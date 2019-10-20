Tahmini bir skor-sever yazısı

Maça gidemedim, malum nöbetteyiz. Sizlere en iyi gazeteyi sunmak için klavye başındayız. Sosyal medyada geziniyorum. Gazeteci arkadaşlar, futbolcular, taraftarlar, lokantalardan, otobüslerden, kentin değişik yerlerinden gözümün içine soka soka fotoğraf paylaşıyorlar. İmreniyorum. Kentte kalmışım ve kendimi öz yurdumda garip hissediyorum.

Muammer Çelik ile Yüksel Ateş, yan yana koltuklarda yolculuk yapıyorlar…

Cezalı kaptan Burak Süleyman bütün takımla beraber öz-çekim yapmış, bizi kıskandırıyor…

Maç öncesinde moraller süper…

Taraftar grupları binlerce fotoğrafı atıyorlar sosyal hesaplarına…

Otobüs, taksi, jip, bibip diyesim var çocukluğumuzdaki tekerlemede olduğu gibi…

Hemen hemen bütün araçlarla insanlar akıyor Ege’ye…

Tıpkı 10 yıl önceki 1.lig finalini oynadığımız Altay maçına giden 10 bin kişi gibi…

***

Ama olsun, biz olmayalım, takım kazansın. Niyetimiz bu. Yaslı gidiyoruz, şen dönelim demiştim maçtan önce. Ama yazıyı yazarken henüz maçın ne olacağı belirsizdi. Skor sever olmadığım için de, maçla ilgili yazı yazmamaya karar verdim…

İzlemediğimiz maçı yazacak kadar da saygısız olamayız elbette…

İzleyemedik…

Çünkü hiç bir yayım organı maçı TV’den naklen yayımlamıyordu…

***

Bu ortamda klavye başında, gazetemizin canlı anlatımını beklemeye koyuldum…

Maçın sonunda olacaklarla ilgili bir iki cümle sıkıştırmak istiyorum…

Dedim ya…

Skor sever milletiz…

Eğer maçı kazandıysak Engin Korukır ile futbolcular kral ilan edilecek…

İmparator payesi verilecek…

Ama yenildiysek, Korukır’ın kellesini isteyen leş kargaları yine deliklerinden piyasaya çıkacak…

Berabere bittiyse…

Pazarı iple çekeceğiz…

Yeni umutlar yeşertmek için…

Maç öncesi işte bunları düşünüyordum…

Maç sonrası mı?..

O da yarınki yazıda…