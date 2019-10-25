Belediyeye basit bir soru

Geçenlerde benim “Zehir yolu” dediğim, “Yürüyüş yolu “ diye tanımlanan yerde anıt ağaç konumundaki bir çınar devrildi. Büyükşehir Belediyesi onun yerine bir çınar fidanı dikti. Birkaç gün önce aynı belediye tarafından bu yolda, Fevziye cami şadırvanı önündeki kuru çınar ağacı dipten kesildi ve yerine yine boylu bir çınar fidanı dikildi.

Herşeyden önce o kadar çınar ağacı arasında ilk önce onun devrileceğini anladıkları için bu kararı alanları kutluyorum!

Biliyorsunuz: içi oyulmuş çınar ağaçları hemen devrilir! Bu yüzden Türkiyenin hiçbir yerinde böyle gövdesi oyuk çınar ağacı yoktur!. Örneğin Orhan camiin bahçesinde yıllardır içi oyuk şekilde yaşayan yaşayan ağaç çınar değil, başka bir türdendir!

Devrilen ağaçların bıraktığı kök boşluğunun ne kadar küçük olduğunu görmeyenlerin kararı elbette bu olacaktır.

Bu yaz kentteki ağaçların daha temmuz başından itibaren, Kasım ayı gelmişcesine yapraklarını döktüğünü ilkokul çocukları bile farketmişti. Bunun nedeni küresel iklim değişikliğidir. Bundan bazı ağaç türlerinin daha az etkilendiği görüldüğü için Avrupa kentlerinde önemli bir çalışma yürütülüyor. Amaç kentlerde küresel iklim değişiminden en az etkilenen ağaçları belirlemek ve kent ağaçlandırmalarında sadece onlara yönelmek. Kuruyacağı biline biline bir ağaç türüne ağaçlandırmalarda yer vermek hangi mantığa sığar?

Geçen haftaki yazımda İzmit Belediye“lerinin” böyle bir çalışma yapmasının mümkün olmadığını iddia etmiştim. Çok yanılmışım. Demek oluyor ki Büyükşehir Belediyesi kentteki bütün cadde, sokak ve parklarında bu yönde kapsamlı bir çalışma yapmış ve çınar ağaçlarının küresel iklim değişikliğinden en az etkilenen ağaç türü olduğunu belirlemiş.

Ben çınarların temmuz ortasından itibaren yapraklarını kentteki diğer ağaçlar, örneğin ıhlamurlar, akçaağaçlar, atkestaneleri, yalancı akasyalar, ligustrumlardan daha az döktüğünü nasıl fark edememişim! Bu kadar farkı nasıl göremedim!

Oraya tekrar çınar dikildiğine göre bu kentteki ağaçlar içinde küresel iklim değişiminden en az etkilenecek ağacın çınar olduğu Büyükşehir Belediyesi tarafından kesin olarak belirlenmiş demektir. Bundan şüpheniz olmasın.

Hayvan haklarına bağlantılı olarak bir başka konu daha var: Kargalar çınarları tercih eden kuşlardır. Örneğin İzmit’te çok iyi gelişen ıhlamur, defne, akçaağaç, atkestanesi, yalancı akasya, ligustrum gibi ağaçlar üzerine konmazlar. Oraya bunlardan birini dikerseniz, onların aşağıdan geçen insanlar üzerine “etmesini” hangi hakla önlemiş olacaksınız? Yeniden çınar ağacı dikimi bu yönden de uygun olmuştur!

Şimdi Büyükşehir belediyesinin ilgili bölümüne çok basit bir sorum var; Bir vatandaş olarak soruyorum: Bu kentte küresel iklim değişikliğine en dayanıklı ağaç türünün çınar olduğunu belirlemiş olduğunuza göre kentimizdeki diğer ağaç türleri, en dayanıklıdan en dayanıksız olana doğru nasıl sıralanıyor? Beni bu yaptığınız bilimsel çalışmanın sonuçlarından sakın mahrum bırakmayın..Lütfen..