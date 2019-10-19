Uğur Okulları’nda panelde Merih’i anlattık…

Uğur Okulları’nın nazik davetiyle, 21 Ekim Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen panele katıldık…

Ruhumuz okşandı…

Düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Okulun değerli ve genç müdürü ile öğretmenleri, gönlümüzü hoş etti. Bizi hayli kibarca ağırladılar. Öğrenciler bu tip etkinliklerden sıkıldıkları için, bu konuda da tecrübemiz bulunduğundan, bol esprili ama gerçekleri de anlatan bir söyleşi gerçekleştirdik. Tecrübeli gazeteci arkadaşlarımız arasında yer almak bana da onur verdi. Gençlik aşısı gibi geldi. Ele hele o pırıl pırıl gençlerle sohbet ekmek, müthiş keyifliydi.

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Sohbette savaş muhabiri arkadaşlarla, editörler genel haberler hakkında bilgiler verdi. Ben de branşım itibarıyla hem gazetecilik konusunda, kıdem itibarıyla ‘ahkâm’ kestim, hem de sporla yüklü bir sohbet gerçekleştirdik. Çocuklarla Merih Demiral’ın gelişimiyle ilgili bir anımı anlattım. Onu nasıl Fener’e gönderdiğimizden söz ettim. Yeğenim Hüseyin Gülister’in ilk antrenörlerindem biri olduğunu aktardım. Panel bitiminde bir futbolcu çocuk, ‘Ağabey bizi de İstanbul’a göndersene…’ deyince, beraber kahkaha attık. Hereke Yıldız’da yonuyormuş. İsmi bende saklı. Bülent Ecevit Kara’ya selam göndermesini istedim…

Bizi ve mesleğimizi bir kalemde silebilen Ecevit sanırım bizi şimdi daha iyi anlıyordur…

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Panelin bir bölümünde de, bahis oyunlarıyla ilgili uyarımı yaptım… Tehlikeyi kısa sürede anlatmaya çabaladım. 18 yaş altına yasak olmasına rağmen, şu anda ülkemizde en büyük sorulardan birinin, gençlerin bahis oynaması olduğunu irdeledim. Hatta çocuklardan biri de açık açık ayağa kalkıp, bahis oynadığını söyledi…

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Cemiyet başkanımız Cemal Kaplan, Hakan Süer, Burçin Sağlam, Hüseyin Öziri, Şennur Uzan Yıldız ve tabii ki Süriye Çatak ile katıldığımız panelde, anılarımızı da kısaca anlattık. Güzel bir gündü. 1 saatliğine de olsa, doya doya öğrencilik yıllarımızı hatırladık.

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Ayrıca Uğur Okulları’nın, bizim gazeteciliğe başladığımız en eski binamızda kurulmuş olması, bizlere ayrı bir haz verdi. Duygulandık. Onlara, bulukları binanın önemini anlatmaya çabaladık. Herkese ayı ayrı teşekkür ederim. Tüm meslektaşlarımın da 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlarım…