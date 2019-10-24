“Kartepe Zirvesi”nin düşündürdükleri

Sevgili okurlarım, köprü üzerine asılan afişlerden, ilan panolarından ve yandaş gazetelere verilen reklamlardan haberiniz olmuştur.

Yine bir “Kartepe Zirvesi” var.

Bugün başlayacak, üç gün sürecek.

Bu yılın teması, “Şehircilik ve Mutlu Şehir”!

Kartepe’deki otelde yapılacak zirveye 12 ülkeden 180 konuşmacı katılacakmış.

Duyuru böyle.

Zirve, ilk kez 2017 yılında yapıldı

Konusu “15 Temmuz ve Dünya Darbe Düzeni” idi.

26 ülkeden 187 konuşmacı katıldı.

İkinci zirve 2018 yılında “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla gerçekleştirildi.

Zirvede, 31 ülkeden 336 konuşmacı yer aldı.

Zirveyi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organize ediyor.

Paydaşları da var.

* Kocaeli Üniversitesi

*Gebze Teknik Üniversitesi

*Sakarya Üniversitesi

* İstanbul Medeniyet Üniversitesi

*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

*İstanbul Üniversitesi

*İbn-i Haldun Üniversitesi

*Yıldız Teknik Üniversitesi

*Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

*Kocaeli Sanayi Odası

*Kocaeli Ticaret Odası

*Kültür Kenti Vakfı

* Marmara Belediyeler Birliği

*Youth Action Leaders

*NTV-Medya Sponsoru

Zirve, neden düzenleniyor?

“Kartepe Zirvesi” adına internette hazırlanan bir site var.

Açtım, incelemek istedim…

Bazı cümleleri okudum, bir daha okudum, bir daha, anlayamadım.

Acaba ben de mi bir “arıza” var diye düşündüm, arkadaşlara okuttum, onlar da anlayamadı.

İlk cümle “Kartepe Zirvesi, Türkiye’nin Büyükşehir Kış Turizmi Varış Noktası olan Kartepe’de…” diye başlıyor.

Allahallah! Ne demek istiyorlar acaba?

“Türkiye’nin Büyükşehir Kış Turizmi Varış Noktası…” ne demek?

Sitede Kocaeli, bakın nasıl tanıtılıyor!

Noktasına virgülüne dokunmadan kopyalayarak aktarıyorum:

“Sanayi, ticaret, lojistik ve bilişim sektörleri açısından dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer alan Kocaeli, Türkiye'de “Sanayinin Başkenti” sayılıyor. Önemli sayıda karmaşık uluslararası yatırım, kent yaşamına dahil olan sektörlerin geniş kapsamının altını çiziyor. Türkiye'nin doğusunu ve batısını biraraya getiren doğal bir coğrafi kavşak görevi gören şehir, yalnızca hava, kara, deniz ve demir yolu bağlantılarının bulunduğu fiziki ulaşım ağları açısından zengin değil, aynı zamanda Doğu'nun buluşma alanı geçmişe ait Batı ve kültür ve medeniyet açısından şimdiki zaman.”

Sitede ilk zirve bakın nasıl anlatılıyor:

“15 Temmuz ve Dünya Çapındaki Darbelerde 'Etat” teması etrafında 2017 yılında düzenlenen ilk Kartepe Zirvesi, görüşlerini ve bildirilerini sunan 26 ülkeden 187 katılımcıyı, ulusal ve uluslararası kuruluşlara sunulan bir zirve bildirimi ile sonuçlandı. Ancak Birleşmiş Milletler ile sınırlı değildir.”

Sitede 2018 yılı zirvesiyle ilgili açıklama ise şöyle:

“2018, “Göç, Mülteciler ve İnsanlık” teması çerçevesinde düzenlenen Kartepe Zirvesi'ni gördü. Bu kez, 31 ülkeden 336 katılımcıya görüşlerini küresel kamuoyu ile paylaşma fırsatı verildi ve ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bir kez daha paylaşılan Zirve Deklarasyonuna katkıda bulundu.”

Zirvenin çalışma yöntemi bakın nasılmış?

Sitede, zirvenin amacı ve çalışma yöntemi şöyle anlatılıyor:

“Dünyanın karşılaştığı bir takım sorunlara çözüm üretmeyi amaçlar.

Kartepe Zirvesi her yıl dünya ve insanlık için büyük önem arz eden ana tema ile düzenlenmektedir. Bu ana temaya atıfta bulunulan problemler, bu şekilde tanımlanan problemlerin tanımlarını ve çözüm önerilerini artıran, disiplinler arası bir bakış açısıyla tartışılır. Zirvenin sonuçları daha sonra “Kartepe Zirvesi Deklarasyonu” ile küresel halkla paylaşılıyor .

İklim değişikliği, göç, gelir dağılımı, cinsiyet eşitliği, marjinalleşme, bilgi teknolojileri, kentleşme ve demokrasi gibi bir bütün olarak insanlık ve insanlık için önemli olan konular Kartepe Zirvesi kapsamındadır. Ana tema, çok sayıda ikincil konuya yönelik kapsamlı bir bakış açısı tanımlar. Zirvede, bilimadamları, araştırmacılar, sivil toplum üyeleri, politika yapıcılar, karar vericiler ve gazeteciler görüş ve önerilerini genel halkla paylaşıyor…”

Uluslararası zirvenin tanıtımı böyle mi yapılır?

Yukarıda anlatmaya çalıştım…

Zirve, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eski yönetimi tarafından 2 yıl önce başlatıldı, yeni yönetim de devam ettiriyor.

Aynı anlayış, aynı konsept!

Zirveyi tanıtan sitenin şu haline bir bakar mısınız?

Siteyi kim, hangi kurum hazırladı, bilmiyorum.

Tam bir rezalet!

Uluslararası zirveymiş…

Zirve bizlere böylesine bozuk bir Türkçeyle tanıtılıyorsa, dünyaya nasıl tanıtılıyor Allah bilir.

Yazık!

Bu zirve ne işe yarıyor?

Gelelim esas konumuza…

Bu zirvenin; Kocaeli’nde, Türkiye’de ve dünyada “gündem” oluşturduğunu duydunuz mu?

Madem uluslararası bir zirve…

Madem zirve deklarasyonu sitede belirtildiği gibi, “küresel halkla” ve “genel halkla” paylaşılıyor…

Zirvenin; kentimiz, ülkemiz ve dünyanın gündeminde olması lazım.

Ses getirmesi, günlerce konuşulması lazım…

Gazeteler, yazmıyor…

TV kanalları, üç beş saniyeyle geçiştiriyor…

Ama bu yıl farklı olur.

Zirvenin onur kurulu başkanı Emine Erdoğan olduğundan ve zirvenin açış konuşmasını yapacağından, belirli televizyon kanalları mutlaka haber geçer.

En azından Emine Erdoğan’ın açılış konuşmasını verirler.

İyi de, böyle bir zirve ne işe yarıyor?

Geçmişte iki zirve yapıldı.

Birinci zirvenin teması “darbeler”, ikincinin teması “göç” idi.

Bu iki zirve, son iki yılda, insanların yaşamında neleri değiştirdi?

Öyle ya, bir zirve yapıyorsun, yurt içi ve yurt dışından onlarca konuşmacıyı bir otele kapatıp konuşturuyorsun, sonunda “küresel halka” deklarasyon yayınlıyorsun…

Sonuç ne?

Kendi ifadenle “küresel halk”, düzenlediğin zirveden ne gibi yararlar sağladı?

O zirvelerde, daha önce “bilinmeyen” ve “konuşulmayan” neler vardı da, bunlar ortaya konuldu?

Bu yıl zirvenin konusu, “Kentleşme ve Mutlu Şehir”…

Sevgili okurlarım, bugün başlayan “KartepeZirvesi”nin konusu, “Kentleşme ve Mutlu Şehir”.

Bugüne kadar ülkemizde “kentleşme” konusunda kaç kez çalıştay, sempozyum, konferans düzenlendi, bilmek çok zor.

Her yıl onlarca toplantı yapılıyor, tebliğler sunuluyor, kararlar alınıyor, bildiriler açıklanıyor, ama kentlerimizin durumu ortada!

Rezil halde!

Beton yığını!

Haa diyeceksiniz ki, “kentleşme”nin yanı sıra bir de “mutlu şehir” teması var.

Çok “afilli” bir söz.

Gösterişli, cafcaflı…

“Mutlu şehir”, nasıl olunur?

Mutlu insanlarla…

Bırakalım Türkiye ve dünyadaki diğer kentleri, zirvenin yapıldığı Kocaeli’ndeki insanlar mutlu mu?

Bakın şöyle çevrenize!

Günde kaç cinayet, kaç intihar, kaç hırsızlık, kaç darp olayı yaşanıyor?

İşte dün arkadaşlarımız haber yaptı…

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın açıkladığı resmi rakamlara göre, Kocaeli’nde fatura bedelini ödeyemedikleri için 34 bin ailenin elektriği veya doğalgazı kesik.

32 bin aile de elektrik borcunu yapılandırmış.

Şimdi soruyorum…

Aylık elektrik ve doğalgaz bedelini dahi ödeyemeyen bir ailenin fertleri “mutlu” olabilir mi?

Geçelim işsizliğe…

Şehrimizde, 2017 yılında, 17 bin 507 kişi işten çıkarıldığı için “işsizlik maaşı” almış.

Geçen yıl “işsizlik maaşı” alanların sayısı ise 18 bin 705.

Bir de, işsiz kaldığı halde, “prim gün sayısı” tutmadığı için “işsizlik maaşı” alamayanların sayısını düşünün.

“İşsiz insan” mutlu olabilir mi?

Esnafın haline bakın!

Siftah yapmadan dükkân kapatanların durumunu düşünün.

Bu kentte esnaf mutlu mu?

Ya işadamlarının hali?

Ekonomik kriz üzerlerine çökmüş, çeklerini ve senetlerini ödeyemiyorlar, iflaslar ardı sıra geliyor, yarınlarını planlayamıyorlar, nasıl mutlu olsunlar?

Bir şey daha…

Bu kent,bu iktidar döneminde ayrıştırıldı, ikiye bölündü.

Bizden olanlar, olmayanlar…

Bizim gibi düşünenler, farklı düşünenler…

Kendilerinden olmayanlardan, “Allah’ın selamını” bile esirgiyorlar.

Belediye imkânlarını yandaşlarına yağdırıyorlar, diğerlerine zırnık koklatmıyorlar.

Herkes birbirine höt höt!

Böyle bir kent, mutlu olabilir mi?

Mutluluğun kaynağı; sevgidir, hoşgörüdür, karşı fikirlere saygıdır, adalet ve güven duygusudur.

Sen bu kentte yaşayan herkesin hak sahibi olduğu belediye kasasını keyfince kullan…

Partine yağ çeken kişi ve kurumları destekle, eleştirenleri destekleme…

Adaletsiz davran…

Sonra da “mutlu şehir” zirvesi düzenle!

Bu zirvenin “anlatılabilir” ve “samimi” bir tarafı olabilir i?

“Mutlu şehir” zirvesi düzenleyeceğine, mutsuz insanların hiç olmazsa elektrik borcunu öde!

Sevgili okurlarım, bir şeyleri anlatmaya çalıştım.

Bir tarafta Türkiye’nin şartları içinde “absürt” kabul edilebilecek bir “mutlu şehir zirvesi”, bu zirve için harcanan yüzbinlerce lira…

Diğer tarafta elektrik ve doğalgaz parasını bile ödeyemeyen binlerce mutsuz aile.

Böylesine tezat (tutarsız) bir ortamdayız.

Efendim zirveye yurt dışından 47 farklı üniversiteden 98 bilim insanı katılacakmış.

Yurt içinden katılacaklarla birlikte 180 konuşmacı, ne bileyim kaç protokol davetlisi, üç gün boyunca Kartepe’de 5 yıldızlı otelde kalıp yiyip içip “kentleşme” ve “mutlu şehri” konuşacaklarmış…

98 bilim insanının dünyanın değişik ülkelerinden İzmit’te gelip gidişlerini, konuşma paralarını, uçak paralarını, konaklama paralarını, hediye paralarını bir düşünün.

Diğer masrafları üstüne ekleyin, bakın bakalım nasıl bir “zirve bütçesi” ortaya çıkıyor?

Bu tür organizasyonlardan anlayanlara sordum, ortalama 400-600 bin Euro arasında bir rakam çıkardılar.

Haydi bunun yarısı olsun, yine de büyük para!

Sıkıntılı, herkesin burnundan soluduğu böyle bir dönemde, büyük para!

Sonunda ne olacak?

Havanda su döveceğiz…

“Mutlu şehir” zirvesi için bu kadar harcama yapılacağına, bu para, evinin elektrik ve doğalgaz borcunu dahi ödeyemeyen “mutsuz 34 bin Kocaelili aileye” verilseydi, daha iyi olmaz mıydı?