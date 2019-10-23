İŞKUR’un son işçi alımı vatandaşı memnun etmedi!

Türkiye’de işsizlik rakamları sürekli yükseliyor…

Genç işsizlerin sayısı sürekli artıyor…

Durum böyle olunca, nerede bir kadro açılsa, binlerce kişi hücum ediyor…

İŞKUR Kocaeli Şubesi; bu ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında geçici süre için 1000 temizlik ve 483 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurmuştu.

Temizlik görevlisi işi için 5 bin 480 kişi…

483 kişilik temizlik görevlisi işi için de 980 kişi başvurdu…

7 Ekim’de sonuçlar açıklandı…

9 Ekim’de iş başı yapılacağı söylendi…

İsmi yazılanlar iş başı yaptı…

ŞİKAYETLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR…

İş başı yapılmasına yapıldı, ama şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor…

-Kimisi, okul müdürleri kendi tanıdıklarını aldırdı diyor…

-Kimisi AKP il ve ilçelerden isim gönderildi, bu isimler alındı diyor…

-Kimisi MHP’nin AKP’den eleman alımı için kontenjan istedi diyor…

Yani yukarıdakileri bütün olarak düşündüğümüzde, işe alımlarda bir vatandaşlar “TORPİL” olduğunu düşünüyor…

Yani ama küçük, ama büyük torpil yapanlar işe girdi…

Torpili olmayan işe alınmadı…

“KAFALARDA SORU İŞARETLERİ” KALMIŞ!

Geçenlerde Derince’de bir esnaf beni aradı, İŞKUR’un işe alımını eleştirdi…

Yolda karşılaştıklarım, işe alımlarda “torpil” döndüğünü söylüyorlar…

Yani anlayacağınız, işe alımlarda “kafalarda soru işaretleri” kalmış…

Kimisi işe alımda liyakat gözlenmeliydi diyor…

Kimisi, kura usulü olsaydı, daha iyi olurdu diyor…

En azından bu kadar şaibe yaşanmazdı diyor…

İŞE ALINANLAR KURA

İLE BELİRLENSEYDİ

Aslında kura ile işe alım konusu benim kafama yattı…

Başvurular kişilerin işe alımda şartları uyuyorsa, başvuruları kabul edilir…

Sonrasında başvuranlar ilçe ilçe ayrılır…

Ve son olarak kura çekimi yapılabilirdi…

Bu sayede şaibe yaşanmazdı…

Torpili olmayanlara da bir şans doğmuş olabilirdi…

Sağda solda duyuyoruz;

“adamı almayan”,

“dayısı olmayan” işe giremedi,

“adamı olan”,

“dayısı olan” işe girdi…

Bu tür söylentilerden kurtulmadıkça, toplum vicdanı hep sızlar…

Toplumun vicdanını sızlatmamak da, AKP iktidarının elinde…

GEÇEN YIL PARTİZANLIK YAPILMAMIŞ

Geçen yıl da okullara güvenlik elemanı ve temizlikçi alınmıştı…

31 Mart’ta seçim yapılacak diye, partizanlık yapılmamış…

Torpil aranmamış…

Adamı olan aranmamış.. .

Dayısı olan aranmamış…

Kısacası adaletli davranılmış…

Ama ufukta seçim gözükmeyince, AKP’li yöneticilerin kendilerine yakın kişileri işe aldığı yönünde söylentiler var…

Anlayacağınız, İŞKUR’da okullar için güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alındı, ama toplumda vicdanlar rahat değil…