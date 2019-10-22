Büyükşehir’in dikkatine 11 No’lu hattan şikayet var!

Gerek şehir içi halk otobüslerinden, gerekse Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden çeşitli şikayetler alıyoruz…

Önceki gün de İzel Çelik adındaki bir hanımefendi, Hat 11 ile ilgili sorunları dile getirdi…

İzel Hanım’ın mailini birlikte okuyalım;

“Merhaba,

Ben her hafta Perşembe günleri yaşadığım olumsuz durumu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle, Kent Konut Tuana Evleri'nde ikamet etmekteyim ve İstanbul'da çalışmaktayım.

Her gün, İzmit'te yaşayan çoğu insandan çok daha erken saatlerde kalkıp işe gidiyor, çok daha geç saatlerde işten dönüyorum takdir edersiniz ki.

İş yeri servisim İstanbul-İzmit arası çalıştığı için, şehir merkezine girmiyor.

D-100 üzerinden geçiyor, bu nedenle D-100 üzerinde servisimden inip, şehiriçi minibüsleri ile evime ulaşım sağlıyorum.

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Kent Konut Tuana Evlerine giden hatlar kısıtlı; 33,53 gibi hatların çoğu Topçular Mahallesini dolaşıyor, Umuttepe'ye çıkıyor.

Bu nedenle genellikle amacı Umuttepe'ye gitmek olan öğrenciler ile dolu.

Bu hatlar yerine ilk tercihim her zaman 11 numaralı hattır, ki bu hat direkt olarak Kent Konut Evleri için tasarlanmış, Santral Yokuşunu kullanan bir hattır.

Topçuları vs. dolaşmadan, direkt olarak evime ulaşabilmekteyim.

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Ancak 11 numaralı hat, Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı karşısından kalkmakta, bu nedenle de Perşembe günleri hınca hınç "Pazar Arabası" ile dolu olmaktadır.

Birkaç kere, kapıya ayaklarımı sıkıştırmak pahasına bindim bu minibüse.

İnanın, minibüsün neredeyse tamamı yaşlı insanlar ve bu insanların pazar arabalarından oluşuyor.

Üstelik bu insanlar Baç, Çınarlı, Devlet Hastanesi gibi duraklarda inip evlerine gidiyorlar.

Amaçları Kent Konut'a çıkmak bile değil, minibüs Santral Yokuşu'na gelmeden bomboş kalıyor.

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Ben ve benim gibi, tek amacı sabahtan beri işte çalışıp evine gitmek isteyen insanlar bu nedenle bu aracı kullanamıyorlar.

Bu duruma minibüs şoförleri de çok sitemli ancak, biz Kent Konut sakinleri ayrıca sitemliyiz. Yaşlılarımız nasıl bizlerden saygı bekliyorlarsa, biz de aynen onlardan saygı bekliyoruz.

Her Perşembe benim gibi amacı Kent Konut'a çıkmak olan birçok insan için işkenceye dönen bu düzenin en kısa sürede kontrole alınmasını diliyorum. Saygılarımla, İzel ÇETİN”

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İzel Hanım’ın Hat 11 ile ilgili sorunlarını yukarıda yazdım…

Yetkililer, bu sorunları dikkate alıp gereğini yaparsa iyi olur…

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DSP’nin oyu % 1 etkisi ise yüzde 25

DSP İl Kongresi önceki gün il binasında yapıldı. Tek listeli seçimde mevcut başkan Halim Dedeoğlu, yeniden başkan seçildi. Dedeoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, “Bu kent, hava kirliliğiyle, trafik sorunuyla birçok bedel ödüyor. Biz parti olarak belki yüzde 1’lerde olabiliriz, ancak Kocaeli’de yüzde 25’imiş gibi iş yapıyoruz. Gebze metrosunu Büyükşehir üstlenmemeli, Büyükşehir üstlenirse iş yapamaz dedik. Sözünü dinlediler, projeyi Bakanlığa devrettiler” dedik... Yani Dedeoğlu, “bizim oyumuz yüzde 1 olabilir, ama etkimiz yüzde 25 diyor… Anlayana…

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AKP’li Seymen, belediye başkanı gibi açıklama yaptı

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, parti binasında ülke ve ilçe gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. İlçeyle ilgili, “Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde duble yol çalışması olacak. Semt polikliniği Kasım ayı içerisinde yıkılacak ve orada yeni bir sağlık kompleksi yapılacak. Devlet hastanesinin izolatörleri gümrüğe geldi. Gölcük Devlet Hastanesi’nin ek binası ile alakalı olarak hızlı bir çalışma söz konusu” dedi… Seymen, bir ilçe başkanı değil de, sanki bir belediye başkanı gibi açıklama yaptı…

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Hazine’den 5 partiye 419 milyon TL akacak

Gelecek yıl devlet bütçesinden AKP, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti’ye toplam 419.4 milyon lira Hazine yardımı yapılacak. AKP 182 milyonla en yüksek yardımı alacak. Bütçeden CHP'ye 96 milyon 951 bin lira, HDP'ye 50 milyon 99 bin lira, MHP'ye de 47 milyon 521 bin lira, İYİ Parti’ye 42 milyon 638 lira yardım gidecek. 31 Mart’ta yapılan seçimler öncesinde de AKP'nin kasasına 335.5 milyon, CHP'ye 178.5 milyon, HDP'ye 92.2 milyon, MHP'ye 87.5 milyon ve İYİ Parti'ye 78.5 milyon lira girmişti.

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Dünyanın % 10,8’i yetersiz besleniyor

Ajans Press’in Gıda ve Tarım Örgütü 2019 raporundan elde ettiği bilgilere göre, dünyada yetersiz beslenen kişilerin oranı yüzde 10,8 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle dünyada 821 milyon kişinin yetersiz beslendiği görüldü. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu kıta ise yüzde 19,9 ile Afrika olarak kaydedildi. Yıllara göre yetersiz beslenme oranları incelendiğinde de 2017 yılında da yüzde 10,8 gibi bir oran görülürken, 2016 yılında yüzde 10,7, 2015 yılında yüzde 10,6 olduğu saptandı. Türkiye’ye bakıldığında ise orta düzey veya şiddetli beslenme yetersizliği olmadığı gözlendi.