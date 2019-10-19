Tanımadığınız biri size selam verse ne yaparsınız?

Sevgili okurlar…

Selamlaşmak önemlidir…

Selamı vermek sünnet…

Selamı almak farzdır…

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, selamlaşma ile ilgili yaptığı araştırmayı gazetemize gönderdi…

Bu araştırmayı sizinle paylaşmak istiyorum…

Üsküdar Üniversitesi’nin “selamlaşma kültürü” üzerine gerçekleştirdiği anket çalışması gençlerin selamlaşmaya önem verdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre erkeklerin büyük bölümü el sıkışarak, kadınlar ise sarılıp öpüşerek sarılmayı tercih ediyor.

Komşularla selamlaşmaya önem verdiğini belirten katılımcılar, selamlaşmanın sosyal bir beceri olduğunu ve bireyin sosyalliğini gösterdiğini söyledi.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından gençlerin selamlaşma kültürü üzerine gelişen düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma, 18 farklı üniversitede 378’i erkek ve 420’si kadın olmak üzere toplamda 798 katılımcıyla gerçekleştirildi.

TANIMASAK DA SELAM VERİYORUZ

Araştırma kapsamında “Tanımadığınız bir kişi size selam verdiğinde tepkiniz nasıl olur?” sorusuna araştırmaya katılan kadınların % 55.50’si, erkeklerin ise % 57.60’ı “Gülümseyerek selam veririm” yanıtını verdi. Katılımcılardan kadınların %34.70’inin ve erkeklerin %33.20’sinin ise “Şaşırırım, cevap veririm” yanıtını seçti.

EL SIKIŞARAK VEYA SARILARAK SELAM VERİYORUZ

Üniversite öğrencileri arasında yapılan ve katılımcılara birden fazla seçenek sunularak gerçekleştirilen çalışmada “Genelde karşınızdaki kişiyle selamlaşırken hangi davranışı sergilersiniz?” sorusunda; erkeklerin % 61.7’sinin “el sıkışmak” seçeneğini dikkate aldıkları, kadınlarda ise bu seçenekler arasında sarılmak, öpmek, el sallamak ve baş sallamak şıklarını seçtiği gözlemlendi.

Medeni durum açısından ise; evlilerin, bekârların, sözlü/nişanlıların ve boşanmış kişilerin el sıkışmak, sarılmak, öpmek, el sallamak ve baş sallamak seçeneklerini yakın oranlarda tercih ettiği görüldü.

SELAMLAŞIRKEN KULLANILAN İFADELER

“Selamlaşırken hangi ifadeleri kullanırsınız?” sorusuna cinsiyet, medeni durum, mezun olunan lise ve yaş değişkeni fark etmeksizin “Merhaba” “Selâmün Aleyküm”, “Selam”, “Nasılsın?” ve “İyi günler, “Günaydın” ve “İyi akşamlar” gibi çok çeşitli yanıtlar alındı.

KOMŞULARLA SELAMLAŞMAYI ÖNEMSİYORUZ

Çalışma kapsamında “Komşularınızla selamlaşır mısınız?” sorusuna hemen hemen tüm katılımcıların “tüm komşularımla selamlaşırım” seçeneği öne çıkarken, “Selamlaşma sosyal bir beceri midir?” sorusuna da anlamlı bir oranda “Evet sosyal bir beceridir, bireyin sosyalliğini gösterir” yanıtı verildi.

SAĞLIKLI İLETİŞİM İÇİN SELAMLAŞMA ÖNEMLİ

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, anket çalışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Sağlıklı iletişim için selamlaşmanın önemine değinen Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, şunları söyledi:

“Bugün gençler arasında yerine göre 'merhaba', 'günaydın', 'hayırlı sabahlar', 'iyi günler', 'iyi akşamlar', 'hayırlı geceler' gibi selamlama kalıplarının kullanılması ve selam verenin tercih ettiği kalıba göre karşılık verilmesi, iletişimin sağlıklı olması bakımından çok önemlidir.

Hem insani, hem de kültürel yönden önemli bir davranış biçimi olan selamlaşmanın günümüzde iyilik, doğruluk ve güzellik bütünlüğünün kaybolmasına yol vermemek için özellikle yeni neslin selamlaşma kültürü üzerine nasıl bir düşünce ve eylem geliştirdiğini açıklamak ve anlamak önem arz etmektedir.

Zira selam verip selamının alınması hem ahlaki, hem örfi hem de medenice bir tavır sergilenmesi anlamına gelmektedir ve toplumda sağlıklı iletişimin temel anahtarlarından biridir.”

SELAMLAŞMANIN YAŞI BULUNMUYOR

Çalışmaya katılan katılımcılara; “Selamlaşırken karşı tarafın yaşını göz önünde bulundurur musunuz?” sorusuna kesin yargıya ulaşılacak bir yanıt gelmediğini belirten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı; katılımcılar arasında boşanmış kişilerin % 100’ü, sözlü/nişanlıların % 70’inin “hayır, yaşı göz önünde bulundurmam” cevabını kullandığını vurguladı.

Yukarıda selamlaşma kültürü ile ilgili bilgileri okudunuz…

Sanırım bu bilgiler, size selamlaşma kültür ile ilgili size önemli fikirler vermiştir.

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3 saniyeden uzun tokalaşmak kaygı sebebi

Science Focus'un haberine göre, İngiltere'deki Dundee Üniversitesi Sosyal Bilimler Okulu Psikoloji Bölümü'nden Dr. Emese Negy'nin önderliğindeki çalışmada yüksek lisans öğrencileri, 36 katılımcıyla işleri ve kariyer hedefleri konusunda mülakat yaptı. Katılımcılar, daha sonra ikinci bir araştırmacıyla tanıştırıldı. Bu araştırmacı da bazı katılımcılarla 3 saniyeden az (normal), bazılarıyla 3 saniyeden fazla (uzun) tokalaşırken bir kısmıyla ise hiç tokalaşmadı.

DAHA AZ GÜLÜYORLAR

Çalışmada tokalaşmanın öneminden haberi olmayan katılımcıların, buna yönelik tepkileri incelendi. Uzun tokalaşmaya maruz kalan katılımcıların daha az güldüğü ve kaygılarının arttığı gözlemlendi. Normal tokalaşan katılımcıların ise daha fazla gülümsediği ve doğal davrandıkları görüldü.Tokalaşılmayan katılımcılarda davranış değişikliği gözlenmedi. Dr. Negy, araştırmanın sonuçlarının kişinin kendini uygun şekilde tanıtmasının önemini gösterdiğini belirtti.

KAMERALAR ÖNÜNDE ETKİLEYİCİ AMA...

Tokalaşmanın önemli bir selamlaşma şekli olduğunu ifade eden Negy, kurulan ilişkiler üzerinde uzun vadeli sonuçları olabileceğini vurguladı. Negy, uzun tokalaşmanın kameralar önünde etkileyici olabileceğini ancak ikili ilişkileri en başından riske atabileceğini kaydetti.

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Haftalık ortalama 47,9 saat çalışıyoruz

Ajans Press’in, indy100 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre haftalık çalışma saatleri belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin haftalık 47,9 saat çalışarak listenin birinci sırasına yerleştiği görüldü. Kolombiya’da da haftalık çalışma saati 47,9 olarak görülürken, Türkiye’ye ilk sıradan eşlik ettiği kaydedildi. Haftalık çalışma saati ile ilk 5’e giren diğer ülkeler ise sırasıyla; Meksika ( 45,2 saat) , Kosta Rika (44,9 saat ) ve Şili (43,4 saat) oldu. Listede yer alan diğer ülkeler ise Güney Afrika, İsrail, Polonya, Macaristan, Portekiz, Çekya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Letonya olarak sıralandı.