Kocaeli’de AKP kaybedebilirdi!

Biliyorsunuz, son zamanlarda AKP önderliğinde MHP’nin katıldığı Cumhur İttifakı ile seçime giriliyor. Buna karşılık CHP önderliğinde İyi Parti ile yapılan ve Saadet Partisi ile diğer demokrasi bileşenlerinin de katkı sağladığı Millet İttifakı oluşturuldu. Son anayasa referandumunda bu şekilde iki blok halinde bir seçim yapıldı. Küçük istisnalar dışında son yerel seçimlerde de aynı blok ile seçimler yapıldı. CHP ve İyi Parti yerel seçimde Kocaeli’de de ittifak yaptı, Dilovası’nda Saadet Partisi desteklendi. Bu seçimde Kocaeli Büyükşehir’de Millet İttifakı % 32.69 oranında oy alırken, Cumhur İttifakı % 55.57 oranında oy almıştı. AKP önderliğindeki Cumhur İttifakı İzmit’te. % 45.85 oy alarak seçimi kaybetmişti. Artık kentin kalbi Millet İttifakının adayı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından yönetiliyor. Millet ittifakı bu seçimde umutlu olduğu Gölcük, Körfez, Kandıra, Darıca, Karamürsel ve Derince’de küçük farklarla seçimi alamamıştı.

Siyasi parti yöneticileri mutlaka bu seçim sonuçlarını değerlendirip kendilerine yeni hedefler koymuşlardır. Mesela Cumhur İttifakının yeniden tüm kenti kazanması için Millet İttifakının da önümüzdeki seçimlerde Kocaeli’de birinci olmak için ne yapması gerekir? Bunun için her iki yapı da yeniden örgütlenecek, metal yorgunluğu varsa son verecektir.

Aslına bakarsanız son yerel seçimlerde ittifakların başarısını ölçmek için bence en iyi araç anayasa referandumunda alınan sonuçlardır. Bu sonuçlara baktığımızda Kocaeli referandumunda % 56.7 Evet ve % 43,3 hayır oyları çıktığına göre, bu seçimde Tahir Büyükakın oylarını % 1.1 eksilterek bu miktara çekemediği gibi, Millet İttifakı adayının da % 11 oranında hayır oylarını düşürdüğünü söylemek yanlış olmaz

Aynı şekilde Millet İttifakının referandumda İzmit’te aldığı % 50.18’lik hayır oylarına karşılık meclis üyeliklerindeki oluşan AKP üstünlüğünün nedenlerinin ve tabii Millet İttifakının referandum sonuçlarına göre en çok oy eksilttiği % 7.8 ile Başiskele, % 8,8 ile Körfez ve Kartepe ilçelerinde de bu durumun mutlaka detaylı değerlenilmesi ve sebeplerinin araştırılması gerekir.

Referandum sonuçlarına göre Millet İttifakında oylarını arttıran ilçelerin ise Karamürsel ( % 1.1), Kandıra ( % 0,22 ) ve Darıca ( % 3.4 ) olduğunu, ancak bunun yetersiz kaldığı da görülmekle bu durumun sebeplerinin de tartışılması gerekir.

Referandumdaki seçime katılma oranının % 89,67 olduğu ,ancak büyük şehir belediye başkanlığındaki seçime katılma oranının % 85,27 olduğu düşünüldüğünde, seçmenin yaklaşık % 4,5 unun oy kullanmaya gitmediği görülmektedir.Son referandumda alınan % 43,3 hayır oyları baz alındığında, siyasi hataların aza indirildiği ve seçime katılımın gereği gibi sağlandığı düşünüldüğünde Millet İttifakının büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde şanslı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bu şekildeki bir büyükşehir çalışması ve motivasyonunun ilçe seçimlerine yansıması durumunda İzmit’in yanında Gölcük, Karamürsel, Darıca, Körfez, Kandıra, Derince ilçelerinin de Millet İttifakı tarafından kazanılmasının mümkün olduğunu söylemek de yanlış olmaz.

Bütün bu değerlendirmeler çerçevesinde Kocaeli’ de AKP liderliğindeki Cumhur İttifakının da, CHP önderliğindeki Millet İttifakının, yani her ikisinin de başarılı olduğunu söylemek zor gözüküyor. Ama bu hali ile millet ittifakının bu seçimde önemli bir şansı kaçırdığını da istatistikler bize gösteriyor. İstanbul’da yaşananlar neden Kocaeli’de yaşanmasın ki.