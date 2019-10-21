Ahmet Taner Kışlalı geleceği görmüştü

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, 20 yıl önce cumhuriyet düşmanları tarafından katledilen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı andı…

Durumu özetler bir de açıklama yaptı…

“Devrim şehidi Ahmet Taner Kışlalı yolumuzu aydınlatıyor..” başlıklı açıklamayı birlikte okuyalım;

“Devrim ve demokrasi şehidimiz Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı 21 Ekim 1999'da evinin önünde uğradığı hain bombalı saldırı sonucu kaybettik. Aramızdan alınan Ahmet Taner Kışlalı'nın bedeni varlığıdır. Düşünceleri, söylemleri ve eylemleri yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

SİS PERDESİ ARALANMIŞTI

“Kemalizm geçmişin bekçiliği değil geleceğin öncüllüğüdür... Slogan Atatürkçülüğüne karşıyım." diyerek, Kemalizm’in devrimci niteliğini sergileyen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, ülkemizin sürüklendiği çıkmazları çok önceden tespit ettiği için katledilmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, bütün yazılarında, konuşmalarında, araştırmalarında ve eserlerinde sis perdesini aralamış ve karanlık güçlerin gizli amaçlarını ifşa etmiştir.

Atatürk düşmanlığının boyutlarını ve gerisindeki odakları geniş kitlelere anlatmayı ve toplumu aydınlatmayı görev bilmiştir.

Binlerce öğrenci yetiştirmiş, yüzlerce makale yazmış, onlarca kitap yayınlamıştır.

CİNAYETİ AYDINLATILMADI...

Cumhuriyet düşmanları Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’dan elbette ki rahatsız oldular. Tıpkı Tıpkı Kurucu Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy'dan, Doç. Dr. Bahriye Üçok'tan, Araştırmacı- Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'dan rahatsız oldukları gibi... Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu gibi Ahmet Taner Kışlalı’da devletin ve toplumun gözleri önünde katledildi.

Cinayeti aydınlatılmadı...

Daha doğrusu aydınlatılmak istenmedi.

Ancak, failleri çok iyi bilmekteyiz.

Atatürk devrimi, demokrasi ve özgürlükler için Cumhuriyetin temel niteliklerini korumak ve yaşatmak için yaşamlarını hiçe sayanlar ölümsüzdür.

Yolumuzu aydınlatan ışıktır. Rehberimiz ve yol göstericimizdir”

RAHMETLE VE MİNNETLE ANIYORUZ

Dernek Başkanı Bingöl’ün açıklaması böyle…

Prof. Dr. Muammer Aksoy, Doç. Dr. Bahriye Üçok, Araştırmacı- Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, cumhuriyet düşmanları tarafından katledildi…

Ülkemizin sürüklendiği çıkmazları, 15 Temmuz hain darbe girişiminin olacağını sezmişlerdi… Aksoylar, Üçoklar, Mumcular, Kışlalılar yıllar önce Türkiye’nin bir kumpas içinde olduğunu görmüş, cumhuriyet düşmanları, aydınlık düşmanları onları katlederek susturmaya çalıştılar…

15 Temmuz darbe girişimi gösteriyor ki; Aksoy’u, Üçok’u, Mumcu’yu, Kışlalı’yı da FETÖ şehit etti…

1990’lı yıllar iyi incelenmeli…

İyi irdelenmeli…

Bütün cinayetlerin bu yıllarda meydana gelmesi tesadüf olamaz…

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Büyükşehir, KOÜ’den yürüyüşe katılım istedi!

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için İzmit’teki bütün alanlara etkinlik koydu… Doğal olarak CHP’li İzmit Belediyesi’ne bir alan bırakmadı. Büyükşehir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda fiyaskoyla karşılaşmamak için bir dizi önlemler alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kocaeli Üniversitesi’ne bir yazı yazarak, üniversite personelini ve öğrencileri yürüyüşe davet etti… Muhtemelen, belediyede çalışanlardan da aynı talepte bulunmuştur… Bilindiği gibi Büyükşehir, AKP’nin mitinglerinde de personelinin de mitinge katılmaları talimatını veriyordu…

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DP’li Nazlıgül safını belli etti

Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, önceki gün basın toplantısı yaptı… Toplantıda ABD ile yapılan anlaşmada, ABD’yi eleştirdi… Toplantıda bir İzmit Tavşantepe Muhtarı İbrahim Efe sorununa da değindi… Bilindiği gibi İzmit Belediyesi, işe gitmeden maaş alan İbrahim Efe’yi içten çıkarmıştı… AKP’liler de Efe’ye destek vermişti… AKP’liler, iş gitmeden maaş alan birisini nasıl destekliyor, bunu anlamak mümkün değil… Bu kadar mı olaya at gözlüğüyle bakılır… Nazlıgül, Efe olayında İzmit Belediyesi’ni destekledi… “Ben İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in gerekeni yaptığını düşünüyorum. AKP’den bu duruma özeleştiri beklerdim” dedi. Nazlıgül, Efe olayında safını belli etti…

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Ara tatilden kimler mutlu?

Ekim ayının sonu yaklaşırken milyonlarca öğrencinin ve ailesinin gözü kulağı 18-22 Kasım 2019'da (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) yapılacak ilk ara tatilde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2019 -2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan okullarda iki olan tatil sayısının dörde yükselmesi, öğrencilerin olduğu kadar turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Önceden sadece sömestr tatilinde yoğunluk yaşanırken şimdilerde ise bir haftalık ilk ara tatil için planlar yapılmaya başlandı.