Transfer açıldı mertlik bozuldu…

Kocaelispor’da transfer tahtası açıldı, işin içine para girdi, mertlik bozuldu…

Kanıyla, dişiyle, tırnağıyla, teriyle mücadele eden, tekmeye kafa sokan, beli kırık şekilde hayatını riske edip oynayanların yerine, lejyonerler girdi işin içine…

Onlara kızmıyoruz…

Adamların ismi üzerinde…

Profesyonel…

Ama yarım yamalak, ama tam…

Sonuçta bu işi para için yapıyorlar…

Ama bu kentin çocuklarının son 5 yıllık mücadelesinde, profesyonellikten çok yürek vardı…

Onlar da profesyoneldi ve para kazanıyorlardı ama üzülmesini biliyorlardı…

Şu anda forma giyenlerin üzülmesini bile bekleyemezsiniz…

Çünkü, onlar bizim son 10 yılda yaşadığımız hiçbir şeyden haberdar değil…

***

İşte Engin Korukır gitti…

Tam da beklediğim gibi…

Yeniçeriler yine kelle aldı…

Pekala her sene hoca gidiyor…

Bu iş nereye kadar öyle gidecek?..

Oktay Derelioğlu…

Yusuf Şimşek…

Her ikisini de iyi tanırım…

İkisinin de bu takımda başarılı olacağına inanmıyorum…

Galip Gündoğdu adı geçiyormuş…

Bence ikisinden de daha iyi…

Ama, geçen sene onun gitmesi için örgütlenenler, yine rahat bırakmayacaklar kulübün yakasını…

Ve kulübü yine yönetim dışındaki insanlar idare etmeye devam edecek…

Ne acı?..

Büyük kulübe bak!..

İki Türkiye Kupası kazanmış takıma bak…

‘DÜZEN’ değişmedikçe Talip gitmiş neyime!..

Belediye Derince için geçen yıl neredeyse 15’e yakın yazı yazdım…

“Yarın bir gün hesap soracağınız damlar çeker gider, kalırsınız baş başa” dedim…

Talip Yeşilyurt ile ya da başkasıyla kişisel sorunlar yaşadım ama hiç bir zaman yazılarıma yansıtmadım…

En büyük şahidi de kendisidir…

Ben kendi kişisel işimi kendim görürüm..

Kalemin gazetenin arkasına saklanmam…

Kişisel çıkarlarımız ya da ilişkilerimiz, bu sütunların derdi değildir…

Benim derdim Belediye Derince kulübünün başına geleceklerdi…

Derincespor olayından akıllanmayan camia ve onun pislik sinekleri, bu kez Belediye Derince çevresinde toplandı…

Takım, seçim sonrası yeni başkanıyla şampiyon oldu…

Omuzlara alanlar, şimdi en önce Talip Yeşilyurt’u yere çaldı...

Sırada kulüp başkanı Ahmet Güntepe var…

Demişler ya…

Devrim önce kendi çocuklarını yer diye…

O hesap…

Sportif başarı yoksa, sen de yoksun…

Bugün omuza alanlar, yarın yere çalar sütüne basıp geçer…

Şimdi bazı çok bilmişler şerefsizler, ‘Ağabey, haklı çıktın, adamın içi boşmuş’ diyorlar…

Hem de en yakınındakiler…

Hem de, Talip efendi bana sosyal medyadan sallarken, ona yorum yapıp alkışlayanlar…

Ulan yüzsüzlüğün bu kadarı olur…

Yuh artık be!..

Talip gitmiş, gönderilmiş…

Bana ne kardeşim?..

Aram zaten benim için kişisel olarak yok hükmündeydi…

Hocalığını tartışmam…

Olan kulübe olduktan sonra, beni bu saatte haklı bulsanız noolur?..

Benim için kişiler değil kurumlar önemlidir…

Saygımız kurumlaradır…

Bu “DÜZEN” değişmedikçe…

Böyle gelir, böyle gider…