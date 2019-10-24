Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetimizin altmışıncı yılını Gaziantep merkezli bir geziyle kutlamak istedik.

Orada avukatlık yapan sınıf arkadaşımız bize Şanlıurfa ve Hatay’da dahil olmak üzere çok güzel bir program hazırlamıştı.

Tam bir Yukarı Mezopotamya ziyareti oldu.

Hepimiz seksen yaşını aşmış kişiler olarak dokuz ekimde öğle saatlerinde Ankara'dan ve bizde İstanbul'dan yola çıktık.

VATAN SEVGİSİ YÜKLENDİ

Gaziantep'te toplandığımızdan bir iki saat sonra Suriye'de harp başladığı haberini aldık. Gezimize ilave bir heyecan ve yüreklerimize aşırı bir vatan sevgisi yüklendi. Mehmetçiklerimize dua ederek üç ili dolaştık.

Bu illerimizi bu güne kadar incelememiş olmamız, bu büyük kültür miraslarını görmememiz bizim ayıbımızdır.

URFA’DAKİ GÖBEKLİ TEPE

Üç ilimizdeki müzelerin büyüklüğü ve mozaik eserler göz kamaştırıyor.

Gaziantep müzesi kısa bir süre sonra açılacak, biz özel izinle gezdik.

Yüz yirmi metre boyundaki, gerçek kişiler ve olayları canlandıran kurtuluş tablosunun herhalde bir benzeri yoktur.

Urfa'daki Göbeklitepe insanlığın “O” noktası, M.Ö. 12.000 yılını tescil etmesi açısından dünyada çok önemli bir merkez. Ziyaretçiler akın akın geliyorlar.

Bu yıl bir milyon beş yüz kişinin ziyaret edeceği, daha birkaç yıllık bir müze alanı olan burada şu alaturka tuvaletlere ne demeli acaba?

Bu kafa ile mi ülke turizmini geliştireceğiz.

Hatay’da lisede iken adını bir türlü söyleyemediğim Kral Şuppililuyama heykeli ile resim çektirdim.

Hatay da zemin katında zarar görmemiş nadide mozaik eserler bulunan otel daha açılmadığı için onları göremedik.

Pek yakında açılacağını söylediler.

BU YIL FISTIK YİYEMİYECEĞİZ

Benim dikkatimi çeken bu üç ilimizin hemen her yerinde araziler düzgün parsellenmiş, öncelikle tahıl üretimi dikkati çekiyor.

Onlardan sonra Antep fıstığı, zeytin ve üzüm, nar ağacı da var.

Son yıllarda zeytin ve fıstık ekimine hız verilmiş.

Bir süre sonra zeytin üretiminde dünya birincisi olabiliriz.

Islahiye civarında kamyonlarla yoğun biçimde üzüm sevkiyatını gördük.

Perakendeciler de üzümün kilosu dört lira.

Ancak bunların hepsi ihraç ediliyormuş.

Fıstıkta bu yıl yok yılıymış.

Üretim üçte bire düşmüş.

Yerinde fiyatı 80-100 lira.

Demek ki bu yıl fıstık yiyemiyeceğiz.

İSTANBUL'A GÖRE FİYATLAR UCUZ

Her üç ilimizde de lezzetli yemekler, kebaplar yedik.

Dikkatimizi çeken İstanbul'a göre fiyatları yarı yarıya, hatta daha fazla ucuz olması ve porsiyonların zenginliği idi.

Örnek olarak yazıyorum.

Antep’te aklıma takılan daha önce yemediğim beyran çorbası içmek istedim ve kafileden ayrıldım, sora sora yerini buldum.

Girdim, temiz ve düzgün bir mekan şef geldi hal hatır sordu.

Uzakmış yoruldum dedim.

Telefon etseydiniz biz sizi aldırırdık dedi.

Soğan ve sarımsak konulsun mu diye sordu, istemedim.

Masaya bir tabak nane, bir tabak kırmızı lahana ve bir tabakta çiğ köfte getirdiler.

Bir kola da ben istedim.

Nefis beyran çorbası bakır bir tabakta geldi.

Aldıkları para 24 lira.

Eşimin memleketi Antakya'da belediyenin Dünya Gastronomi Örgütüne kayıtlı tarihi bir yerde yemek yedik ucuz ve güzeldi.

TUVALETİ VAR, O DA ALATURKA

Amma bir erkek tuvaleti var, o da alaturka. Y

etkili müdire hanımla konuştum.

Tarihi bina olduğu için yeterli yer yokmuş.

Gerekçe fena değil.

Sora eşim bizi meşhur künefeciye davet etti.

Ahmediye camisinin avlusunda.

İltimaslı olarak bir saat bekledikten sonra künefemizi yiyebildik.

Tek kelimeyle nefisti.

Gaziantep geniş caddeleri, meydanları, parkları ve temizliği ile dikkatimizi çekti.

Dört gün sonunda kazasız ve belasız, mutlu olarak evlerimize döndük.

Göbeklitepe

Kral Şuppililuyama (Hatay)

Hatay'ın en değerli mozaiği

Achilleus (Gaziantep)

Mozaik tablo (Zeugma)