CHP’den bütün siyasi partilere ‘Kocaeli’ kaybetmesin çağrısı!

Şu sıralar, AKP tarafından hazırlanan yerel yönetimler yasa tasarısı konuşuluyor…

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, önceki gen yeni tasarıyla ilgili değerlendirmede bulundu…

GELİR KAYBI YAŞANACAK

Bu yasa tasarısının Kocaeli Büyükşehir’in gelirlerini ciddi ölçüde düşüreceğini, neredeyse yatırım bütçesinin kalmayacağını, belirterek, bütün partilerin bu konuda birlikte hareket etmesini isteyerek, Kocaeli’nin kaybeden olmaması gerektiğini ifade etti.

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Bütün siyasi partilere birlikte hareket etme çağrısında bulunan Taşdemir’in açıklamasını birlikte okuyalım;

“GÜÇ, HİZMET ANLAMINDA KULLANILAMADI”

“AKP, büyükşehir belediyeleri ile çok uğraştı.

Yerelde iktidara geldikten sonra, bu iktidarın hiç sarsılmayacağını düşünerek 2009 yılında bir değişiklik yaptılar.

Söz konusu değişiklik ile Kocaeli başta olmak üzere kimi şehirlerde büyükşehir belediyesinin yetkileri genişletildi.

Belde belediyeleri kapatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2009 yılında inanılmaz bir güç elde etti.

Ancak bu güç kente hizmet için tam anlamıyla kullanılamadı.

“İBRAHİM KARAOSMANOĞLU KENTE HİZMET EDEMEDİ”

Bir ülkeyi kalkındırabilecek bütçeye ve çalışan kitlesine sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde maalesef sadece gündelik işler yapıldı.

İZAYDAŞ gibi, Yuvacık Barajı gibi, İZGAZ gibi CHP döneminin akılda kalıcı büyük projelerinin yanına dahi yaklaşılmadı.

Namazgah Göleti’nden başka bir şey hatırlayamıyoruz.

2009-2019 yılları arasında belediyeyi yöneten İbrahim Karaosmanoğlu bütün rahatlığına rağmen kente hak ettiği hizmeti etmedi.

Kocaeli şimdi çok daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya.

31 Mart seçimlerinden sonra Ankara ve İstanbul gibi metropollerde büyükşehir belediyelerini kaybeden iktidar partisi AKP, yerel yönetimler yasasında önemli değişiklikler yapmayı hedefliyor.

İktidar İstanbul Ankara gibi büyükşehirlerin elini kolunu bağlamak için bizim gibi şehirleri gözden çıkarmış görünüyor.

“PAY DAĞILIMINDA DENGESİZLİK”

AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler yasa tasarısını geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurdu.

‘Büyükşehirler arasında pay dağılımında büyük bir dengesizlik var.

Bir büyükşehir belediyesiyle, diğer büyükşehir belediyesi arasında kişi başına düşen gelir itibarıyla neredeyse 4 kat fark var.

Bu dengesizliğin giderilmesi lazım’ dedi.

Bu durum Kocaeli için büyük bir tehlike arz ediyor.

Kişi başına düşen gelirde ön sıralarda yer alan kentimizde büyük bir gelir kaybı şu an kapıda bekliyor.

Yapılacak bu yasa değişikliği ile Kocaeli yıllık yatırım bütçesinin neredeyse tamamını kaybetmiş olacak. Belediyenin işleyişi için personel maaşı ve benzeri sabit giderler haricinde belediyenin kasasında dikkate değer bir meblağ kalmayacak.

“ÖNÜMÜZDE İKİ YOL VAR”

Eğer müdahale edilmezse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu haliyle sadece personel çalıştıran ve günlük işler yapan bir belediye haline gelecek.

Önümüzde iki yol var. Ya bu yasa değişikliğini göze alacağız ve belediye olarak küçülmeye gideceğiz.

Personelden, kurum işleyişinden tasarruf edip yatırım bütçesi yaratacağız.

Ya da yasa değişikliğinin Kocaeli’yi mağdur etmeyecek şekilde hazırlanması için kulis yapmaya başlayacağız.

Ana muhalefet partisi olarak bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yanında olduğumuzu belirtmek isterim.

Yapılacak olan yasa değişikliği ile ilgili her türlü desteği sunmaya hazırız.

Tekrar ediyorum, bu yasa tasarısı Kocaeli Büyükşehir’in gelirlerini ciddi ölçüde düşürecek. Neredeyse yatırım bütçemiz kalmayacak.

Bütün partiler bu konuda birlikte hareket etsin, Kocaeli kaybeden olmasın.

Hepimiz elimizi taşın altına koyalım, kentimizin geleceğini kurtarırım.”

AKP, KENDİ KAZANDIĞI BELEDİYELERİ GÖZDEN Mİ ÇIKARDI?

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir’in değerlendirmesi böyle…

Şu bir gerçek ki; 31 Mart seçimleri sonrasında CHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok büyükşehir belediyesini kazanması, AKP’nin dengesini bozdu…

AKP, şu sıralar yerel yönetimlerle ilgili yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor…

AKP’nin böyle bir hamle içinde olması, doğal alarak “AKP, CHP’li Büyükşehir Belediyelerinin elini, kolunu bağlamaya mı çalışıyor?” sorusunu akıllara getiriyor…

Taşdemir’in dediği gibi, böyle bir olasılık doğruysa, AKP, CHP’li belediyeleri zor durumda bırakmak için Kocaeli gibi, kendi kazandıkları Büyükşehirleri gözden çıkarmış… AKP’de hedef, CHP’li Büyükşehir Belediyeleri kıskaca almak, yatırım yaptırmamak, vatandaşın gözünde küçük düşürmek… Böyle bir düşünce ise, sanırım AKP yine hüsrana uğrayacak…

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Başkan Hürriyet’i İmamoğlu morali

İstanbul seçimlerini kazanarak AKP’nin 15 yıllık saltanatına son veren Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi AKP’nin 15 yıllık saltanatına son veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti… İmamoğlu için İzmit’te izdiham yaşanda… Sadece İzmit’te değil, İmamoğlu Türkiye’nin neresine giderse gitsin, büyük bir izdihamla karşılaşıyor… 2024’ün Cumhurbaşkanı adayı gibi çalışıyor… Belediyede çalışıp, işe gitmeyen Tavşantepe Muhtarını işten çıkardı diye, AKP’lilerin tepkisiyle karşılaşmıştı… Ama İmamoğlu’nun İzmit Belediyesi’ni ziyaret etmesi, Başkan hürriyet için de büyük moral oldu.

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Dünyanın yüzde 10,8’i yetersiz besleniyor

Ajans Press’in Gıda ve Tarım Örgütü 2019 raporundan elde ettiği bilgilere göre, dünyada yetersiz beslenen kişilerin oranı yüzde 10,8 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle dünyada 821 milyon kişinin yetersiz beslendiği görüldü. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu kıta ise yüzde 19,9 ile Afrika olarak kaydedildi. Yıllara göre yetersiz beslenme oranları incelendiğinde de 2017 yılında da yüzde 10,8 gibi bir oran görülürken, 2016 yılında yüzde 10,7, 2015 yılında yüzde 10,6 olduğu saptandı. Türkiye’ye bakıldığında ise orta düzey veya şiddetli beslenme yetersizliği olmadığı gözlendi.