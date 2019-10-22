Bir CHP’li, diğer CHP’liye neden “Akıllı ol” der?

Bir arkadaşım anlattı.

Cumartesi günü, Yalçın Kuşkan’ın annesinin cenaze töreninde, CHP’li Rafet Yıldızlı yine kendisi gibi CHP’li olan Fahri Örengül’ün yanına yaklaşmış, iki defa üst üste “Akıllı ol! Akıllı ol!” demiş.

Tam o sırada cenaze namazı başlamak üzere olduğundan, olay kaynamış, ne Rafet Yıldızlı “Neden akıllı olması gerektiğini” söyleyebilmiş, ne de Fahri Örengül “Neden akıllı olmam gerekiyor?” diye sorabilmiş.

Şimdi bu konuşma, parti kulislerinde farklı yorumlara neden oluyor.

Öyle yorumlayan da var, böyle yorumlayan da…

“Akıllı ol” ifadesinin, kongreler öncesi “tehdit” içerdiği bile konuşuluyor.

Bence bu konu açığa kavuşturulmalı.

Rafet Yıldızlı, Fahri Örengül’e neden “Akıllı ol” dedi?

Fahri Örengül,Rafet Yıldızlı’nın “Akıllı ol” demesinden ne anladı?

Herhalde her iki tarafın da söyleyeceği bir şeyler vardır.

Partililer, merak içinde!

Köşem açık!

Abdullah Eryarsoy, AKP toplantısında neden yoktu?

Cumartesi günü, İzmit’te “AKP İl İstişare Kurulu Toplantısı” vardı.

Partinin “mevcut ve eski tüm ileri gelenleri” salondaydı.

Bir kişi hariç…

Eski İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, toplantıda yoktu.

Hemen dikkat çekti…

Hemen fiskoslar başladı…

Acaba davet mi edilmedi?

Davet edildi de mazereti mi vardı?

Veya…

Kırgındı, gelmek mi istemedi?

Üçü de olabilirdi.

Ama son “ihtimal”, sanki daha ağır basıyordu.

Abdullah Eryarsoy, düzgün bir insandı.

Uzun yıllar parti teşkilâtlarında görev yaptıktan sonra il başkanlığına getirilmişti.

Ancak yerel seçimlerden sonra, istifası istenmiş, görevinden ayrılmak zorunda bırakılmıştı.

Elbette kırgındı.

Önceki gün kendisini aradım.

“Mardin yemekleri yapan bir yer bulsak da iki laflasak” diye takıldım.

“Ah olsa abi, ben de özledim” dedi.

Sözü cumartesi gününe getirdim.

“Davet edilmediniz mi yoksa?”

“Yok, davet edildim… Sağ olsunlar arkadaşlar her toplantıya davet ediyorlar…”

“Toplantıda sadece siz yokmuşsunuz… Yokluğunuz dikkat çekmiş…”

“Denk gelmedi… Evde tadilat vardı…”

“Yani olup bitenlerden dolayı kırgın değilsiniz… Bir başka toplantıya giderim diyorsunuz…”

“Daha bir süre gitmeyi düşünmüyorum…”

Bu son cümle, Abdullah Eryarsoy’un cumartesi günkü toplantıda neden bulunmadığını anlatıyordu.

Abdullah Eryarsoy, kırgın ve üzgün.

Sudan sebeplerle istifaya zorlanmasına, kırgın…

İstifasından sonra parti yöneticilerinin ilgisizliğine, üzgün!

Mesele uzmanı ve tarifesi

“Mesele”, daha çok Anadolu’da kullanılan bir sözcük!

“Sorun” demek…

*“Mesele yapma!”

*“Senin meseleni çözeceğim…”

*”Meseleden başımı kaldıramıyorum…”

Diyarbakır’da, Aydın Özdemir adlı biri, kendini “mesele uzmanı” ilan etmiş.

Kartvizit bastırmış, üzerine “mesele halletme tarifesini” de yazmış.

Sloganı, “Her türlü meselenizi kendi meselem gibi görürüm…”

Mesele Uzmanı Aydın Özdemir’in “mesele çözme tarifesi” şöyle:

*Küçük mesele :10 Lira

*Aile içi mesele :30 Lira

*Kahve oyunları meselesi :30 Lira

*Kavga meseleleri :80 Lira

*Sevgili meseleleri :90 Lira

*Arkadaş meseleleri :100 Lira

*Ölümlü meseleler :500 Lira

*Şeref meselesi :1.000 Lira

Diyarbakır’dan bir arkadaşım göndermiş, kartvizitte telefon numarası ve adreste var.

Adres, bir kahvehanenin ikinci katı…

Nasıl meslek ama?

Arkadaşımın anlatmasına göre, Doğu ve Güneydoğu’da “mesele uzmanı” sayısı epey fazlaymış.

Tarifesini de görüyorsunuz, sudan ucuz!

3 görüş

*”Kabul görenden değil, doğru olandan başla.” Franz KAFKA

*”Bencil, nereye giderse gitsin yalnızdır.” George SAND

*”Yönetimde en zararlı şey, yarım bilgili kişilerin yetki sahibi olmasıdır.”