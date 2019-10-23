Dün gazetemizin manşet haberiydi.

“Hani nerde kaldı devlet ciddiyeti?”

Haberi özetleyeyim:

DYP Kocaeli eski Milletvekili İsmail Amasyalı, 2015 yılında “Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası” çerçevesinde, eşi ve yeğeni adına bir okulu restore ettirdi.

3 milyon lira harcadı…

Okula, “Darıca Öğretmen Füsun Erdemir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi” adı verildi.

Okulun çok amaçlı salonu ve spor kompleksine de eşi Özgül Amasyalı’nın adı kondu.

Tabii, bütün bunlar Kocaeli Valiliği ile yapılan protokol gereğince yapıldı.

Dönemin Kocaeli Valisi Ercan Topaca ile İsmail Amasyalı arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokolün 5’inci maddesine baktım, aynen şöyle yazıyor:

“Okul ve çok amaçlı salona verilecek hayırseverin adı değiştirilmeyecek ve bu isimlere başka bir isim eklenmeyecektir.”

Aradan 4 yıl geçti, protokol unutuldu

2015’ten 2019’a…

Aradan 4 yıl geçti, devlet, İsmail Amasyalı ile yaptığı protokolü unuttu.

Okulun bir bölümü, “Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü” olarak kullanılmaya başlandı.

Salondaki tabela da kaldırıldı, okula yeni bağış yapan bir kurumun adı verildi.

Böylece 2015 yılında Kocaeli Valiliği ile İsmail Amasyalı arasında imzalanan resmi protokol “rafa kaldırılmış” oldu.

İşte bizim manşet haberimizin özü böyleydi.

Sizce, yaşanan bu olay, devlet ciddiyetiyle bağdaşır mı?

Devlet, “Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası” düzenlemişse…

Bir vatandaş, devlete güvenip bu kampanyaya destek vermişse…

Arkasından devlet, attığı imzanın arkasında durmamışsa…

Bundan böyle eğitime destek vermek isteyen hayırseverler, ne düşünür?

O hayırseverlerin kafasında “soru işareti” oluşmaz mı?

Bence, Vali Hüseyin Aksoy bu konunun üzerine gidip yapılan hatayı düzelttirmeli ve devlet İsmail Amasyalı’dan özür dilemeli!

Rafet Yıldızlı ve Fahri Örengül’den haber var

Dünkü yazılarımdan birinin başlığı, “Bir CHP’li, diğer CHP’liye neden akıllı ol der?” şeklindeydi.

Sözünü ettiğim o “bir CHP’li”, Rafet Yıldızlı idi.

“Diğer CHP’li” de Fahri Örengül…

Rafet Yıldızlı, bir cenaze töreninde Fahri Örengül’e “Akıllı ol, akıllı ol” demişti.

Acaba bu söz ne anlam taşıyordu?

Rafet Yıldızlı, bu sözü neden söylemişti?

Fahri Örengül, bu sözden ne anlamıştı?

Dün önce Rafet Yıldızlı aradı, sözüne açıklık getirdi:

“Fahri Bey ‘Oğlunla selam gönderiyorum, alıyor musun’ diye sordu, ‘Alıyorum’ dedim… ‘İtişmeyin kakışmayın akıllı olun’ dedim. ‘Birleşin bütünleşin’ dedim. Bu sözlerimde kesinlikle tehdit amacı yoktu…”

Bir saat sonra Fahri Örengül telefon etti, Rafet Yıldızlı’nın “Akıllı olun” sözünden ne anladığını şöyle ifade etti:

“Ben Rafet Yıldızlı’yı çok severim. İnsan olarak da severim, partili olarak da severim… CHP’ye uzun yıllar hizmet etmiştir. Rafet Bey’in ‘Akıllı olun’ sözünü bir öneri, bir nasihat olarak kabul ediyorum…”

Yapılan açıklamalar böyle.

Tabii konunun daha iyi anlaşılması için not düşeyim, CHP’de yaklaşan kongrelerde, Rafet Yıldızlı’nın oğlu Harun Yıldızlı da Fahri Örengül de il başkanlığına aday olmayı düşünüyor.

Hangi 2 ülke “PYD, terör örgütüdür” diyor?

Dünyada Birleşmiş Milletler’e üye 193 devlet var.

Bunlardan sadece ikisi, “PYD’nin terör örgütü olduğunu” ilan etti.

Birisi, Türkiye.

Diğeri hangi ülke, dersiniz.

Suriye…

İşin acı tarafı, işin üzücü tarafı, bu iki ülke birbirine küs!

Düşmanları aynı, bunu böyle ilan ettiler, ama bir araya gelip “Bu sorunu nasıl başımızdan defederiz” diye konuşmuyorlar.

Daha doğrusu, Suriye’nin bu konuda katı tutumu yok, ama bizimkiler yanaşmıyor.

Oysa sorunun sağlıklı ve kesin çözümü, Türkiye ile Suriye’nin bir araya gelmesine bağlı.

Demirel’den 5 öneri

Türk siyasetinin simge ismi Süleyman Demirel aramızdan ayrıldı, ama görüş ve önerileri hâlâ belleklerde.

Şu sözlere bakar mısınız?

*Suyun derinliğini, hiçbir zaman iki ayağınla birden yoklama.

*”Daha fazlası daha iyidir”, diye kendini kandırma.

*Kederde de mutlulukta da “Bu da geçer” demeyi ihmal etme.

*Her gecenin bir sabahı olduğunu unutma.

*Hayat maçını kaybettiren golleri, en çok “kendini en güçlü hissettiğin anlarda” yiyebileceğini asla aklından çıkarma.

Nasıl?

Her bir sözü ile ilgili otur kitap yaz!

2 görüş

*”Birinin suçunu affedip bağışladıktan sonra pişman olma. Cezalandırdığın zaman da sevinme.” Hz.ALİ

*”En iyi nasihat, güzel örnek olmaktır.”