İSA GÜNDAĞ: Uzak doğu sporları Merdiven altından kurtarılmalıdır!..

Kentimizin son yıllarda öne çıkan antrenörlerinden tekvandocu İsa Gündağ, sorularımızı samimiyetle yanıtlarken. Tesis konusundaki yetersizliği ve merdiven-altı sözde okulların büyük sorun yarattığını söyledi… Bugünkü köşemi, İsa Gündağ ile sohbete ayırdım…

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Adı soyadı: İsa Gündağ… Doğum tarihi: 1983… Doğum yeri: İstanbul… Aslen Rizeli… Köyü ise Yuvacık… Milli sporcu… Gerisini kendi ağzından dinliyoruz…

1994 yılında Harbiş spor kulübünde spora başladım. Antrenörüm Osman Tanta depremde vefat etti. 2002 yılında en son kulübüm Kocaeli Kağıtspor kulübüydü. 10 yıldır Taekwondo antrenörlüğü yapmaktayım. Milli takımda, Türkiye şampiyonluklarında, takım halinde birçok başarıya imza attık. Karamürsel Belediye Başkanımızın desteğiyle Karamürsel 4 Temmuz Spor Kulübü’nü kurduk ve aktif olarak görevimize devam etmekteyiz. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın desteğiyle çalışmalarımızın temposunu yükselttik. Kendisi bizlere idman yerleri tahsis etti ve başarıdan başarıya koştuk.

HEDEFLERİ BÜYÜK…

Gelecekteki hedefim, bayrağımızı en iyi şekilde, ulusal turnuvalarda dalgalandırmaktır. Örnek öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. 2 öğretmen, 1 astsubay, 3 hakem, 2 antrenör, inşaat mühendisi, 2 polis gibi öğrencilerimiz var. Bizimle çalışmaya başlayınca işlerinde daha başarılı oldular.

YATIRIMLAR KONUSUNDA BİLGİ ALINMALI…

Türk sporun durumu vahim. Yatırımlar antrenörlere sorulursa, yaptıkları tesislerin değeri daha da yüksek olur. Kagıtspor Kulübü bütçesini kendisine değil, bizim gibi amatör spor okullarına da sunmalı. Tesis konusunda da sadece futbol ya da basketbol sahaları değil, daha modern uzak doğu spor okulları açılmalıdır. Sözde spor okulları, merdiven altından çıkmalıdır. Dünyada 70 milyon insan tekvando yapıyor. Türkiye’de ikinci spor. Futboldan sonra en çok lisanslı öğrenciye sahip spor dalıdır. Bir çocuğum var. Adı Ahmet Kıvanç Gündağ. Yüzme, basketbol ve tekvandoyla uğraşıyor. Üçünü de çok seviyor. Ama babasının izinden yürüyor.