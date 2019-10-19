Karamürsel’in huzurunu bozan, İsmail Yıldırım’ı asalım mı?

Kocaeli’nin iki turistik ilçesi Kandıra ve Karamürsel…

KARAMÜRSEL, bugün Belediye Başkanı olan İsmail Yıldırım tarafından 4.cü dönemini yaşıyor.

Evet…İsmail Yıldırım henüz 33 yaşındayken Karamürsel’e ‘SEVGİ KAZANSIN’ slagonu ile başkan oldu.

Aradan tam 15 yıl geçti.

İsmail Yıldırım seçime Doğruyol Partisinden aday olarak girdi.

AKP’nin Kocaeli’nde tüm ilçe belediyelerini rüzgar gibi süpürüp aldığı seçimlerin 2.sinde Karamürsel Belediye Başkanlığını tek kazanan muhalefet belediye başkanı oldu.

KARAMÜRSEL ve Karamürsel’deki muhalefet onu AKP’ye karşı olduğu için seçmişti.

O Karamürsel’i,Karamürsel onu ‘SEVGİ KAZANSIN’ diye sevmiş bağrına basmıştı.

Taaaa ki, bu sevgi İsmail Yıldırımın her fırsatta eleştirdiği,hakaret ettiği AKP aflarına geçtiği güne kadar sürdü.Yıldırım ne zaman ki AKP’ye geçti Karamürsel’de sevgi de saygı da kalmadı!

KARAMÜRSEL, İsmail Yıldırım döneminden önce olduğu gibi gerçekten olayların (-)olduğu bir ilçeydi.

Kocaeli’nin diğer ilçelerine bakarak bu ilçede HUZURU bozan olaylar olmamıştır.

Son günlerde KARAMÜRSEL bazı olaylarla basında yer aldı,

Bu olayları fırsat bilenler, direkt olarak Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım’ı hedef almaya başladı.

Hatta ‘Huzurun Başkenti Karamürsel’ ifadesini İsmail Yıldırım’ın ihlal ettiğini iddia eder oldular.

Evet….İsmail Yıldırımı sevmiyor olabilirsiniz…İsmail Yıldırım’a kızgın olabilir,hatta dargın olabilirsiniz…

AMMA;

Karamürsel Belediye Binası yakınında 5 adet el bombası,1 adet lav silahı bulunmasından dolayı İsmail Yıldırımı suçlayamazsınız!

İSMAİL YILDIRIM, bu ilçenin Emniyet Müdürü,polis memuru değil,Belediye Başkanıdır!

TECAVÜZ OLAYI;

16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edenleri sanki İsmail yıldırım bulmuş,olayı organize etmiş,Karamürsel’de ‘Huzuru Bozmuş’ gibi suçlanıyor!

Yahu, İsmail Yıldırım bu ilçenin Belediye Başkanı mı yoksa NAMUS BEKÇİSİ Mİ?

DÖVEREK ÖLDÜRME, sanki böyle bir olay ilk kez meydana geliyor ve ilk kez Karamürsel’de oluyor!

Bu ve buna benzer olaylar günümüzde her yerde her ilçede yaşanır,TV’lerde haber olurken nedense Karamürsel’de 20-30 yıl arayla meydana gelmiş 2-3 adli olay gündemde kalıyor.

EVET,Karamürsel diğer ilçelere bakarak gerçekten huzurla yaşanan bir ilçedir.

Adli olaylara bakarsanız ‘VUKUAT’ olayında Kocaeli’nde sonuncu sırada gelir.

İSMAİL YILDIRIM’I 2 dönem önce partisinden ayrılıp AKP Safalarına geçtiği için sevmeyenler,kendisine küsenler,kızanlar,dargın olanların sayısı Karamürsel’de hayli kabarııktır.

Amma,

İsmail Yıldırım’ı yukarıdaki olaylardan ötürü Karamürsel’in Huzurunu Bozan adam olarak göstermek haksızlıktır.

İSMAİL YILDIRIM’ı Belediyedeki görevi sırasındaki icraatlarından dolayı eleştirebilir,suçlayabilir, haksız kararlar verdiğini iddia edebilirsiniz,

Amma, ilçede siiah bulunması,tecavüz olayı yaşanması,alkol aldıktan sonra dövülerek ölen şahıs la ilçede HUZURUN olmadığını iddia etmek sadece bu iddia sahibini ilgilendirir gibi.

ÇÜNKÜ, şu anda Karamürsel’de hayat dün olduğu gibi yani eskisi gibi devam ediyor,

Ne esnaf tedirgin ne işyerini açmayan esnaf var ne Kaymakamlık,ne Adliye,Ne nüfus dairesi ne Tapu kapalı..Bahsedilen olaylardan dolayı ilçede herkes işinin başında.

Amma,

Siz illa KARAMÜRSEL HUZURUN BAŞKENTİ DEĞİL,BURANIN HUZURUNU BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL YILDIRIM BOZDU,HUZURUMUZ YOK(!) DİYOR VE İSMAİL YILDIRIMI İNFAZ ETMEK İSTİYORSANIZ,

Gelin İSMAİL YILDIRIMI HEP BERABER ASALIM !