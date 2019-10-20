Türkiye Varlık Fonu, İzmitli o işadamını da bakalım kurtaracak mı?

Kocaeli iş dünyası son günlerde sürekli o işadamını konuşuyor.

Türkiye Varlık Fonu tarafından kurtarılmayı bekleyen o işadamını…

İşadamı dediysem, ana işi inşaatçılık.

Sonradan bilmediği işlere girdi.

Ne var ne yok, her işi yapmaya kalktı.

AKP içindeki rantçılar, elinden tuttu, kendisini zirveye taşıdı.

“1 numara” oldu.

Hemen hemen bütün “devlet ihalelerini” o aldı.

Her “avantalı ilişkinin” altından o çıktı.

“İş bitirmenin piri” haline geldi.

O kadar büyümüştü ki…

İlişkileri o kadar göze batıyordu ki…

Onun yüzünden parti bile ikiye bölündü.

İdealist grup…

Rantçı grup…

Bir gün, bir proje için istenen “olağanüstü imar artışı”, bardağı taşıran son damla oldu.

İdealist grup, partideki rantçılarla o müteahhidin pişmiş aşına son anda su katıverdi.

Yüksek yerden gelen talimatla imar artışı gündemden kaldırıldı.

İşte ne olduysa o olaydan sonra oldu.

Çöküş dönemi başlıyor

“İmar artışı” başarılamadı, rant kaçtı.

Arkasından ekonomik kriz patladı, devlette yatırımlar durdu, yeni iş alamadı.

Böylece adı AKP ile bütünleşmiş müteahhidin, çöküş dönemi başladı.

Aslında büyümesi de hesapsız kitapsızdı.

İş yapıyordu, zarar ettiğinin farkında değildi.

Yiyicisi çoktu…

Her iş bağlayan siyasetçiye komisyonunu peşin veriyordu.

Kısa zamanda “ne oldum delisi” olmuştu.

Ayaklarını yerden kesmiş, uçmaya başlamıştı.

Ne zamanki değirmenin suyu kesildi, ayakları yere değdi, sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Pırasa doğrar gibi kestiği çeklerin vadesi gelmişti, ödeyemiyordu.

İpin ucu kaçmıştı, yazılan çeklerinin sayısı 300’ü aşmıştı.

Kapısına icra memurları da dayanmıştı.

Şirketlerinde maaşlar düzenli ödenemez olmuştu.

Bir ara İzmit’e ziyarete gelen bir bakana, partinin rant grubu baskı yaptı, o müteahhit için 80 milyon lira taze kredi koparıldı.

Ama o para nereye yeterdi ki?

Üç beş günde kayboldu gitti.

Delik çok büyüktü, kapanması mümkün değildi.

Şimdi ne durumda?

Gelen haberler kötü.

Geçenlerde bir bankacıyla sohbet ederken, “O müteahhit, artık yok hükmünde” dedi.

Nedenini de söyledi:

*”Bu yıl bankalara dönem sonu faizlerini hiç ödemedi…”

*”Kestiği bütün çekler yazıldı…”

*”Elindeki bütün gayrimenkuller alındı…”

Ben sormadan AKP’li o ünlü işadamının “tahmini borcunu” da söyledi:

“1 milyar 100-1 milyar 400 milyon lira arasında…”

Ve şunu ekledi:

“Normal şartlarda kurtuluşu mümkün değil. Yok hükmünde, demem ondan… Tek kurtuluşu, Türkiye Varlık Fonu’nun gelip o işadamının şirketine ortak olmasında. Bu da çok zor! Bütün Türkiye ayağa kalkar.”

Bankacı tanıdığım, bunları söyledi.

“Varlık Fonu” konusunu ben de duydum.

Sanırım, bankacıların “yok hükmünde” dedikleri o işadamı, siyasi dostlarını araya koyarak “Varlık Fonu tarafından kurtarılmayı” bekliyormuş.

Türkiye Varlık Fonu, daha yeni İstanbul’da bazı inşaat şirketlerine ortak olmuştu ya, neden İzmit’teki yandaş işadamının şirketine ortak olmasındı.

Bekleyip görelim.

Japonya’da oy hakkı

Duymuşsunuzdur…

Japonya’da lise mezunu olmayan, seçimlerde oy kullanamıyor.

Yönetim, bu durumu şöyle açıklıyor:

“Kendi gelişimini tamamlayamamış bir birey, toplumu ve devleti ilgilendiren bir konuda söz ve hak sahibi olamaz.”

3 görüş

*”Sırrı başka birine açan, kendini onun kölesi yapar.” Baltasar GRACLAN

*”Hayatın her safhasında gerçek ve kalıcı başarı, sabır ve doğruluktadır.”

*”Ağırdan almak, zamandan çalar.” Edward YOUNG