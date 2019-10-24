Eski cinayetçiler buluştu

Emniyetin en prestijli şubelerinin başında asayiş, asayişin en prestijli bürolarının başında ise Cinayet Büro gelirdi. Bu fotoğraflarını gördüğünüz kişilerde bir dönemin en zeki ekibini oluşturmuştu.

Ben polis muhabirliği yaptığım dönemde bu insanlarla birlikte çalışıyordum. Lise’den yeni mezun olmuştum. Günümün çoğu asayiş şubesinde geçiyordu. Polisin içinde büyüdüm dersem yeridir.

İşte bu ekipte o günlerin en hızlı ekibinin bir parçasıydı. Ekibin başında genç ve yakışıklı başkomiser Serdar Ülker vardı.

Bu arada, Serdar Ülker şu sıralar Tekirdağ’da 2. sınıf emniyet müdürü olarak görevine devam ediyor. Bu bahaneyle onu da anmış olalım.

Bu ekibin görev yaptığı dönemde kentte ne faili meçhul cinayet nede gasp olayı vardı. Aklıyla hareket eden özel bir ekipti. Bir olayın faili meçhul yada firar olması onların en büyük derdiydi.

Hiç unutmuyorum, Derince’de bir çoban ölü bulunmuştu. Cesede baktığınızda, kazayla düşüp ölmüştür denilecek bir şekil vardı. Olay ile ilgili soruşturma başladı.

Olay yerine cinayet büro geldi. Çobanın kazayla ölmediğini ve cinayete kurban gitmiş olabileceğini savundu. Ve hemen işe koyuldu. Cinayetin işlendiği alanda TEKEL tarafından üretilen ve her büfede satılmayan bir içkinin şişesinin parçaları bulundu. Ekip, o parçalardan içki markasını buldu ve bölgede o cins alkol satan büfeler gezildi. Sonunda o içkiden satan bir büfeye ulaşıldı. Cinayet saati öncesinde bu alkolü satın alanların eşkalleri ya da adresleri temin edildi.

İşte o kırıl alkol şişesinden yola çıkan cinayet ekibi, olaydan 24 saat bile geçmeden katil zanlısını yakaladı.

İşte bu ekip böyle bir ekipti…

Kimi zaman 12/12- kimi zaman 12/24 çalışan ekip bazı zamanlarda günlerce eve gitmiyordu. Başarıyla dolu olan cinayet büro daha sonra dağıldı. Birer ikişer herkes emekli oldu. Geride efsane bir şube bıraktılar. Yerine yeni arkadaşlarız göreve başladı. Efsaneyi kaldığı yerden sürdürmek için…

Kocaeli Asayiş’ini efsane yapan dedektifler arasında yer alan Adem Elbaş, Mucip Kotan, Hüseyin Demirel, Nurettin Kocaman, Ömer Sürmeli ve Murat Tak geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından ilk kez bir araya geldi. Yakup reiste balık yiyen ekip eski günleri yad etti. Hepsinden Allah razı olsun. O dönem il merkezinin huzuru bu insanlardan soruluyordu.

Kandıra sahillerinde sokak hayvanları ölümle yüzleşiyor

Kentimizin birçok bölgesinde başıboş sokak hayvanları zaman zaman toplanıyor ve genelde köylerin yakınlarına bırakılıyor. Genelde tercih edilen yerin ise Kandıra bölgesi olduğu söyleniyor.

Haliyle bu bölgede başıboş hayvanların sayısı biraz fazla…

Yaz mevsiminde Kandıra sahillerinde insanlarla iç içe yaşayan sokak hayvanları bugünlerde açlık ve susuzluk çekiyor.

Tatil bölgelerinin boşalmasıyla yiyecek bulma noktasında zorlanan sokak hayvanları, sahilin boş plajlarında cansız ve halsiz şekilde yatıyor.

Yüzlerce sokak hayvanının ölüme terk edildiği Kandıra sahillerinde vatandaş, yetkililerin bu hayvanlara sahip çıkmasını istiyor.

Yiyecek bulamayan hayvanların halini görüp belediyeleri arayan vatandaşlar, bir dönüş yapılmadığını söylüyor.

İsmail Özkan şimdide köpekleri besliyor

Başiskele Mehmetağa Mahalle Muhtarı ve Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar haftanın bir gününde kamyonetinin arkasına doldurduğu yiyecekleri başıboş hayvanlara götürüyor.

Genelde ıssız alandaki sahipsiz hayvanları beslemeye çalışan Özkar, haftanın bir gününü bu işe ayırıyor. Esnaftan, son kullanım süresine birkaç gün kalmış olan yiyecekleri toplayan Özkar, böylelikle başıboş hayvanları doğururken, çöpe gidecek olan yiyecekleri de değerlendirmiş oluyor.

BBP kongreye gidiyor

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı olağan genel kurulunu yarın yapıyor. Genel Başkan Mustafa Destici’nin de katılacağı kongre, Fuar içi Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde saat 14.00’da başlayacak. Kongreye, atamayla il başkanlığına getirilen Remzi Kaya tek aday olarak katılacak ve güven tazeleyecek.

Ülkü Akman emlak ofisini bugün açıyor

Bir süredir mesleğin içerisinde olan Ülkü Akman, kendi gayrimenkul firmasını yarın hizmete sokacak. İzmit Adnan Menderes Bulvarı no 18 adresinde hizmete girecek bu yeni ofisin açılış saati ise 14.00 olarak belirlendi