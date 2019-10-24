Başiskele Kirazlıkent Sitesi’ne giden yol berbat durumda!

Yol, medeniyettir…

Bir bölgeye giden yol, düzenli değilse oradaki vatandaşlar hep sıkıntı yaşar…

Yol sıkıntısının yaşandığı yerlerden biri de Başiskele’deki Kirazlıkent Sitesi…

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Başiskele Yeniköy’de bulunan Kent Konut Kirazlıkent Sitesi’nde oturan vatandaşlar, uzun yıllardan bu yana yollarının karanlık olması ve ulaşıma elverişli olmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdiler.

Önceki dönem Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın yolun yapımı için bölge halkına söz verdiği ancak şu ana kadar yol ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenildi.

BÜYÜKAKIN’A SORUN ELİTİLMİŞ

Mahalle sakinleri, yolun mevcut durumunu, ‘Alo Başkan’ hattından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da attıklarını ve yetkililerden, yolun kısa bir zaman içerisinde yapılacağına dair bilgi aldıklarını söylediler.

Ancak yine yolda herhangi bir çalışmada bulunulmaması, Yeniköy Kirazlıkent Sitesi sakinlerini çileden çıkardı.

KALDIRIMLAR BİLE YOKMÜŞ

Sitede 1000 kişiye yakın insanın yaşadığını belirten vatandaşlar, yolda yürüyecek kaldırımın bile olmadığını belirttiler.

Geceleri arabaların ilerlemekte zorlandığını ve bunun da kaldırım yerine yolda yürüyen yayalar için hayati tehlike oluşturduğunu söyleyen Yeniköy Kirazlıkent Sitesi sakinleri, yetkilileri konu hakkında çözüm bulmaya davet etti.

Belediye yetkilileri Başiskele’deki Kirazlıkent Sitesi’ne giden yolu yaparlarsa iyi olur…

Zira orada 1000’e yakın nüfus yaşıyor…

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Hatalı park, nakil aracına geçit vermedi

İzmit Hürriyet Caddesi üzerinde park ihlali yapan bir araçlar, trafiği aksatıyor… Önceki gün bir araç caddede hatalı park etmiş… Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı da yolda ilerleyememiş… Zabıtanın müdahalesiyle otomobilin kaldırılması yaklaşık 15 dakika sürmüş… Sürücüler, işlek caddelerde hatalı park etmeseler iyi olur… Zira, nakil aracı yerine içinde acil durumda olan bir ambulans da olabilirdi…

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Kocaeli’de 339 toplanma alanı var

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Salim Tekoğul, önceki gün basın toplantısı yaptı… Önemli bilgiler verdi… Kocaeli’de Kocaeli'de 339, Türkiye genelinde ise yaklaşık 15.984 toplanma alanı bulunduğunu söyledi… Depreme karşı toplanma alanlarının belirlenmesi önemli, ama zaman zaman toplanma alanı olarak seçilen okulların kapısının kilitli olduğu konuşuluyor… Şu toplanma alanları bir daha gözden geçirilse iyi olur diye düşünüyorum…

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BBP’den belediye başkanlarına eleştiri

Büyük Birlik Partisi (BBP), ilimizde yeterince güçlü değil… Belki de sık sık il başkanının değiştirilmesi olabilir. BBP, 2015’te yapılan seçimde 6.524 oy almıştı… BBP’nin şimdiki il başkanı Remzi Kaya… Kaya, önceki gün basın toplantısı yaptı… “Belediyeler şu anda sadece tribünlere oynuyorlar, belediye başkanlığı şov yaparak yapılacak bir iş değildir” dedi. Kaya’ya şurada katılmıyorum… Belediyeler borç batağında, şov yapacak halleri yok… Sadece görüründe AKP’li Büyükşehir ile CHP’li İzmit Belediyesi arasında bir çekişme söz konusu… Büyükşehir’in İzmit’teki bütün alanları 29 Ekim etkinlikleri için kapatması ve İzmit’e bir yer bırakmaması, iki belediye arasındaki çekişmeyi gözler önüne seriyor.

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Obeziteye kişi başı 99 dolar harcayacağız

Ajans Press’in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, obezlerin normal bireylere oranla yaklaşık 2,5 kat daha fazla sağlık harcaması yaptığı görüldü. Obezite kaynaklı hastalıkların tedavisinin de toplam sağlık harcamalarının yüzde 8,4’üne tekabül ettiği kaydedildi. Raporda 2020 ile 2050 yılları arasında obeziteye bağlı sağlık sorunlarına en çok bütçe ayıracak ülkeler de yer alırken, Türkiye’nin kişi başına 99 dolar harcama öngörüsü ile bu listenin 10’ncu sırasına yerleştiği saptandı. Obeziteye bağlı sağlık sorunlarına kişi başı en çok bütçe ayıracak ülke ise 644,8 dolar ile ABD oldu.