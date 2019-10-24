Yeni vergisel düzenlemeler

Maliye bakanlığı yaptığı yeni düzenlemeler ile E uygulamaların alanını genişletti.

Kapsam içine çok sayıda mükellef girmek zorunda. Esasen dar kapsamda başlayan uygulamalar her yıl arttırılarak devam etmektedir.

YENİ TEBLİĞLER YAYINLANDI

Yeni yayınlanan tebliğlere göre;

E uygulamalar mükelleflerin işlem süreçlerine ilişkin maliyetleri önemli ölçüde azalttığı (22 milyarı aşan belgenin kağıt ortamdan elektronik ortama taşınması ile yaklaşık 2 milyar TL tasarruf sağlandığı tahmin ediliyor),çevrenin korunmasına yönelik katkıların sağlandığı (bugüne kadar 22 milyarı aşan belge adedi ile yaklaşık 300 bin ağaç kesilmekten kurtuldu) ve vergi idaresinin elektronik ortamda kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmesine imkan sağlandığı bildirildi.

Yeni düzenlemeler ile e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitlerinin ise 10 milyon TL den 5 milyon TL'ye düşürüldüğü kaydedilirken, vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef gruplarının da zorunlu olarak kapsama alındığı bilgisi paylaşıldı.

Önümüzdeki yılda e-Belge ve e-Defter uygulamalarını kullanan mükellef sayısının 140 binden 300 bine ulaşmasının beklendiği açıklanırken, belgelerin elektronik ortama taşınmasıyla yanıltıcı belge düzenlenme ve kullanımında azalma meydana geleceği öngörüsünde bulunuldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte gelecek yenilikler ise şu şekilde sıralandı;

- e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimiz aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu mükelleflerimiz mücbir sebepler haricinde tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyeceklerdir.

- e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmamakla birlikte, vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin TL'yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30 bin TL'yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portali aracılığı ile düzenlenecektir.

-Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.

- Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.

- E Tebligat kapsamına vergi müfettişlerinin yapacağı tebligatlarda alınacak.