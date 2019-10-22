Hani bir şarkı var “Gülmek sana yakışıyor…”

Elbette ki gülmek insana çok yakışır çünkü insana en çok yakışan duyguların dışa vurumudur.

Tabi gülecek haliniz kaldıysa.

Birisinin gülünecek hali öbürü için gülecek hal olur.

Onun içinde gülmenin çeşidini bin bir çeşit dükkanlarında satıyorlar, ama çoğu kez fiyatı yüksektir. Gülmek, güler yüzlü olmak ne kadar güzelse, karşısındaki yüzü güldürebilmek bir o kadar daha güzeldir. Ama her kişinin harcı değildir ne yazık ki.

Hatta o kadar ki bence dünyanın en zor ama en değerli işlerinden birisidir hatta en birincisidir desem yeridir. En azından bana göre öyledir.

Laf ebeliği ile de olur, lafı yerine oturtmakla da. Yaptığın bir hareketle de olur, tanık olduğun bir hareketi anlatmakla, gelişen olaylarla da, espri maksatlı yalanlarla, doğru olmadığı anlaşılan palavralarla, beceriksiz atmasyonlarla, tanıdık tanımadık insanların düştüğü zor durumlarda, hatta ağlanacak hallerde; her nasıl olursa olsun bana hep çekici gelmiştir. Yeter ki karşımdaki yüzü gülerken göreyim. Çünkü benim kafama göre kendimi güldürüp neşelendirebilmek için en kestirme yol karşımdaki insanları güldürüp neşelendirmeye çalışmaktır. Hem bu şekilde anlarsınız ki insanlara iyi davranmanın, gönüllerini hoşnut etmenin, yüzlerini güldürmenin maliyeti yok gibidir. Onun için derim ki iyi kalpli olmak her işin kaynağıdır. Mükemmel olmak ondan sonra gelir ve iyi kalpli olursan nasılsa gelir.

Yalandan gülenler ise ayrı bir alem. Samimi olmayan, içten gelmeyen, gülmelerde hemen sırıtır. O kadar ki gülmenin güzelliğinin içine eder. Ey etrafımdakiler ben yalandan gülüyorum demesine gerek yoktur çünkü mal meydanda... Ama ne yapalım kim bilir belki de yalandan bile olsa gülmeye ihtiyacı vardır. Bak gördünüz mü gülmek şimdi de bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıverdi. Ya da içindeki kahırları bu yapmacık kahkahaların arkasına gizlemek işine geliyordur. O da bir insan manzarasıdır elbet…

Benim favorim ise insanları gerçekten güldürebilen, onların güler yüzünü görmekten mutlu olabilen ve bununla keyiflenip gülebilenlerdir. Ben kendi adıma böyle olmak isterim, herkes için de bunu dilerim. Bu paylaşılan gülüşme herkese mutluluk verir ama…

Yüzüne gülmekle arkasından gülmek aynı yalanın ürünüdür, aynı topun kumaşıdır. Kibarca bu kadar söyleyebildim. Hatta yüzüne gülmek arkadan gülmeye göre bir derece daha şereflidir.

İnsanların iyiliğini çekemeyen, içine sindiremeyen, hasetlik dolu, fesatlığa gömülmüş ya da kendi isteklerinin dışında gelişip ortaya çıkan sonuçlara gülenlerinkine kıçıyla gülmek derler, bende derim ki kıçları patlasın.

Karşıdan gülmek, insanlığa uzak düşen kibrin, kendini beğenmişliğin, alaycı kişiliğin ve açıkçası dangalaklığın ta kendisidir. Her türlü işin içine girmekten sakınan, elini taşın altına koymaktan korkan korkaklara özgü bir gülüştür. Gelişmelere dışarıdan bakmak, ortaya çıkan müspet sonuçlara atlamak, olumsuz sonuçlarda ise karşıya geçip gülmek mertlik kitabının neresinde yazar?

Gerçekten gülünmesi gereken olaylar karşısında sırf ciddiyet pozisyonunu korumak için kasılanlar dangalaklara da selam olsun. Çünkü bu tipler samimiyetsizliğin önde gidenlerindendir. Yalandan gülenler bayrağı taşırsa bunlarda flamayı taşırlar. Ama bu kof adamların boş kasılmalarını ciddiyet kabul edenlere isim bulmakta zorlanıyorum onu da bir zahmet siz buluverin ama ararken aynaya bakmayın sakın.

Gülmeyi, güldürmeyi zevzeklik kabul eden mongol kafalara ne diyeyim. Ayı diyeceğim, ayılar bozulacak. Hakkımda suç duyurusunda bulunacaklar, Ergeneokon savcıları da bunu ihbar kabul edip hakkımda ayılara, ayıların şahsiyetine yönelik şiddet eylemi kabul ederek dava açacaklar. Zor bir durum. En azından bu günler için…

Gelişen olaylara gülmek bazen de başını belaya sokar insanın. Yolda gidiyorsun. Adamın ayağı kaymış, tökezlemiş her ne hal ise, düşmüş. Canı yanmış. Üstü başı batmış. Sen kalkmış gülüyorsun. Kalkıp ne gülüyosun ulan ayı mı oynuyo dese, daha da güleceksin. Hadi bakalım. Ne yapacaksın?

Yalandan gülmenin Süper /ekstra bir şeklide yaltaklanmak için gülmektir. Nasıl mı olur. Kör müsünüz her gün önünüzde kaç tane oluyor farkında değimlisiniz. Hazretin biri sırf espri olsun diye alakasız bir keramet buyurur. Aman Allah’ım o yalakaları, dalkavukları göreceksin bir gülerler bir gülerler ki, o dingilde kendinde keramet olduğuna sanır. Onların böyle gülmesi işe yarar sende onlara gülersin. Bu çeşidi nerede bulacağız diye sormaya gerek yok. en çok siyasette ikbal, ticarette tatlı kar bekleyenlere bak sürüyle bulursun.

Espriye Fransız, espri yeteneği, sıfır da bir değer olduğuna göre sıfırın altında ama her nasılsa esprinin lazım olduğunu anlamış, çoğu sonradan görme ayrı bir güruh daha vardır ki o da başka bir alem. Kapı gıcırdasa, gülerler, biri yellense göbeğini kaşıyıp gülerken yere düşerler ki espriden ne kadar anladıkları anlaşılsın. İşte ben de bu hıyarlara çok gülerim. Hani pinpon maçını seyredenlerin kafasının pinpon topunun peşinden gidip gelişi gibi. Ne yapalım zevk meselesi…

Espri yeteneği yüksek, becerisi alımlı insanların sırtından prim yapmayı sevenlerde bir başka sürü çeşidini oluşturuyor. Olur olmaz yerde hadi bize bir fıkra anlat da gülelim diye lafa başlayan nazik keresteler. Ayı, espri senin neyine lazım. Git aynaya bak. Zerre kadar espri anlayışın varsa gülmekten çamaşır kirletirsin zaten.

İşine gelmeyen espriye olumsuz tepki veren, ortamın keyfini kaçıran, başkasına dokununca sırıtan, kendine değince kıçı yananlar içinde literatürde bir tarif bulamadım. Onu da size bırakıyorum. Cömertliğim üzerimde bugün epeyi merak bıraktım size.

Espriyi aramak; yerinde yapabilmek, Olgunlukla karşılayabilmek insanlık asaletini ortaya koyar. Espri olgunluğu olmayan adamı koyuver gitsin. Hani eşeğe bir espri yap demişler de zaaart diye koy vermiş. Sesine mi dayanırsın, kokusuna mı…

Şimdi bunu anlattık ya oradan birisi çıkar der ki Allah’ını seversen yeter güldürme artık. Gülmekten alnımın derisi kırışıyor, göz kapaklarım buruşuyor Filan. Hadi len! Hem muhabbete katkı vermezler hem de böyle hafiften züppelik ederler. Bunlarda bir cins işte.

Espri müşterisinin bir tipi daha vardır ki o da ayrı bir alem. Dostlarını, yahut iş irtibat istasyonlarını, ya da caka satacağı adamları toplar, bir yandan onları eğlendirirken bir yandan da bak bende ne adamlar var havasına girmek için espri yeteneği yüksek insanları da çağırmayı adet edinmiştir. Onları neredeyse bir soytarı gibi takdim etmeye kalkan bu insanlık fukarası, görgüsüzgiller familyasından türemiş olanların da literaürde bir ismi hatta yeri bile yok.