriği ve koleksiyon sahibi kişinin tutumu ne kadar övgüyü hak ediyorsa, sergiyi ziyaret edenlerin büyük bir kısmının acul ve görgüsüz tavırları da bir o kadar eleştirilmeyi hak ediyor. Öncelikle sergi ücretsiz olduğu için tabiri caizse “ipini koparan gelmiş” diyebiliriz. İçerideki eserlerin tek biri hakkında bir cümlelik bile bilgisi olmayan; olmamasını geçtim bu yönde bir öğrenme gayreti de olmayan yüzlerce boş beleş insan etkinliğe yığılmıştı.

Sergi alanının tarihi bir köşk olması sebebiyle ziyaretçiler içeriye yirmişerli gruplar halinde alınıyorlar. İçeride bir yığılmayı engellemek ve eserlerin zarar görmemesini sağlamak amacıyla yapılan bu uygulama yerinde. Ancak bu sergideki eserlerle zerre kadar alakası olmayan yüzlerce kişinin üşüşmesi yüzünden içeri girmek için tam üç buçuk saat boyunca güneşin altında kuyrukta bekledik. Son bir saatinde köşkün bahçesine girdiğimiz ve bahçedeki eserleri görebilme şansımız olduğu için bu süreyi atıl bir zaman saymıyorum ancak gerçekten çok uzun bir süre. Bunun en önemli sebebi de “bedava” bir etkinlik olması.

Sergi alanlarında gezerken insanın sinirlerini yerinden oynatacak birçok şeyle karşılaşıyorsunuz. Örneğin köşkün odalarının galeri alanları gibi dizaynı sebebiyle bir alanı boydan boya fotoğraflamak istiyorsunuz ancak camın kenarına geçip, elinde telefon olan arkadaşına; abartısız söylüyorum 15 dakika boyunca bir kıçını sola çıkartıp kafasını sağa yatırarak, bir kıçını sağa yaslayıp kafasını sol taraftan gökyüzüne kaldırarak şekilden şekle girerek en güzel sosyal medya fotoğrafı peşinde koşan gerzekler yüzünden zaten kısıtlı olan ziyaret zamanınız resmen gasp ediliyor. Üstelik tepki gösterdiğiniz zaman “üfff sana ne be!” diye avazı çıktığı kadar bağırarak tripler atan kenarın dilberleriyle aynı ortamda bulunmak zaten insanı zıvanadan çıkartıyor.

Bu tip yüzünden parkelere yerleştirilmiş enstalasyon olan odanın kapısında tam on dakika bekledik bir kare fotoğraf çekebilmek için. Bekleyen yedi sekiz kişiyi zerre kadar umursamayan bu tiplerin, sergi alanlarında olmaması gerekiyor. Bunlarla aynı ortamda bulunmak, sanat severlere bir eziyet. Gerçi eziyetten daha da beteri Exupery ve Picasso eserlerine kimsenin kafasını çevirip bakmaması ve güzel fotoğraflar çekilecek eserlerin önünde uzanan kuyruklardı. Bu uzun kuyruk boyunca kafasını telefondan kaldırmayan, sıra kendisine gelince hemen “en büyük sanatsever” pozunu veren avam tabakası bu ülkenin en büyük belasıdır.

Sergi Ziyaretleri Planlı ve Kısıtlı Olmalı

Elbette bu yazıyı okuyan bazı kişiler “bu sergi alanlarına gidip oranın kültürünü görmedikçe, bu şekilde ilkel kalırlar. Gidecekler ki gelişecekler” diyebilir. Bu yerinde bir eleştiridir ancak şöyle bir püf noktası var; oraya bir yüksek kültürden faydalanmaya gelen kişi, o kültürün yabancısıysa eğer kendisini ortalara elinde kamera ile atmaz. Bir pot kırmamaya, yanlış yapmamaya çalışır.

Hayatımız boyunca hepimiz mutlaka, tarzını ve tavrını bilmediğimiz ortamlara girdik, giriyoruz, gireceğiz. Kendisine ve içine girdiği topluluğa, oranın kültürüne saygısı olan insan; bir nebze çekingen, çokça etrafı inceleyen ve genellikle izleyici bir tarzda olur ve içinde olduğu etkinlikten bir şeyler elde etmeye çalışır. “Köyden indim şehre” hallerine girenler eğitilmez kimselerdir ve bunlara ne acımanın, ne yatırım yapmanın zerre kadar kimseye faydası yoktur.

Buradan İçimdeki Çocuk Sergisini organize edenlere ve daha genel olarak bu tip niş sergileri düzenleyenlere bir öneride bulunmak istiyorum. Dünyada uygulaması var mıdır da bilmiyorum ancak sergilerin ziyaret günlerinde bazı sınıflandırmalar ve kısıtlamalar olabilir.

Örneğin belirli tarihlerde ya da haftanın belirli yarım günlerinde sadece güzel sanatlar öğrencileri, mezunları ve akademisyenlerinin ziyaretine sergiler açılabilir. Belirli günlerde sadece çocuklu aileler için tahsisler yapılabilir. Belirli günler ücretli ve ciddi rakamlarla sergi ziyaret edilerek bu etkinlik için cebinden 100 – 200 Lira vermekten yüksünmeyecek, bu kültürü haiz insanlar için özel günler düzenlenebilir. Hatta ve hatta dünyanın birçok müzesinde genel bir uygulama olduğu gibi, sergilerin bazı günlerinde fotoğraf çekme yasağı olan yarım günlük periyotlar belirlenebilir.

Giriş 100 TL olsa, üç buçuk saat beklediğimiz kuyruğun en fazla yarım saatte biteceğine, içeride sıkmabaşından baldırı çıplağına görgüsüz kadınlar ve onların yanında delikanlıcılık oynayan ucuz tiplerin bırakın sergiyi gezmeyi kapısının önünden bile geçmeyeceğine eminim. Hele bir de fotoğraf çekmek yasak olsa, içeride gün boyunca elli, bilemediniz yüz kişi ancak olur. Nicelikle değil, nitelikle övünen bir toplum olduğumuz zaman; sergi kuyruğunun üç buçuk saat sürmesiyle değil, içeride galerileri gezerken ne kadar nezih bir grupla birlikte olduğumuza seviniriz.