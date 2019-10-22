“Poşeti 25 kuruşa satacağına poşet getirene 25 kuruş versinler”

Ülkemizde uygulamaya konulan en garip projelerin başında yer alan ücretli poşet satışına halen alışamadık. Markette kasaya geldiğimizde “Poşet ister misiniz?” sorusu karşısında halen afallıyoruz. 3 parça ürünü 25 kuruş vererek koca poşete koymalı mıyız?

Eee amaç zaten poşet kullanımının azaltılması ise poşet almamalıyız… Ama elimizdekilerin de görünmesini istemiyoruz…

Anlayacağınız en zor sorulardan biri haline geldi, “Poşet ister misiniz?” sorusu.

Aslında bazı marketlerde küçük poşetler var. Küçük alışverişlerde kullanılan poşetler bunlar. Bazı marketlerde bulunan bu küçük poşetlere ücret alınmıyor. Bazı marketlerde ise sadece parayla satılan orta boy poşetler var.

Bu poşet bilmecesinin asıl amacının çevre temizliği olduğunu düşünmek istiyoruz ama pek mümkün olmuyor.

Market poşetini 25 kuruşa satmayla çevre temizliği sağlanacağına inanmıyorum. Plastik ürünler hayatın her yerinde. O markette poşete kadar neler var neler...

Mesela su, mesela sıvı deterjanlar, içecekler, mesela tıraş köpüğü, diş fırçası, peynir… Saymakla bitmez.

Peki ya oyuncaklar… Çocuklar için yapılan oyuncakların neredeyse tamamı plastik malzemeden imal ediliyor. Üşenmeyin eve gittiğinizde tek tek eşyalarınızı inceleyin. Oyuncaklara, buzdolabının içine bakın. Evinizdeki plastik olan ürünleri bir saymaya kalkın. Bakın ne kadar şaşıracaksınız.

Plastik tüm hayatımızın bir parçası olmuş durumda.

İşte bu ve bunun gibi nedenlerle sosyal medyada yeni bir trend başlatıldı. Vatandaş sosyal medya aracılığıyla şunu söylüyor, “Poşeti 25 kuruşa satmak yerine, eski poşeti getirene 25 kuruş versinler… Çevre temizliğini görsünler. 5 poşet getirene bir ekmek verilsin herkes evine ekmek götürsün”

Eee ne diyorsunuz vatandaşın bu önerisine…

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Yarımca’daki dere temizlendi

Körfez Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan ve Sarmaşık Dere olarak bilinen bölge, mahalle muhtarı Aynur Şöhretli’nin isteği üzerine, İSU tarafından temizlendi. Kış hazırlığı niteliğindeki temizlik bölge sakinlerini de sevindirdi. Kış aylarında dağlardan gelen yağmur sularının denize akmasını sağlayan bu derenin temizlenmesi, bazı bölgelerde oluşan kötü kokuyu da engelledi.

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Kütüphane görevlileri kütüphane kuralı çiğnerse

Dün, yani salı sabahı ders çalışmak için kütüphaneye giden bir öğrenci, görevlilerin sohbet etmesinden rahatsız olmuş. Ders çalıştığını fark ettirmek için sohbet eden iki görevlinin kendisini görebileceği bir masaya oturan öğrenci, bu iki kişinin sohbetine engel olamamış. Sekapark’ta bulunan Kağıt Müzesi Kütüphanesinde yaşanan bu olaya öfkelenen öğrencimiz “dünya meseleleri” üzerine sohbet eden kütüphane görevlilerini rahatsız etmeden buradan ayrıldı. Bize de çektiği bu fotoğrafla yaşadıklarını anlattı.

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Kürşat Bal, Marmara denizi ve limanlarını anlatacak

IMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Dr. Başkanı Kürşat Bal, denizcilik sektöründe yetişmiş önemli bir isim. Bilgi ve tecrübelerini her fırsatta paylaşan Bal, Kocaeli Ülkü Ocakları’nın düzenlediği “Marmara Denizi ve Limanları” konulu toplantının konuşmacısı olarak davet edildi. Bugün Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanlığında düzenlenecek olan toplantı saat 18.00’da başlayacak. Denizcilik konusuna ilgi duyan herkes bu sunuma katılabilir.

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Özkar’dan Pehlivan’a ziyaret

Kocaeli’nin onursal muhtarı olarak kabul edilen Mustafa Pehlivan bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Önemli bir operasyon öncesinde olan Pehlivan’ı Başiskele’de Turbo İsmail olarak tanınan Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar ziyaret etti. Hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de 19 Ekim Muhtarlar gününü kutladı. Tüm muhtarlara önem verdiği ve bilgi birikiminden faydalandığı Mustafa Pehlivan bu ziyaretten dolayı Özkar’a teşekkür etti.