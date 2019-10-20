Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?

Ülke gündeminde yer alan sorunlarımız, bu sorunların farkında olan insanlar üzerinde derin kaygılar yaratıyor.

En büyük sorunumuz;

“Suriye topraklarında, güney sınırımızın ötesinde bir GÜVENLİ BÖLGE oluşturmak” ve bu amaçla “terör güçlerine karşı bir askeri harekat” gerçekleştirmek.

Ancak;

“Stratejik ortak” dediğimiz ABD yönetimi, bizim “terörist” olarak gördüğümüz silahlı grubu terörist olarak görmüyor! Üstelik, en modern silahlarla donatıyor! Çünkü, Suriye topraklarında bir “uydu devlet” oluşturmak istiyor!

ABD’nin Suriye’de 18 Üs ve askeri noktası bulunuyor! Buralarda yaklaşık 4 bin civarında askeri gücü var! ABD yönetimi, şimdi Türkiye’ye “koşullu olarak” bir askeri harekat yapmasına onay veriyor ve yalnızca 50 kadar askerini çektiğini açıklıyor!

Üstelik; çizdiği sınırların dışına çıkılırsa, “Türkiye’yi ekonomik olarak mahvetmekle” tehdit ediyor! ABD yönetimi, Türkiye’ye büyük bir tuzak kuruyor!

Bir zamanlar Saddam’a kurduğu Kuveyt tuzağı gibi!..

Ne yazık ki, Suriye siyasetinde ABD ile birlikte yürüyen, ülkeyi büyük maddi ve manevi kayıplara sürükleyen siyasi iktidar bu tuzağın farkında değil! Farkında olsa da iç siyasetteki sorunları örtmek adına ülkemizi bu büyük riske sokuyor!

Oysa tek çıkış yolu var; Esad yönetimi ile masaya oturmak ve BARIŞ yolunu seçmek.

Öte yandan;

· Ülkemiz, hızla büyüyen dış borçların yükü altında sürekli faiz ödeyen, bu nedenle “YATIRIM ve ÜRETİM” için kaynak ayıramayan bir durumda.

İşsizlik, hayat pahalılığı toplumsal barışı tehdit edecek boyutlarda. Geniş halk kitlelerinin “İNSANCA YAŞAMA” umutları yok oluyor. Üst üste gelen zamlar altında ezilen vatandaş, TUİK’in “emir-komuta” altında açıkladığı “düşük enflasyon” palavrasını yutmuyor!

· “HAK ve ADALET” değerleri ayaklar altında!

Verilmeyen haklarını almak ve seslerini Ankara’daki sağır sultanlara duyurmak isteyen “Soma’lı madenciler” jandarma-polis barikatları ile engelleniyor! Oysa, Anayasamıza göre, şiddete dayanmayan her türlü eylem doğal bir hak. Bu ve benzeri olaylar, bu ülkede “HAK ve ADALET” değerlerine olan inancı kökten sarsıyor!

· Siyasette, saldırgan ve kirli bir dil egemen!

Oysa, gerçek demokrasilerde “karşılıklı saygı ve UZLAŞMA” temel bir değerdir. Siyasi rakiplerini aşağılayan, kanıtsız suçlayan dil, “Buradan size kemik düşmez” diyebilecek kadar ölçüyü kaçırabiliyor!

· EĞİTİM DÜZENİ “nitelikli insan yetiştiremiyor!”

CEHALET hızla yayılıyor!

· Vatandaşlar içinde yoksul ve yardıma muhtaç insan sayısı hızla çoğalıyor. Oysa, bir siyasi iktidar yoksulluğu en aza indirmekle ödevlidir.

· Bu ülkede en büyük vergiyi, “dolaylı vergilerle” dar ve orta gelir grupları ödüyor! Ne yazık ki, bu yüzden hemen her alanda KAÇAKÇILIK olayları da hızla çoğalıyor!

· Vatandaşın “tüketim gücü” zayıflıyor. Tüketim azalırsa, üretim de olamaz. Üretim yoksa ekonomik güç zayıflar, İŞSİZLİK daha da artar!

· Bu ülkede kanalizasyon sistemi olmayan yerlerde bile “ATIK SU BEDELİ” alınıyor!

· Bu ülkede en verimli tarım alanları yok oluyor!

· Bu ülkede en güzel doğal varlıklar “siyanürlü altın arayan yabancı şirketler” eliyle yok ediliyor!

“Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü” bir kişinin iradesi ve imzasıyla kapatılıyor!

· Kralına “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” takılan Suudi Arabistan, Kıbrıs Rum kesimine Büyükelçi atıyor! Eli kanlı katil, müstakbel kral “Doğu Akdeniz’de Türklere karşı Rumların yanındayız” diye açıklama yapıyor!

“Barış Pınarı” adı verdiğimiz harekatın karşısında, ABD ve İsrail Emperyalizminin yanında yer alıp, ülkemize tepki gösteriyorlar!

KKTC’yi tanıyan bir Müslüman ülke yok!

Bu acı gerçeğe rağmen, birileri “İSLAM ÜMMETİ” rüyaları görüyor! Suudi Arabistan ve Ortadoğu’daki diğer ülke yönetimlerinin ABD emperyalizmine kul köle oldukları gerçeği görülemiyor!

· Bu ülkeden umudunu kesen “NİTELİKLİ İŞGÜCÜ” bu ülkeden kopup yabancı ülkelerde insanca yaşayabilme olanakları arıyor!

Ve ne yazık ki,

Ülkeyi bu hale düşürenler hala “siyasi iktidarlarını koruyabilmek” adına her yolu deniyorlar!

Artık, UYANMA VAKTİ gelmedi mi?