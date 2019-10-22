Nem alacak felek benim?

Küresel sömürü düzeninin “eşkıya başı” ABD’nin “izni ve tehditleri” altında bir “Güvenli Bölge Harekatı” yapıyoruz.

Ortadoğu’nun eşkıyası ABD, bir yandan da;

“Şayet çizdiğimiz sınırın ötesine geçerse, Türkiye’nin ekonomisini batırırız” diye tehdit ve şantaj yapıyor!

Bu arada, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada; “PKK terörünün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon dolar” diyor!

Düşünün;

Bu büyük kaynağı ülke ekonomisinin gelişmesi için harcayabilseydik;

· Bilimsel ve teknolojik araştırmaya,

· Nitelikli insan gücü eğitimine,

· Tarım ve hayvancılığa,

· Üretim ekonomisine,

· Kültür, sanat ve spora,

harcayabilseydik neler olurdu?

Neler olmazdı ki?

Peki, ülkemizi ve Ortadoğu’yu karıştıran, terör örgütlerini çok yönlü destekleyen, başımıza bu büyük belayı saran kimlerdi?

En başta, “Büyük Ortadoğu Projesi” denilen ahlaksız bir sömürü projesini gerçekleştirmek için, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail emperyalizmidir.

Ancak, bu emperyalist güçler bu kanlı senaryoyu uygularken, başta Arap ülkelerinin siyasi egemenleri olmak üzere, birçok “İŞBİRLİKÇİ siyaset kölesini” ve bizzat kendilerinin oluşturdukları, besledikleri, eğitip donattıkları “TERÖR ÇETELERİ” ni maşa olarak kullandılar!

Özellikle son 40 yıldır Türkiye ve Ortadoğu coğrafyası bu kanlı oyunun bedelini ödüyor!..

Bugün ülkemiz, ekonomik açıdan sürekli dış borç almak ve sürekli borç faizi ödemekle meşgul! Dış borçlarımız 400 milyar doları aşmış! Hükümetçe açıklanan “Orta Vadeli Mali Plan” ile açıklandı ki, önümüzdeki 3 yılda 474 milyar 840 milyon lira BORÇ FAİZİ ödeyeceğiz!

Yatırım ve üretim hızla geriliyor. İşsizlik artıyor. Yoksul sayısı da öyle.

Tarım ve hayvancılıkta üretici perişan, siyasi iktidar “İTHALAT” yoluyla piyasayı dengeleyebileceğini sanıyor!

“Ölmüşüz ağlayanımız yok” misali, derin ekonomik sorunlar ve kaygılar içindeyiz.

Üstelik, bütün bu başımıza gelenlerin en büyük nedeni olan ABD, “ekonomimizi yerle bir etmekle” tehdit ediyor!

Aklıma bir türkünün sözleri geliyor;

“Bir okkacık yağım mı var/ bir dönümlük bağım mı var/bir derdime bin dert katar/ nem alacak felek benim?”

Artık aklımızı başımıza alalım ve özellikle SURİYE Siyasetinde yaptığımız yanlışları kabul edelim!

Terör belasından ve bu yüzden ekonomik yıkımdan kurtulmanın yolu, Suriye yönetimi ile diyalog ve barıştan geçer!

“Dost, müttefik ve stratejik ortak” sandığımız ABD emperyalizminim ikiyüzlü kirli siyasetinin, kimi Avrupa devletlerinin aleni karşıtlıklarının ve daha da önemlisi “İSLAM DÜNYASI” olarak nitelenen, “dost, kardeş” sandığımız devletçiklerin ihanetlerini görelim artık!

Ve, bu acı gerçeğe rağmen “İslam ülkeleri kardeşliği ve ÜMMET düzeninde bütünleşme” hayallerinden vazgeçelim!

Ortadoğu ülkelerinde gerçek anlamıyla DEMOKRASİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, İNSAN HAKLARI gibi değerlerin gerçekleşmesini bu vahşi düzenin efendilerinden beklemeyelim!

Onlar, halklarını CEHALETLE TERBİYE ederek siyasal ve ekonomik güçlerini sürdürüyorlar. Bu ahlaksız ve görgüsüz düzenlerle mutlu bir gelecek mümkün değil.

En doğru seçeneği Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk göstermiştir;

“YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ.”